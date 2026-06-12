Erityistarkastusryhmän raportti piirtää kuvan Ratsastajainliitosta, jossa asioiden hoito on huolimatonta ja valta tiukasti keskittynyttä

"Heikko lenkki saatava vastuuseen"

"Ei se riitä, että puhutaan oppimisen paikasta, vaan syylliset, se heikko lenkki, on saatava vastaamaan teoistaan", sanoo erityistarkastusryhmän vetäjä Håkan Wahlman. "Myös, jotta saadaan opetus myös heille jotka tuollaiseen tehtävään lähtevät. Jos hallitustyöhön haluaa, on ymmärrettävä siihen sisältyvä vastuu ja juuri se näyttää tässä nyt joillekin ihmisille ikävällä tavalla konkretisoituneen. Hallitustyöskentelyyn ei riitä halu palloilla liiton sinisessä takissa."

Wahlman huokaa helpotuksesta nyt, kun valtava tarkastusurakka on takana. Hän kertoo, että aivan kalkkiviivoilla tarkastusryhmä päätyi mitätöimään SRL:n hallussa olleen salassapitosopimuksen.

"Siinähän oli vain meidän tarkastusryhmäläisten allekirjoitukset, joten haluttiin se pois sieltä roikkumasta", Wahlman valottaa.

Hän kertoo, että tehtävä osoittautui paljon vaikemmaksi kuin mitä hän olisi osannut kuvitella. "Ilman meidän ryhmäläisten huikeaa osaamista ja ammattitaitoa meikäläinen olisi ollut ihan mikkihiiri merihädässä. Se tuntimäärä, mikä me ollaan laitettu tämän tekemiseen, on niin valtava, että jos tähän joku hintalappu olisi pistetty, se olisi ollut melkoinen."

Wahlman tuo esiin sen, että SRL:n hallitus ei toiminut yhteistyössä eikä kaikkea materiaalia yksinkertaisesti saatu.

"Vuosien 2021 ja 2022 kokouspöytäkirjoja ja tilintarkastajien muistioita ei saatu vaikka pyydettiin. Vedottiin vaan salassapitojuttuihin ja hallituksen kokouspöytäkirjojen muistioista sanottiin, että ne ovat hallituksen sisäisiä asiakirjoja", Wahlman naurahtaa.

"Mutta kyllä tämä työ näinkin tuo ilmi SRL:n hallinnon tavan ongelmineen. Itseäni suoraan sanoen hämmästyttää, että hallituksen jäsenet ovat tyytyneet siihen tilanteeseen, että kokouksiin tuodaan valmiiksi pureskeltua ruokaa ja varsin ylimalkaisia katsauksia. Mitään lukuja ei ole kerrottu, sanottu vain että kivasti menee, junioreiden määrä on nousussa ja maksuvalmius on hyvä. Ja unohdettu kertoa, että kassasta on hävinnyt vaikka miten paljon rahaa. Me emme ole ainakaan nähneet mitään merkintöjä siitä, että hallituksen jäsenet olisivat reagoineet ja itse olen kahdestakin suunnasta kuullut, että jos olisi haluttu eriävä mielipide pöytäkirjaan, on puhuttu ympäri."

"Minun ajatusmaailmassani saa jättää eriävän mielipiteen ja pitääkin jättää silloin kun tarve vaatii."

Wahlman toteaa olevan hämmästyttävää, että esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö lähetteli viestejä lajiliiton yleiseen sähköpostiin, eikä niihin silti reagoitu.

Wahlman jää odottamaan kevätkokouksen jatkokokousta ja sanoo, että tilanteen on välttämätöntä jäädä auki. "En millään ilveellä suosittele vastuuvapautta hallitukselle."

Wahlman sanoo myös, että tiettyjen hallituksen jäsenten pitäisi vakavasti miettiä, voivatko he enää jatkaa luottamustehtävässään.

Kysymykseen, onko mahdollista saada menetettyjä rahoja edes osittain takaisin, hän vastaa, että yksi vaihtoehto on yrittää hyödyntää vakuutusta esimerkiksi hallituksen jäsenten kohdalla.

"Tällöin vakuutusyhtiö saattaa kuitenkin haluta periä rahat takaisin heiltä, mikä antaa ymmärrystä siihen, miksi hallitus on ollut niin vastahakoinen. Mutta yhtä kaikki se on asia joka on selvitettävä. Kevätkokoukselle kerrotaan tilanne ja kevätkokous päättää."

Tarkastusryhmä suunnittelee kaikille avoimen Teams-tilaisuuden järjestämistä ensi viikolla. Tästä tullaan tiedottamaan erikseen.

Lue koko raportti linkin takaa täältä

SRL:n kevätkokousmateriaalit täällä