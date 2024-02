SRL: Tanja Takkula, Jenny Eriksson ja Rien van der Schaft vahvistavat Pariisin koulujoukkuetta

Ratsastuksen lajijohtajaksi on valittu maajoukkuekapteeni Tanja Takkula. Koulu- ja pararatsastuksen maajoukkuekapteeni vastaa lajijohtajana Pariisissa sekä koulu- että kenttäratsastuksesta yhteistyössä kotiin jäävän Ratsastajainliiton urheilujohtaja Jutta Koivulan kanssa.

Kouluratsastuksen valintakomiteaa täydennettiin ja uudeksi jäseneksi valittiin Jenny Eriksson. Saksassa työskentelevä kouluratsastusvalmentaja kilpaili Soulin olympialaisissa Suomen joukkueessa hevosella My Way. Hän on toiminut niin suomalaisten kuin espanjalaisten nuorten maajoukkuevalmentajana. Aiemmin valintakomiteaan on nimetty Tanja Takkula, Jutta Koivula, Janne Bergh ja Marko Björs.

Eriksson seuraa ratsukoiden suorituksia etänä ja mahdollisuuksien mukaan kilpailuissa paikan päällä. Ratsukoiden valinnassa huomioidaan ensisijaisesti grand prix -tulosten keskiarvo, tuloskehitys ja tulosvarmuus ulkokilpailuissa kaudella 2024. Tulokset on tehtävä 24.6. mennessä. Kolmihenkisen joukkueen viimeinen ilmoittautumispäivä on 8. heinäkuuta.

Koulujoukkueen valintakriteerit ovat luettavissa Ratsastajainliiton nettisivuilla.

Koulumaajoukkueen aiempi valmentaja, hollantilainen Rien van der Schaft on nimetty koulujoukkueen asiantuntijaksi, johon liittyen hän osallistuu valintakomiteaan neuvoa-antavana, muttei äänivaltaisena jäsenenä. Van der Schaft toimii joukkueenjohtajana muutamassa eurooppalaisessa kilpailussa. Hän raportoi valintakomitealle huomioistaan ennen olympialaisia. Olympiajoukkueeseen valittavat ratsastajat saavat ottaa henkilökohtaisen valmentajansa Pariisiin mukaan.

Lähde: SRL:n tiedote