Erityistarkastusryhmän raportti piirtää kuvan Ratsastajainliitosta, jossa asioiden hoito on huolimatonta ja valta tiukasti keskittynyttä
Raportissa todetaan, että hallituksen laiminlyönnit ovat johtaneet MMM:n myöntämien 330 342 euron avustusten menettämiseen.
Syyttävä sormi osoittaa hallituksen suuntaan, sillä avustusasioiden hoito kuuluu yhdistyslain, SRL:n omien sääntöjen ja SRL:n hyvä hallintotapa-dokumentin perusteella hallituksen vastuulle.
Edelleen todetaan, että tarkastuksessa ilmi tulleiden seikkojen perusteella SRL:llä on perusteet lähteä arvioimaan, ja tarvittaessa esittää vahingonkorvausvaatimus SRL:lle aiheutuneen vahingon korvaamisesta puheenjohtaja Marjukka Manniselle, työvaliokunnan jäsenille Carina Nyholmille ja Osmo Metsälälle sekä hallituksen talousvastaava Dan Björklöfille.
Erityistarkastusryhmän vetäjä Håkan Wahlman sanoo "kansalaisena", että hallituksen jäsenten tulisi kriittisesti arvioida sitä, voivatko he tämän jälkeen jatkaa enää luottamustehtävässä.
Liiton taloushallinto ja työvaliokunta
Liiton vastuualuejaossa taloushallinnosta ovat vastanneet Marjukka Manninen (KTM), jäsen Carina Nyholm (merkonomi) ja Dan Björklöf (KTM).
Tarkastusryhmä ottaa esille, että SRL:n työvaliokuntaa ei mainita liiton toimintasäännöissä, vaan ainoastaan HHT-ohjeessa, jonka mukaan siihen kuuluvat "ainakin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja". Sen tehtävänä on "seurata ja käsitellä SRL:n taloutta ja varainhankintaa" sekä "erityisen arkaluontoisia" asioita. Työvaliokuntaan on Mannisen ja Nyholmin lisäksi kuulunut Osmo Metsälä, jolla ei ole taloushallinnon koulutusta.
Taloushallinnon operatiivisista asioista on vastannut toiminnanjohtaja Jukka Koivisto, jolla ei ole taloudellista koulutusta. Hallintopäällikkönä on toiminut Kaisa Kähö (KTM).
"Liiton taloutta tosiasiallisesti seuraava elin on siten sääntöjen ulkopuolinen, kokoonpanoltaan puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan ympärille rakentuva pieni ryhmä", tarkastusryhmä raportoi.
Riskinä on, että taloudellinen ohjaus on rakenteellisesti keskittynyt puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle ja muu hallitus saa tiedon vain välitetysti. Tilanteessa, jossa toiminnanjohtajan talousosaaminen ja työkyky eivät ole olleet riittäviä, puheenjohtajan vastuurooli korostuu entisestään, raportti mainitsee.
Liiton taloudellinen asema ei ole kehittynyt kovin suotuisasti. Oma pääoma on puheenjohtaja Mannisen kaudella laskenut noin 610 000 euroa, eli noin 38 prosenttia. Myös maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat heikentyneet merkittävästi, vaikka ovatkin edelleet hyvät. Omavaraisuusaste on laskenut 82 prosentista 60,4 prosenttiin viidessä vuodessa.
"Ei vastuuvapautta"
Pian edessä olevassa kevätkokouksen jatkokokouksessa hallitukselle ei ryhmän mukaan pidä tässä vaiheessa myöntää vastuuvapautta.
"Siinä tapauksessa, että mahdollisuus henkilökohtaiseen vastuuseen perustuvaan korvausvaatimukseen halutaan säilyttää, ei hallitukselle tule myöntää vastuuvapautta", tarkastusryhmä toteaa. Vahinko tulee ryhmän mielestä korvata ensisijaisesti SRL:n johdon vastuuvakuutuksesta. Tarkastuksessa ei kuitenkaan ole onnistuttu selvittämään sitä, onko tällainen vakuutus olemassa. Todetaan myös, ettei voi varmistua siitäkään, korvaako vakuutus jos vakuutusyhtiö katsoo vahingon aiheutuneen hallitusjäsenten törkeästä huolimattomuudesta.
Ryhmä toteaa, että 330 342 euron vahinko syntyi, kun maksatushakemusten allekirjoittaminen ja ministeriölle toimittaminen on aiemmasta poiketen ja sääntöjen vastaisesti jätetty vuoden 2023 avustuksista alkaen yksin toiminnanjohtaja Jukka Koiviston kontrolliin ja vastuulle, valvomatta.
"Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa" lukee kuitenkin sekä SRL:n säännöissä että yhdistysrekisteriotteessa.
Kun hallituksen huolimattomuutta on arvioitu, ei ole pystytty selvittämään miksi puheenjohtaja Marjukka Manninen on lopettanut maksatushakemusten allekirjoittamisen ja prosessin valvonnan. Myös se jää epäselväksi, onko kyse unohduksesta vai toimintatavan tietoisesta muutoksesta, jonka olisi päättänyt joko Manninen yksin tai päätös olisi tehty esimerkiksi hallituksen työvaliokunnassa
"Kyse on molemmissa tapauksissa poikkeuksellisena pidettävästä huolimattomuudesta", raportissa lukee.
Toiminnanjohtajan tarvitsemasta tuen ja valvonnan tarpeesta hallituksen katsotaan olleen tietoinen jo siksi, että hänen tehtäväänsä aiemmin hoitanut pääsihteeri Fred Sundwall tunsi Koiviston työskentelytavat ja oli raportoinut kirjallisesti hallitukselle, että Koivisto ei ole kykenevä selviämään toimista yksin. Koivistolla ei ole ollut talousasioihin liittyvää koulutusta eikä työkokemusta.
Lisäksi otetaan esille, että Koiviston työsuhteeseen liittyy riitauttamisen riski, sillä asiaa on käsitelty julkisesti liiton uutisoinneissa ja eri medioissa. Tämän riskin tarkastusryhmä arvioi selkeäksi ja taloudellisesti merkittäväksi.
Ryhmä ottaa esille myös sen, että SRL:n hallitus on tiedottanut jäsenistöä valikoivasti. Esimerkiksi vielä huhtikuussa 2026 julkisuuteen on kerrottu "erinomaisesta maksuvalmiudesta", mutta jätetty mainitsematta 330 tuhannen euron menetys, vaikka hallitus tiesi siitä jo.
"Heikko lenkki saatava vastuuseen"
"Ei se riitä, että puhutaan oppimisen paikasta, vaan syylliset, se heikko lenkki, on saatava vastaamaan teoistaan", sanoo erityistarkastusryhmän vetäjä Håkan Wahlman. "Myös, jotta saadaan opetus myös heille jotka tuollaiseen tehtävään lähtevät. Jos hallitustyöhön haluaa, on ymmärrettävä siihen sisältyvä vastuu ja juuri se näyttää tässä nyt joillekin ihmisille ikävällä tavalla konkretisoituneen. Hallitustyöskentelyyn ei riitä halu palloilla liiton sinisessä takissa."
Wahlman huokaa helpotuksesta nyt, kun valtava tarkastusurakka on takana. Hän kertoo, että aivan kalkkiviivoilla tarkastusryhmä päätyi mitätöimään SRL:n hallussa olleen salassapitosopimuksen.
"Siinähän oli vain meidän tarkastusryhmäläisten allekirjoitukset, joten haluttiin se pois sieltä roikkumasta", Wahlman valottaa.
Hän kertoo, että tehtävä osoittautui paljon vaikemmaksi kuin mitä hän olisi osannut kuvitella. "Ilman meidän ryhmäläisten huikeaa osaamista ja ammattitaitoa meikäläinen olisi ollut ihan mikkihiiri merihädässä. Se tuntimäärä, mikä me ollaan laitettu tämän tekemiseen, on niin valtava, että jos tähän joku hintalappu olisi pistetty, se olisi ollut melkoinen."
Wahlman tuo esiin sen, että SRL:n hallitus ei toiminut yhteistyössä eikä kaikkea materiaalia yksinkertaisesti saatu.
"Vuosien 2021 ja 2022 kokouspöytäkirjoja ja tilintarkastajien muistioita ei saatu vaikka pyydettiin. Vedottiin vaan salassapitojuttuihin ja hallituksen kokouspöytäkirjojen muistioista sanottiin, että ne ovat hallituksen sisäisiä asiakirjoja", Wahlman naurahtaa.
"Mutta kyllä tämä työ näinkin tuo ilmi SRL:n hallinnon tavan ongelmineen. Itseäni suoraan sanoen hämmästyttää, että hallituksen jäsenet ovat tyytyneet siihen tilanteeseen, että kokouksiin tuodaan valmiiksi pureskeltua ruokaa ja varsin ylimalkaisia katsauksia. Mitään lukuja ei ole kerrottu, sanottu vain että kivasti menee, junioreiden määrä on nousussa ja maksuvalmius on hyvä. Ja unohdettu kertoa, että kassasta on hävinnyt vaikka miten paljon rahaa. Me emme ole ainakaan nähneet mitään merkintöjä siitä, että hallituksen jäsenet olisivat reagoineet ja itse olen kahdestakin suunnasta kuullut, että jos olisi haluttu eriävä mielipide pöytäkirjaan, on puhuttu ympäri."
"Minun ajatusmaailmassani saa jättää eriävän mielipiteen ja pitääkin jättää silloin kun tarve vaatii."
Wahlman toteaa olevan hämmästyttävää, että esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö lähetteli viestejä lajiliiton yleiseen sähköpostiin, eikä niihin silti reagoitu.
Wahlman jää odottamaan kevätkokouksen jatkokokousta ja sanoo, että tilanteen on välttämätöntä jäädä auki. "En millään ilveellä suosittele vastuuvapautta hallitukselle."
Wahlman sanoo myös, että tiettyjen hallituksen jäsenten pitäisi vakavasti miettiä, voivatko he enää jatkaa luottamustehtävässään.
Kysymykseen, onko mahdollista saada menetettyjä rahoja edes osittain takaisin, hän vastaa, että yksi vaihtoehto on yrittää hyödyntää vakuutusta esimerkiksi hallituksen jäsenten kohdalla.
"Tällöin vakuutusyhtiö saattaa kuitenkin haluta periä rahat takaisin heiltä, mikä antaa ymmärrystä siihen, miksi hallitus on ollut niin vastahakoinen. Mutta yhtä kaikki se on asia joka on selvitettävä. Kevätkokoukselle kerrotaan tilanne ja kevätkokous päättää."
Tarkastusryhmä suunnittelee kaikille avoimen Teams-tilaisuuden järjestämistä ensi viikolla. Tästä tullaan tiedottamaan erikseen.
Lue koko raportti linkin takaa täältä
SRL:n kevätkokousmateriaalit täällä