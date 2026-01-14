Paula Nysten jatkaa koulukomitean johdossa.
Ratsastusuutiset

SRL:n lajikomiteat nimitetty

Lajiliitto kokousti ja järjestäytyi perjantaina 9.1.
Julkaistu

Suomen Ratsastajainliiton hallitus nimesi vuoden 2026 ensimmäisessä kokouksessaan lajikomiteoiden kokoonpanot. Samat puheenjohtajat jatkavat olympialajeissa.

Lajikomiteat

  • Kouluratsastus: Paula Nystén (pj.), Marko Björs, Stella Hagelstam, Sonja Lesch, Lilli Luoma, Osmo Metsälä, Mari Oila ja Anna von Wendt

  • Esteratsastus: Juho Norilo (pj.), Cecilia Gundersby, Teppo Hakala, Nina Konkari, Mira Rantanen, Markku Söderberg ja Anu Tuomi (asiantuntijat: Päivi Granat ja Mikko Mäentausta)

  • Kenttäratsastus: Hillevi Huttunen (pj), Linda Immonen, Heli Lehto, Laura Nieminen, Kalle Nykänen, Maria Rikala ja Jonna Salkinoja

  • Matkaratsastus: Heidi Laurinen-Nokua (pj), Merene Hovilainen, Miia Marita Kouvalainen, Linda Lampinen, Tanja Lampinen, Mari Marjatsalo, Rita Törmä ja Eeva Vainio

  • Lännenratsastus: Lotta Koivula (pj), Mari Männynväli ja Laura Takala

  • Vikellys: Oona Pekkala (pj.), Anna Kivistö, Jessica Laxén, Ilona Palin, Arnika Palomurto, Viivi Silvast, Tea Taipale, Jessica Tammisto, Sanna Tapojärvi-Rasi ja Vuokko Toivanen

  • Parakomitea: Tanja Sellman-Rauhamäki (pj), Marita Enqvist, Mia Honkavuori, Suvi Javanainen, Johanna Lindblad, Osmo Metsälä ja Riikka Saastamoinen.

  • Valjakkoajo: Maija Karhusaari (pj.), Ann-Katrin Finell, Elna Jokinen, Hannu Kalalahti, Carita Ojala, Ben Simonsén, Margit Ranta, Outi Sorsa ja Taija-Tuulia Tammelin

  • Working Equitation: Nora Brandt (pj), Tuija Savolainen, Ami Sunna ja Jaana Teräsaho-Harainen

SRL:n hallitusjäsenten lajivastuut:

  • Esteratsastus – Dan Björklöf

  • Kouluratsastus – Marjukka Manninen

  • Kenttäratsastus – Aki Karhapää

  • Lännenratsastus – Valtteri Gundersby

  • Vikellys – Salla Varenti

  • Matkaratsastus – Aki Karhapää

  • Pararatsastus – Emilia Vättö

  • Valjakko – Salla Varenti

  • Working Equitation – Emilia Vättö

  • Askellajiratsastus – Dan Björklöf.

