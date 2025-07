Terhi Stegars, Noora Pentti, Markku Söderberg ja Pauliina Swindells uusina niminä luotsaamaan maajoukkueratsastusta

Henkilöesittelyt

Kouluratsastus

Terhi Stegars, Itävalta

Terhi Stegars on yksi kouluratsastuksen kokeneimmista arvokilpailuratsastajista. Hän on kilpaillut neljä kertaa Euroopan mestaruuskilpailuissa, MM-kilpailuissa ja kahdessa maailmancupin finaalissa. Hän on työskennellyt kolmekymmentä vuotta ammattiratsastajana ja -valmentajana ja yrittäjänä Saksassa, Luxemburgissa ja Itävallassa.

Stegarsilla on ratsastuksenopettajatutkinto Ypäjältä 1990-luvulta, Saksan ammattiratsuttajatutkinto ja maisterin tutkinto Luxemburgista. Hänelle on myönnetty Suomessa mestariratsastajamerkki. Kultaisen ratsastajanmerkin hänelle ovat myöntäneet Suomi, Saksa ja Luxemburg.

Marko Björs, Helsinki

Marko Björsillä on kilpailukokemusta eri ikäryhmien arvokilpailuista. Nuorten EM-kilpailuissa hän on voittanut joukkuehopeaa ja -pronssia. Björs on voittanut PM-mitaleita senioreissa, nuorissa ratsastajissa ja junioreissa. Hänellä on kouluratsastuksen Suomen mestaruus ja viisi hopeista tai pronssista SM-mitalia.

Björs on kouluratsastustuomari tasolla 1 eli grand prix -tasolla ja Suomen Hippoksen askellajituomari.

Hän on suorittanut liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto ja toiminut Ratsastajainliiton maajoukkuevalmentajana.

Esteratsastus

Markku Söderberg, Ruotsi

Markku Söderberg on kilpaillut esteratsastuksessa kansainvälisellä tasolla, ja kilpailee edelleen Ruotsissa kansallisella tasolla. Hän on toiminut pitkään Ruotsissa hevosalana yrittäjänä. Ruotsin Ratsastajainliitossa on hän tällä hetkellä hevosten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehityspäällikkö. Hän on kuulunut Flyinge AB:n ja Ridskolan Strömsholmin hallitukseen vuodesta 2018.

Söderberg on työskennellyt vuosina 2000-2002 Ratsastajainliiton päävalmentajana, ja hän oli Suomen joukkueen chef de mission Jerezin MM-kilpailuissa vuonna 2002. Hän on suorittanut Ruotsissa ratsuttaja- ja B-valmentajatutkinnot.

Noora Pentti, Helsinki

Noora Pentti on kilpaillut esteratsastuksessa kansainvälisesti vuodesta 2001. Hän on edustanut Suomea esteratsastuksessa lukuisissa nations cup -osakilpailuissa, useissa world cup-osakilpailuissa, kaksissa EM-kilpailuissa sekä kerran MM-kilpailuissa ja world cup -finaalissa. Pentti on pitänyt Alankomaissa omaa tallia ja hevosyritystä.

Pentti on toiminut aluevalmentajana Suomessa sekä auttanut monia suomalaisia ratsukoita vuosien varrella. Hänellä on luottamustoimet Suomen Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunnassa sekä FWB-yhdistyksen varapuheenjohtajana.

Pentti suoritti heinäkuussa 2025 maisterintutkinnon urheilujohtamisesta (Master in Sports Business with Specialization in Sport Management) Johan Cruyff -instituutissa Hollannissa.

Kenttäratsastus

Pauliina Swindells, Iso-Britannia

Pauliina Swindells (o.s. Marttila) ratsasti Suomen kenttämaajoukkueessa vuosina 1997-2021. Hän on kilpaillut kansainvälisellä 5* tasolla ja edustanut Suomea MM-, EM- ja PM-kilpailuissa sekä nuorten hevosten MM-kilpailuissa Le Lion d’Angersissa. Hän voitti nuorten EM-joukkuepronssia vuonna 2001. SM-kultaan hän ratsasti vuonna 2000.

Swindells on kilpaillut, valmentanut ja ratsuttanut Englannissa vuodesta 2010. Sitä ennen pyöritti valmennus- ja kilpatallia Suomessa kahdensan vuotta. Swindells on valmentautunut mm. Chris Bartlen, Mark Toddin, Kristina Cookin ja Lizzel Winterin kanssa.



Parakouluratsastus

Janne Bergh, Helsinki

Norjasta kotoisin oleva Janne Bergh tuli nuorena Suomeen ja Helsingin Kilpatalliin Kyra Kyrklundin ratsuttajaksi. Saatuaan Suomen kansalaisuuden vuonna 1992, on hän saavuttanut menestystä kansainvälisissä arvokilpailuissa. Bergh kuului olympiajoukkueeseen Sydneyssä vuonna 2000. Hän on kilpaillut neljä kertaa EM-kilpailuissa. Hän on voittanut neljä SM-kultaa.

Bergh on toiminut kouluratsastuksessa maajoukkuevalmentajana ja parakouluratsastuksessa ja lajivastaavana.

Bergh on omistanut Helsingin Kilpatallin ja vastannut sen toiminnasta 25 vuoden ajan. Ratsastajainliitto on myöntänyt hänelle useita ansiomerkkejä mm. kultaisen ansiomerkin ja mestariratsastajanmerkin.