Näetkö jotakin, mihin on puututtava? SRL muistuttaa, että mikäli kyseessä on rikosepäily, ilmoitus on tehtävä poliisille. Kuva: OpenAI DALL-E

Ratsastusuutiset SRL:n johtoryhmä näkee uuden ilmoituskanavan viestit: "Käymme läpi hevoskulttuurin muutosta, jossa on otettava käyttöön uusia menetelmiä" Suomen Ratsastajainliiton uuden ilmoituskanavan avaamisen taustalla on useita syitä: yhteydenottojen määrä on tämän vuoden aikana lisääntynyt ja lajiliitto kantaa huolta hevosten hyvinvoinnista. Myös se tiedostetaan, että ilmoitus voi perustua tietämättömyyteen, väärään käsitykseen tai jopa kiusantekoon.