SRL:n jäsenmäärän laskeva trendi jatkuu, tarkat lukemat kevätkokouksessa

Vuoden alku on osoittanut ratsastusseurojen jäsenmäärän jatkavan laskuaan. Tarkkoja lukuja ei kerrota ennen kevätkokousta.SRL:n mukaan lajiliitto ei pysty yksin kääntämään kehitystä."Se on koko yhteisömme yhteinen haaste", toteavat puheenjohtaja Marjukka Manninen ja toiminnanjohtaja Jukka Koivisto.Heidän mukaansa jäsenmäärä seuraa samaa laskevaa trendiä kuin hevosten määrä Suomessa, hevosalalle koulutettavien määrä sekä tallien lukumäärä. Samalla kouluikäisten harrastajien ikäluokat ovat pienentyneet ja pienenevät edelleen."Viime vuosien tiukka taloustilanne ja kuluttajien varovaisuus ovat johtaneet yhä useampien tallien lopettamiseen sekä harrastusmahdollisuuksien vähenemiseen", he toteavat.HUJO:n puheenjohtaja Satu Väihkönen kertoi puolestaan, että urheiluorganisaation ja sopimuksellisten toimijoiden arviointi tehdään aiemmasta tiedosta poiketen elokuussa arvokisojen jälkeen. Arvioinnissa hyödynnetään kyselypalautteita, muuta palautetta sekä maajoukkueratsastajien näkemyksiä."Ensimmäisen sopimusvuoden arviointi ei ole siirtynyt, vaan tarkentunut", Väihkönen sanoo.Kehityskeskustelut hänen, urheilujohtaja Jutta Koivulan sekä kaikkien 1+3-vuotisten sopimusten piirissä olevien toimijoiden kanssa – yhteensä 16 henkilön – käydään alkukesällä.Hallituksen 5.3. kokouksen tiedote täällä.