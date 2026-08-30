Sonja Lesch on Suomen Ratsastajainliiton uusi puheenjohtaja

Suomen Ratsastajainliiton tavallisuudesta poikkeava ylimääräinen kokous alkoi tavallisesta poikkeavasti heti alkumetreillä, kun kokoukseen valittiin puheenjohtajaksi järjestöjuristina rutinoitunut oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola, jota oli pyydetty tehtävään etukäteen. Hän toimii tällä hetkellä mm. SUEK:in hallituksessaScandicissa oli paikalla muutama kymmenen henkilöä, kokous pidettiin hybridimuodossa.Väistyvä puheenjohtaja Marjukka Manninen totesi kokouksen alkuun vuoden olleen "erikoinen ja vähän raskaskin"."Alkuvuotta on leimannut avustuksen menettäminen ja siihen liittyvä virhe, jota on "useamman kerran" toiminnanjohtajan ja hallituksen taholta pyydetty anteeksi. Tämä on kuormittanut toimistoa ja vie resurseseja ja fokusta ja on tullut rahallisesti kalliiksi asiantuntijoiden käyttämisen takia, ja on vaikuttanut liiton julkisuuskuvaan", hän alusti. Kävi ilmi, että tällä hetkellä lajiliitolla ei ole pääyhteistyökumppania valittuna ja että toiminnanjohtajan rekrytointi on kesken."Me eroamme hallitustyöskentelystä ja toivomme että se on ratkaisu, jolla tilanne saadaan rauhoitettua", Manninen jatkoi. . Kokouksen kulkuPaikalla oli 123 seuraa ja 32 yhteisöjäsentä ja heillä yhteensä 397 ääntä. Äänimäärä muuttui kokouksen aikana sitä mukaa kun paikalle tippui ennakkoilmoittautuneita kokousedustajia. Suurimmat seurat olivat Tamperen Ratsastajat 16 äänellään, Suomen Islanninhevosyhdistys 12 äänellä, Poni-Haan Ratsastajat ja Suomenratsut 10:llä, Kangasalan ratsastajat ja Kauniaisten Ratsastajat 9:llä äänellä. Viertola muistutti että äänen ja puheen käyttö edellyttää ennakkoilmoittautumista. Manninen totesi tähän, että paikalla on juristiapua ja pyysi vieressään istuvalle Tanja Stormbomille äänioikeutta. Viertola kysyi sopiiko tämä kokoukselle.Poni-Haan Ratsastajia edustanut Pirkko Saalinki esitti että Stormbomille ei annettaisi puheoikeutta. KF:ää edustava Tom Gordin komppasi Saalinkia ja totesi Stormbomin aseman "hallituksen juristina" olevan ongelmallinen.Viertola esitti, että Stormbom olisi paikalla läsnäolevana hallituksen kutsumana neuvonantajana ja myös, että hallitus vastaa hänen mahdollisista kuluistaan. Tämä kävi kokousväelle. Päätettiin rajoittaa pidettävät puheenvuorot kahteen minuuttiin. Hetken aikaa keskusteltiin esityslistan järjestyksestä ja siitä, kuuluuko hallituksen eroilmoitus asialistalle lainkaan, sillä sellaisesta asiasta ei edellisessä kokouksessa päätetty. Viertola totesi vakiintuneen käytännön olevan että luottamushenkilö voi esittää eroavansa milloin tahansa. "En muuttaisi käsittelyjärjestystä, jos minulta kysyttäisiin."Tästä asiasta lopulta klo 13 aikaan äänestettiin. Äänestystulos 261-111 puolsi hallituksen esitystä. 2. AnsiomerkitKohdassa 2 jaettiin ansiomerkit.Kaksi kultamerkkiä jaettiin. Merkit annettiin Anne-Mari Salo-Karlssonille Haukivuoren Ratsastajista, jossa on noin 30 jäsentä ja "Hankkija-miehenä" tunnetulle Heikki Kankaiselle, joka on ollut mukana vuosikymmenet. SRL:n kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin Jukka-Pekka Leskinen, joka on ollut kaksi kautta SRL:n puheenjohtajana vuosina 2008-2014. 3. Tarkastusryhmän raporttiTarkastusryhmä esitteli raporttinsa kohdassa kolme. Ryhmän vetäjä Håkan Wahlman totesi raportin puhuvan "voimakkaasti puolestaan" ja käsityksen vahvistuneen sitä mukaa, kun saatiin vähän enemmän materiaalia.Johtopäätös on, että SRL:n hallituksen olisi pitänyt olla tietoinen rahoista, jotka jäivät saamatta. Tarkastusryhmän jäsen Niklas Närhinen jatkoi powerpoint-esityksellä, jossa tuotiin esiin niitä samoja asioita, joita ryhmä 12.8. julkaistussa raportissaankin on kertonut. Tämän jälkeen käytiin pitkä keskustelu liiton talous- ja hallintokulttuurista ja etenkin Stripen tilanteesta. Vastakkaisia mielipiteitä Stripe-tilin vaikutuksesta tilinpäätöksen vahvistamiseen esitettiin. Tarkastusryhmä oli sillä kannalla, että epäselviä asioita on vielä sen verran, että tilinpäätöstä ei vielä tässä kokouksessa vahvistettaisi. 4. Päätettävät asiatTämän jälkeen, kello 15 jälkeen, asialistalla siirryttiin keskusteluun tilinpäätöksen vahvistamisesta. Koska niitä ei tullut, siirryttiin kohtaan 4.1. ja tilinpäätös vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Kohta 4.2. Hallitus erosi ilmoituksensa mukaisesti Niklas Närhistä lukuunottamatta. Kohta 4.3. Hallituksen erottaminen, kun siellä on jäljellä yksi jäsen. Keskustelua aiheesta.Suomen Kenttäratsastusseuraa edustanut Tom Gordin otti esiin, että "Närhinen tuli pelastamaan ei tulemaan erotetuksi" ja sai ajatukselleen kannatusta. Kohta 4.4. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta eri mittaisille kausille. Puheenjohtajan ja kahden jäsenen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa, kahden vuonna 2027 ja yhden jäsenen eli Närhisen toimikausi päättyy 2028. Päätettiin äänestää uudet hallituksen jäsenet toimikausittain. Tässä välissä Nika Teamin Tarja Teräväinen kysyi onko eronneilla hallituksen jäsenillä enää läsnäolo-oikeutta. Dan Björklöf alkoi jo pakata tavaroitansa, mutta jäi kuitenkin istumaan, kun todettiin, että he voivat jäädäkin. Sonja Lesch oli ainoa ehdokas hallituksen puheenjohtajaksi ja hänet valittiin tehtävään. Hallituksen jäseniksi tarjolla olivat Merja Alastalo, Päivi Savilahti-Bäckman, Mariina Hallikainen, Minna Leppänen, Outi Korppoo ja Emilia Vättö.Leschin jälkeen valittiin hallituksen jäsen kuudesta tarjolla olevasta pisimmälle kaudelle, vuoteen 2028 asti. Ensimmäiseksi jäseneksi valittiin äänestyksen kautta äänin Merja Alastalo 83 äänellä. Sitten äänestettiin kaksi jäsentä toimikaudelle, joka kestää vuoden 2027 loppuun. Mariina Hallikainen sai 187 ja Outi Korppoo 169 ääntä, eli eniten ääniä, joten heidät valittiin tässä kohtaa hallitukseen. Viimeiseksi äänestettiin jäsenet tämän vuoden lopussa päättyvälle toimikaudelle: Päivi Savilahti Bäckman ja Minna Leppänen. Artikkelia päivitetään.