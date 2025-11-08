SRL:n hallitusehdokas Tomas Kiviranta: "Kai mä olen jonkinlainen uudistaja, vanhojen tapojen ja normien ravistelija"

Ratsastaja, valmentaja, ratsastuskoulun pitäjä ja ratamestari Tomas Kivirantaa on kosiskeltu lähtemään ehdolle Ratsastajanliiton hallitukseen jo pitkään.Mikä sai mielen muuttumaan tällä kertaa?”No aina olen ollut kiinnostunut, mutta elämäntilanne on ollut liian kiireinen. Koska jos johonkin lähden, haluan perehtyä siihen kunnolla ja tehdä asiat sataprosenttisesti. Ja nyt on mahdollisuus siihen, kun koulu pyörii hyvin ja poikakin on jo vähän isompi.”Mikä on mielessäsi ykkösasia, johon haluaisit vaikuttaa, jos tulet valituksi hallitukseen?”Ihan ensiksi haluaisin, että alettaisiin selvittää, miksi liiton jäsenmäärä koko ajan laskee. Kun harrastajia kuitenkin riittää. Varmaan monta syytä, rahakin vaikuttaa, mutta en usko, että se on ainoa syy. Miksi siis ihmiset eivät halua kuulua liittoon, se pitäisi selvittää ihan juuria myöten.”Näetkö itse liiton toiminnassa uudistamisen paikkaa?”No kyllä. Onko se 1900-luvun hallintomalli enää toimiva? Vai pitäisikö liittoa johtaa enemmän kuin yritystä, modernimmin. Meillä on upea, valovoimainen laji. Uudistuksia ja muutoksia pitäisi tehdä, että se pysyisi sellaisena tulevaisuudessakin.”Miten tämä tehtäisiin?”Tarvitaan lisää positiivista näkyvyyttä, myös valtamedioissa. Nythän tuntuu siltä, että vain negatiiviset uutiset ja niiden levittäjät saavat näkyvyyttä. Ollaan aivan liian varovaisia, jos halutaan uudistaa asioita, pitää joskus ottaa myös riskejä. Näissä asioissa pitää olla proaktiivinen eikä vain yrittää reagoida, kun tilanne on jo sylissä. Liiton pitäisi olla se taho, joka johtaa kaikkea hevosiin liittyvää keskustelua.”Keskustelu onkin käynyt korkeilla laineilla viime vuosina.”Toivon että ihmiset vähän rauhoittuisivat, eikä kaivauduttaisi niin syvälle omiin poteroihin. Hevosiin liittyvät asiat eivät ole mustavalkoisia. Meilläkin on 50 hevosta, joita yritämme hoitaa niin hyvin kuin ikinä osaamme, mutta varmasti siinäkin on parantamisen varaa. Minun mielestäni olisi hyvä välillä palata perusasioihin. Ei hevonen ole mikään syöttöporsas, jonka pitää saada ruokaa koko ajan. Sen sijaan se tarvitsee riittävästi liikuntaa joka päivä. On hyvä, että asioita tutkitaan tieteellisesti, mutta pitää aina muistaa, että hevoset ovat yksilöitä. Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Että ihmiset miettisivät itse näitä asioita eivätkä heti uskoisi kaikkea.”Ratamestarina ja valmentajana olet varmasti seurannut paljon puhetta herättänyttä taitoarvostelukeskustelua?”Taitoarvostelu on tuottanut paljon hyvää, en missään nimessä luopuisi siitä kokonaan. Ehkä vähän keventäisin niitä sääntöjä. Koska totuushan on, että aikaratsastus ei ole turvallista, jos et yhtään tiedä mitä olet tekemässä. Sitten kun olet jo tietyllä tasolla, aikaratsastus on paikallaan.”Miten luonnehtisit itseäsi ihmisenä, ja jos sinut valitaan, hallituksen jäsenenä?”Kyllä kai mä olen jonkinlainen uudistaja, vanhojen tapojen ja normien ravistelija. Ei uudistaminen sinänsä ole arvo, mutta kun maailma muuttuu ympärillä, täytyy meidän olla valmiit muuttumaan sen mukana, niin että hevosurheilu voisi hyvin tulevaisuudessakin.”Sinulla on yksi tulevaisuuden toivo kasvamassa kotona?”Juu, Milo on 2,5-vuotias, mummi hankki hänelle oman ponin jo vuosi sitten. Hän on ollut jo kisoissakin, äiti on taluttanut puomiluokassa”, kertoo Kiviranta. .SRL:n hallitusehdokas Salla Varenti: "Mun substanssi ja panos on ruohonjuuritason tunteminen ja sen kehittäminen"