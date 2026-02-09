SRL:n hallitus selvittää ylimääräisen liittokokouksen järjestämistä

Hallituksen jäsenet saivat vaatimuksen lauantaina 7.2. ja pitivät asiasta Teams-kokouksen sunnuntai-iltana. Vaatimuksen on allekirjoittanut 87 seuraa ja jäsenyhteisöä yhteensä 740 joukosta.

”Hallitus ottaa tilanteen vakavasti. Kokoonnuimme sunnuntaina lyhyeen tilannepalaveriin prosessin käynnistämiseksi välittömästi. Keskusteluissa tuli ilmi, että tavallisuudesta poikkeava lähestymistapa on aiheuttanut kohtalaisen paljon epätietoisuutta, hämmennystä ja huolta kentällä, eikä toimi lajinkaan hyväksi. Totesimme, että pidämme heti infotilaisuuden, ja pyrimme luonnollisesti parantamaan viestintäämme kaikkinensa. Selkeästikin olemme sen osalta epäonnistuneet, kun hallituksen toiminta ja vaikutuskanavat eivät ole jäsenistön tiedossa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen.

Hallitus ottaa vaatimuksen vakavasti ja etenee nyt yhdistyslain edellyttämällä tavalla. Ensimmäiseksi selvitetään, onko vaatimus lainmukainen ja ovatko kaikki allekirjoittaneet seurassa nimenkirjoitusoikeuden haltijoita. Ratsastusseuroille lähteneissä yhteydenotoissa on myös ollut kahdenlaista sisältöä. Lainmukaisuuden varmistuttua hallitus lähtee valmistelemaan ylimääräistä liittokokousta heti maaliskuun alkuun. Tästä tiedotetaan, kun selvitystyö on tehty.

Lisäksi tiistaina 17.2. järjestetään kaikille avoin Teams-keskustelutilaisuus. Hallituksen jäsenet toivovat, että taustalla olevat syyt käsitellään avoimesti. Nykyisestä vaatimuksesta perustelut eivät käy riittävän selkeästi ilmi. On myös pystyttävä varmistamaan Ratsastajainliiton toiminnan jatkuvuus ja luotettavuus.

Lähde: SRL