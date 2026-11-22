Aulangolla pidettiin Suomen Ratsastajainliiton noin viiden ja puolen tunnin syyskokous. Paikalla oli 102 seuraa ja 32 yhteisöä, yhteensä 351 ääntä.Suurimmat seurat olivat Tampereen Ratsastajat 16 äänellä, Ponihaan Ratsastajilla 11 ääntä, Suomenratsuilla 10 ääntä, Kangasalan Ratsastajat 9 ääntä ja Turun Ratsastajilla 7 ääntä.Tämän hetkinen puheenjohtaja Sonja Lesch valittiin yksimielisesti uudelleen ainoana tarjolla olevana puheenjohtajaehdokkaana. Syyskokouksessa ehdotettiin hallitukseen yhtä henkilöä olemassa olleiden ja vaalivaliokunnankin ruotimien ehdokkaiden lisäksi. Tämä ehdokas oli Kuopion Ratsastajien Nita Tuomi. Vaalivaliokunta ei ehdottanut ketään suosituksensa jälkeen eronneen Minna Leppäsen tilalle. Pidettiin kahdet vaalit. Ensimmäisessä äänestyksessä hallitukseen valittiin Janne Ruskeeniemi 278 äänellä, Päivi Savilahti-Bäckman 233 äänellä. Lisäksi valittiin Nita Tuomi 204 äänellä. Tuomen kausi alkaa välittömästi.Viime kokouksessakin toiminut Juha Viertola toimi kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä Kristiina Kirveskoski. Matilda Aakula ja Gitte Orrensalo valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.Tilintarkastajaksi ja toiminnatarkastajaksi esitettiin BDO:ta, jonka päävastullisena tilintarkastajana olisi Krister Rehn ja Håkan Wahlmania. Wahlmanille ilmaantui vastaehdokkaita ja myös hänen riippumattomuuttaan kyseenalaistettiin. Wahlman kuitenkin sai jäsenistön luottamuksen noin kymmenen äänen enemmistöllä. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Annaliisa Aarnio-Wihuri. "Kenelläkään ulkopuolisella ei ole sitä tietoa mikä Håkanilla on", totesi kokousedustaja Tarja Teräväinen. Kokousammattilainen Viertola kehui kokousta aktiivisuudesta, hän totesi, että ratsastajien kokouskäyttäytyminen ja keskustelevaisuus on aivan parhaasta päästä. "Harvassa kokouksessa äänestetään varatoiminnantarkastajasta!". Talousluvut vielä vanhan mallin mukaanHallituksen jäsen Päivi Savilahti-Bäckman piti hallituksen selontekokohdassa talouskatsauksen. Hän kertoi kokouksen alkuun, että vuoden 2026 tulos näytti olevan noin 300 tuhatta miinuksella siinä kohtaa, kun uusi hallitus ryhtyi töihin. "Aloitettiin ylityökielto ja matkustus rajattiin välttämättömiin ja tällä hetkellä Netvisorin tulos näyttää 142 tuhatta plussaa. Luvusta puuttuvat vielä loppuvuoden palkat", hän sanoi ja lisäsi: "On kiritty kuin possut juoksua ja hanat on laitettu kiinni."SelvityspyyntöSääntömääräisissä asioissa käsiteltiin ensimmäisenä Vihdin Ratsastajien selvityspyyntö kuluneesta vuodesta. Kyseinen selvityspyyntö on liitteenä kokousmateriaaleissa. Tarkastusryhmän puolesta ja toiminnantarkastajan ominaisuudessa puhunut Håkan Wahlman aloitti toteamalla, että "tuskin kukaan aavisti minkälainen mylläkkä oli tulossa". Hän kertoi, että tarkastustehtävää vaikeutettiin alusta alkaen ja että jokaiseen ryhmän tekemään dokumenttipyyntöön tuli juristin laatima vastaus. Käytössä oli ulkopuolinen juristi joka laskutti puolisonsa rakennusfirman laskuun. "Miksi ei käytetty SRL:n kumppani BOWAa, en tiedä."Wahlman lisäsi, että vanhalla hallituksella oli käytössä myös ulkopuolinen kriisiviestintäyritys ja lisäksi se tilasi -ilman kevätkokouksen valtuutusta- oman selvityksen Tuokolta, joka maksoi 5000 euroa, mutta jonka selvityksen lopputulema oli sama kuin tarkastusryhmän."Hallituksen ylimääräiset kulut kustansivat varmasti enemmän kuin mitä erityistilintarkastus olisi maksanut", Wahlman totesi. .Kyrklund moitti hallituksen ja HUJO:n toimintaaKunniajäsen Kyra Kyrklund oli linjoilla etänä kotoaan Iso-Britanniasta. Hän ihmetteli missä viipyvät hallituksen kokousmuistiot. ”Jos hyvä hallintotapa ja avoimuus on vallalla, olisi hyvä tietää miten keskustelut ovat menneet", hän perusteli huolensa.Lesch kertoi, että hallituksella ei ole tällä hetkellä sihteeria, jonka johdosta se joutuu itse toimimaan sekä pöytäkirjojen tekijänä, tarkastajana, toteuttajana että tiedotteiden laatijana. Lesch kuitenkin huomautti, että kokouksista julkaistavat tiedotteet ovat sivujen ajankohtaista-osiossa, ja ne ovat kattavia.Kyrklund moitti myös HUJO:n päätöksentekoa viitaten ilmeisestikin meneillään oleviin maajoukkuetoimijoiden valintoihin, joita ei vielä ole julkistettu.”Luulisi että enemmistön kanta on se, mikä viedään hallitukselle”, Kyrklund moitti.Hallituksen jäsen Outi Korppoo vastasi Kyrklundille toteamalla, että vaikka HUJO tekee tärkeää valmistelutyötä, hallitus päättää. Hän paljasti, että vastakkaisessa ehdotuksessa esteratsastuksen resursseja esitettiin vähennettäväksi samalla kuin kouluratsastukseen olisi tullut uusi toimija. "Emme pitäneet tällaista kohdentamista tarkoituksenmukaisena."Kyrklund jatkoi kommentointia: ”Tulokset puhuvat omaa kieltään. Olympialaiset ovat kahden vuoden puolesta. Kenellä on mahdollisuus niissä? Koulu-, para- ja kenttäratsastajilla. Heitä näin ollen pitää myös avustaa.”. VahingonkorvausvaatimuksetKorppoo kertoi, että SRL:n aiempi hallitus on esittänyt vahingonkorvausvaatimuksen Koivistolle liittyen menetettyihin 330 tuhannen euron valtionavustuksiin, mutta asiaan on saatu perjantaina vakuutusyhtiöltä kielteinen päätös. Hänen mukaansa on syytä epäillä että perusteet, jotka päätökseen on kirjattu, saattavat olla virheelliset. "Nyt on syytä tehdä uusi käsittelypyyntö vakuutusyhtiölle, jonka perusteella pitäisi saada erilainen ratkaisu. Myös entiselle hallitukselle on esitetty vaatimus ja sen käsittely on kesken. ”Vakuutuksen ketto on 200 tuhatta per vahinko. Avoinna Korppoon mukaan on, tulkitaanko menetetyt korvaukset yhdeksi vai useaksi vahingoksi, kun ne ovat tapahtuneet kahtena eri vuonna. Asiakokonaisuus on hänen mukaansa liian suuri yksin hallituksen päätettäväksi. Tom Gordin ehdotti, että asian jatkosta päätettäisiin kevätkokouksessa. Hänellä ei kuitenkaan kunniapuheenjäsenenä ole puheoikeuden lisäksi esitysoikeutta. Tarja Teräväinen otti ehdotuksen omiin nimiinsä, jolloin asiasta saatiin päätös kannatettavaksi.Myös strategiatyön tilanteesta kysyttiin. Sama asia oli esillä myös Vihdin Ratsastajien esityksessä. Ilmeni, että strategiatyö ei ole muissa kiireissä juurikaan edistynyt.”Syksy on ollut talouspainotteista ja ihan tarkoituksella strategiatyötä ei ole edistetty”, hallituksen jäsen Merja Alastalo kertoi.Uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnin tilanteesta kysyttiin ja vastaukseksi todettiin, että ensi viikolla on vielä ensimmäisen kierroksen haastatteluja. Toinen kierros on 30.11. ja siinä haastatellaan 2-3 kärkihakijaa. Joulukuun puolivälin tienoilla on tarkoitus tehdä päätös.. Toimintasuunnitelma ja talousarvioSavilahti-Bäckman kävi kohdassa 4.2 läpi talousarvion kertoen, että menoja on suhteutettu tuloihin. Hän on toistaiseksi pitänyt esitystavan ja jaon samana kuin aiemminkin, mutta totesi, että jatkossa eriä tullaan jakamaan pienempiin ja havainnollisempiin eriin niin, että kaikki yli 50 tuhannen euron erät näkyvät erikseen. ”Tämä on kuitenkin ollut vähän liian lyhyt aika siihen.”Tulopuolella jäsenmaksuja oli budjetoidu 1,96 miljoonaa, mutta 3.11.kirjaustilanteessa niitä oli saatu vain 1,87 miljoonaa lajiliiton koko budjetin ollessa reilut kolme miljoonaa. Jäsenmaksuja ei ehdotettu nostettavaksi. Sponsorihankinnassa on pitkään ollut hiljaista, mutta puheenjohtaja Sonja Lesch paljasti, että uusi noin 300 tuhannen euron arvoinen kumppanuus on saatu kuluneella viikolla.Toimintasuunnitelmaan lisättiin tarkennus toiminnan mittareihin: 10 prosentin jäsenmäärän lisäys verrattuna tähän vuoteen.Teräväinen ehdotti talousosioon jatkossa lisättäväksi lajikomiteoiden ja jaostojen toimintasuunnitelmat ja niiden budjetit. Tästä tehtiin lopulta ponsi, jonka mukaisesti ne olisivat vuoden 2028 toimintasuunnitelmassa. .Jabakarsinat puhuttivatKeskusteltiin liiton jabakarsinoihin suunnitellusta uudistuksesta, jonka ytimessä on siirtokarsinoiden halvemmat kustannukset kilpailujärjestäjille."Kyseessä on huomattava subventointi järjestäjille ja kilpailijoille", Savilahti-Bäckman valaisi.Hän kertoi, että liitto maksaa jabojen kuljetuksesta, säilytyksestä ja korjauksesta, mutta mitä jabat tulevat lajiliitolle maksamaan tällä uudella systeemillä, ei ole selvää ennen kuin uusi systeemi on otettu käyttöön.”Summia ei ole lyöty lukkoon, sillä voi olla että kukaan ei halua käyttää jabojen uusia hintoja tai että kaikki haluavat käyttää niitä. Aisa Aarnio-Wihuri on laskenut kulun olevan 60-70 tuhatta euroa ja on sitä mieltä että "summan voisi käyttää paremminkin".Korppoo perusteli asian kuitenkin niin, että sen avulla on tarkoitus yrittää elvyttää erityisesti GP-kilpailutoimintaa, jossa lähtijämäärät ovat laskeneet, mikä on koko ratsastusurheilun etu..Sääntömuutokset palautettiin valmisteluunAnnaliisa Aarnio-Wihuri esitti kohdassa 4.9 muutosehdotuksia KS1 kilpailusääntöihin todeten, että ne ovat kokonaisuus, joka koskee esimerkiksi hevosen sopimatonta kohtelua. Punaisella sääntöihin kirjattuja muutosehdotuksia meni kuitenkin äänestettäviksi sillä tuloksella, että ne palautettiin valmisteluun. "FEI:ltä on tulossa aika iso nippu asioita, jotka liittyy tähän. Nämä tulevat jatkossa eteen joka tapauksessa", Aarnio-Wihuri kuittasi. Oma kohtansa 5, SRL:n toimintasääntöihin liittyvät muutosehdotukset palautettiin valmisteluun. Aarnio-Wihuri otti esiin lääkintäsääntöjen kohdalla, että niitä on täsmennettävä, jotta selviää noudatetaanko FEI:n vai Hippoksen lääkityssääntöjä ja toivoi, että noudatetaan FEI:n sääntöjä. Aarnio-Wihuri esitti samaan syssyyn vaalivaliokuntaa poistettavaksi kokonaan. Tämä sai ensin kannatusta. Gordin halusi kuitenkin kysyä onko vaalivaliokuntia yhdistyksissä paljonkin. Puheenjohtaja Viertola vastasi, että kyllä niitä lajiliitoissa on ja niiden rooli on valmistella asioita. Kun sääntömuutos kokonaisuudessaan palautettiin käsiäänestyksellä valmisteluun, siinä samalla myös vaalivaliokunnan kohtalo siirtyi myöhempään. .Artikkelia päivitetään.