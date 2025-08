Suomen Ratsastajainliittoon on pestattu uusia maajoukkueasiantuntijoita: Kyra Kyrklund, Lizzel Winter ja Joyce van Rooijen-Heuitink

Tänään keskiviikkoaamuna SRL julkisti uusia "superasiantuntijoita", kuten HUJO:n puheenjohtaja Tom Gordin heitä luonnehtii: Kyra Kyrklund astuu kouluratsastuksen neuvonantajaksi keskittyen erityisesti suomalaisten perusvalmennuksen kehittämiseen. Lizzel Winteristä tulee kenttäratsastuksen olympiaprojektin johtaja ja Joyce van Rooijen-Heuitinkistä parakoulujoukkueen neuvonantaja.

"Nyt meillä alkaa olla uusi urheiluorganisaatio maalissa", iloitsee Gordin.

Viime viikolla uutisoitiin uusista valmentajista: maajoukkuetehtäviin nimitettiin Terhi Stegars, Markku Söderberg ja Pauliina Swindells.

Vuoden vaihteessa pestattiin kapteeneja: Tanja Takkula, Mikko Mäentausta, Mette Samuli. Viime viikolla nimitettiin yksi kapteeni lisää esteratsastukseen, Noora Pentti.

Vähän myöhemmin keväällä ilmoitettiin, että ainakin kouluratsastukseen tarvitaan lisää osaamista, ja tähän tehtävään on nimitetty kokenut lisähenkilö ja entinen kansainvälinen kouluratsastaja: Jenny Eriksson.

Kyra Kyrklund haluaa nostaa kotiharjoittelun tasoa

Kyrklund sai lisää vastuuta. Hän on jo entuudestaan SRL:n hevosen hyvinvointityöryhmässä ja vetää myös yksityistä Palapeli-valmennusryhmää. Hän on mukana erityisesti kotimaisen valmennustoiminnan kehittämisessä. Hän keskittyy ratsukoihin ja heidän valmentajiinsa tavoitteenaan nostaa kotiharjoittelun tasoa ja laatua. Hän aikoo erityisesti pureutua perusratsastuksen tason parantamiseen. Suunnitteilla on yhteisiä koulutustilaisuuksia liiton eri tason valmentajille.

Britti Lizzel Winter on työskennellyt maansa kenttäratsastuksen valmennus- ja koulutuskoordinaattorina ja ollut perustamassa Bridging the Gap -koulutusta, joka auttaa ratsukoita nousemaan kansainväliseltä 3* tasolta 4* tasolle. Hänen luotsaamansa juniorijoukkueet voittivat kuuden vuoden aikana kymmenen ikäluokkien EM-mitalia, puolet kultaisia. Hänellä on myös aiempaa kokemusta yhteistyöstä suomalaisratsukoiden kanssa. Winter on valmentanut Pauliina Swindelssiä ja toiminut aiemminkin Suomen maajoukkueen apuna. Winter oli SRL:n Road to Tokyo-olympiaprojektin keulahahmona. Tuolloin yritettiin saada kenttäjoukkue Tokion olympialaisiin siinä kuitenkaan onnistumatta.

Kouluratsastus

Kyra Kyrklund, Iso-Britannia

Kyra Kyrklund on yli 50 vuoden ajan edistänyt kouluratsastusta ja sen arvostusta sekä kansallista näkyvyyttä omalla kilpailumenestyksellään, valmentajana ja hevosten kouluttajana sekä luottamushenkilönä. Kyrklund on osallistunut jo kaksitoista kertaa olympialaisiin ratsastajana ja valmentajana. Hän on omalla työllään luonut pohjan suomalaiselle ratsastukselle, sen opetukselle ja valmennukselle. Kyrklundin merkitys suomalaisen ratsastuskulttuurin ja -valmennuksen luojana on merkittävä.

Hän on antanut kouluratsastukselle merkittävän panoksensa myös kansainvälisissä järjestöissä ja työryhmissä. Kyrklund on nimitetty Uppsalan maataloustieteiden yliopiston (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) apulaisprofessoriksi, hänelle on myönnetty Suomen Olympiakomitean Suuri ansiomerkki, valittu Suomen urheilun Hall of Fameen ja myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriön Pro Urheilu -tunnustuspalkinto merkittävästä urheilu-urasta tai huomattavasta urheilusaavutuksesta.

Kenttäratsastus

Lizzel (Elizabeth) Winter, Iso-Britannia

Britti Lizzel Winter toimii johtajana Elite Equine Academyssä, Hartpury Collegessa. Hänellä on British Horse Societyn myöntämä arvostettu Fellow-arvonimi.

Hän on työskennellyt brittien juniorijoukkueen kanssa vuosina 2005-2010, minä aikana joukkue voitti kymmenen mitalia EM-tasolla. Näistä puolet oli kultaisia.

Hän on työskennellyt British Eventingin valmennus- ja koulutuskoordinaattorina ja ollut perustamassa Bridging the Gap -koulutusta, jonka auttoi ratsukoita nousemaan 3* tasolta 4* tasolle. Myös Pauliina Swindells on ollut tässä koulutuksessa ratsastajana.

Winter on työskennellyt myös Portugalin juniorien ja nuorten ratsastajien joukkueiden kanssa ja hänellä on paljon oppilaita 2 – 5* tasolla. Hän on itse kilpaillut vaikealla tasolla kenttää, koulua sekä esteitä. Hän on kansainvälinen kenttäratsastustuomari.

”Olen erittäin iloinen ja innoissani kutsusta työskennellä jälleen Team Finlandin kanssa Los Angelesin kisojen valmisteluissa. On etuoikeus olla osa heidän matkaansa, ja odotan innolla, että pääsen taas tapaamaan tuttuja kasvoja ja vahvistamaan joukkueen vahvuutta ja henkeä, kun menemme yhdessä eteenpäin. Jännittäviä aikoja edessä”, iloitsee Lizzel Winter.

Parakouluratsastus

Joyce van Rooijen-Heuitink, Alankomaat

Joyce van Rooijen-Heuitink toimi Alankomaiden parakoulujoukkueen päävalmentajana vuosina 2013-2023. Hänen johdollaan maa voitti useita arvokilpailumitaleita. Hän on myös kansainvälinen GP -tason koulutuomari.

Hän kilpaili nuorena kouluratsastuksessa kansainvälisellä tasolla aina grand prix -tasolle asti. Hän voitti nuorissa henkilökohtaista hopeaa ja pronssia ja joukkuekilpailuissa kolme kultaa ja kaksi hopeaa.

”Odotan innolla yhteistyötä Ratsastajainliiton ja parakouluratsastajien kanssa. Yhdessä pyrimme saavuttamaan vankan mestaruustason”, sanoo Joyce van Rooijen-Heuitink.

Esittelyt

SRL:n urheiluorganisaatio

Kouluratsastus

Tanja Takkula, maajoukkuekapteeni; senioreiden maajoukkue (2025-2028)

Jenny Eriksson, kansainvälinen asiantuntija (2025-)

Terhi Stegars, maajoukkuevalmentaja; U25, nuoret ratsastajat ja juniorit

Marko Björs, maajoukkuevalmentaja; juniorit, lapsi- ja poniratsastajat, koko Suomen kattava maajoukkuevalmennus ja lahjakkuuksien etsintä

Kyra Kyrklund, kouluratsastuksen neuvonantaja

Kenttäratsastus

Mette Samuli, maajoukkuekapteeni; maajoukkueratsastajat (2025-2028)

Lizzel Winter, kenttäratsastuksen olympiaprojektin johtaja, olympiaryhmä, seniorit ja U25

Pauliina Swindells, maajoukkuevalmentaja; U25, nuoret ratsastajat, juniorit, lapsi- ja poniratsastajat

Pararatsastus

Janne Bergh, maajoukkuevalmentaja

Joyce van Rooijen-Heuitink, parakoulujoukkueen neuvonantaja

Maajoukkuekapteeni nimetään lähiaikoina

Esteratsastus

Mikko Mäentausta, maajoukkuekapteeni; maajoukkueratsastajat (2025-2028)

Markku Söderberg, maajoukkuevalmentaja; U25, nuoret ratsastajat ja juniorit

Noora Pentti, nuorten ikäluokkien maajoukkuekapteeni