SRL:n hallitusehdokas Emilia Vättö: "Liitto voisi parantaa yrityksille suunnattuja palveluita"

Emilia Vättö on Hollannissa asuva 33-vuotias ratsastaja ja hevosammattilainen, joka on ehdolla Ratsastajanliiton hallitukseen.Miten näkisit roolisi hallituksessa, jos sinut valitaan?"Vahvuuteni on ehdottomasti tulevaisuuteen katsominen ja positiivinen tapa lähestyä asioita. Hevosalan yritykseni lisäksi johdan lisäravinteisiin keskittyvää kasvuyritystä, joka tähtää kansainvälisille markkinoille. Tämän myötä minulla on ajantasainen käsitys yritysmaailman kehityksestä."Millä tavalla toisit kansainvälisyyttä Ratsastajainliittoon?"Meillähän ei ole mitään kansainvälistymisen strategiaa. Ja ehdottomasti pitäisi saada suomalaista osaamista, suomalaisia toimihenkilöitä maailmalle, kv-tehtäviin. Tuomareita, stewardeja, ratsastajia, ratamestareita ja muita."Suomalaisiahan on eri tehtävissä kv-kisoissa jo nyt?"Kyllä, mutta ei niitä koskaan voi olla liikaa. Ja pitäisi olla suomalaisia myös kansainvälisen ratsastuksen päättävissä elimissä kuten muilla mailla on, niin voisimme vaikuttaa asioihin ja päätöksiin, tuoda suomalaista näkökulmaa."Mihin muihin asioihin haluaisit olla vaikuttamassa SRL:n hallituksessa, jos sinut valitaan?"Vuonna 2026 valmistellaan strategia tuleville vuosille. Minulle olisi tärkeää olla mukana valmistelemassa sitä ja viemässä ratsastajainliittoa ja suomalaista hevosurheilua kohti tulevaisuutta. Mielestäni meidän pitäisi pyrkiä kasvamaan lajina. Ratsastajainliiton tavoitteena pitäisi olla lisätä lajin kysyntää ja luoda työkaluja alalle kasvua varten. Liitto voisi myös parantaa yrityksille suunnattuja palveluita, jotka ovat tällä hetkellä yksi sen heikoimmista osa-alueista.Minkä tyyppisiä palveluita SRL voisi tarjota yrittäjille?"Mielestäni SRL voisi tarjota yrittäjille ennen kaikkea tukea ja verkostoja. Moni tekee töitä aika yksin, joten olisi hienoa, jos liitto järjestäisi vaikka koulutuksia talousasioista, markkinoinnista tai vaikka uusista säännöistä ja velvoitteista. Olisi myös tosi hyödyllistä luoda oma yrittäjäverkosto ja mentorointimalli – että pääsisi jakamaan kokemuksia ja oppimaan toisilta. Lisäksi liiton pitäisi olla paljon rohkeammin yrittäjien ääni."Mitkä ovat omat vahvuutesi?"Olen käynyt olympiakomitean kv-urheilujohtajakoulutuksen johon olympiakomitea valitsi neljä koulutettavaa. Sanoisin että minulla kyllä natsat riittää uskottavasti lobbamaan ratsastusurheilua yhteiskunnassa. Ymmärrän hyvin urheilujärjestön toimintaa. Uskon että minulla on paljon annettavaa erityisesti kansanvälisellä tasolla", Vättö summaa.