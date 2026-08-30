Sonja Lesch alkaa johtaa SRL:ää.
Sonja Lesch alkaa johtaa SRL:ää. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Sonja Lesch on Suomen Ratsastajainliiton uusi puheenjohtaja

SRL:n ylimääräinen kokous valitsi hallitukseen erimittaisille kausille Merja Alastalon, Outi Korppoon, Mariina Hallikaisen, Päivi Savilahti-Bäckmanin ja Minna Leppäsen.
Julkaistu
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