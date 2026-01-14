SRL:n lajikomiteat nimitetty
Suomen Ratsastajainliiton hallitus nimesi vuoden 2026 ensimmäisessä kokouksessaan lajikomiteoiden kokoonpanot. Samat puheenjohtajat jatkavat olympialajeissa.
Lajikomiteat
Kouluratsastus: Paula Nystén (pj.), Marko Björs, Stella Hagelstam, Sonja Lesch, Lilli Luoma, Osmo Metsälä, Mari Oila ja Anna von Wendt
Esteratsastus: Juho Norilo (pj.), Cecilia Gundersby, Teppo Hakala, Nina Konkari, Mira Rantanen, Markku Söderberg ja Anu Tuomi (asiantuntijat: Päivi Granat ja Mikko Mäentausta)
Kenttäratsastus: Hillevi Huttunen (pj), Linda Immonen, Heli Lehto, Laura Nieminen, Kalle Nykänen, Maria Rikala ja Jonna Salkinoja
Matkaratsastus: Heidi Laurinen-Nokua (pj), Merene Hovilainen, Miia Marita Kouvalainen, Linda Lampinen, Tanja Lampinen, Mari Marjatsalo, Rita Törmä ja Eeva Vainio
Lännenratsastus: Lotta Koivula (pj), Mari Männynväli ja Laura Takala
Vikellys: Oona Pekkala (pj.), Anna Kivistö, Jessica Laxén, Ilona Palin, Arnika Palomurto, Viivi Silvast, Tea Taipale, Jessica Tammisto, Sanna Tapojärvi-Rasi ja Vuokko Toivanen
Parakomitea: Tanja Sellman-Rauhamäki (pj), Marita Enqvist, Mia Honkavuori, Suvi Javanainen, Johanna Lindblad, Osmo Metsälä ja Riikka Saastamoinen.
Valjakkoajo: Maija Karhusaari (pj.), Ann-Katrin Finell, Elna Jokinen, Hannu Kalalahti, Carita Ojala, Ben Simonsén, Margit Ranta, Outi Sorsa ja Taija-Tuulia Tammelin
Working Equitation: Nora Brandt (pj), Tuija Savolainen, Ami Sunna ja Jaana Teräsaho-Harainen
SRL:n hallitusjäsenten lajivastuut:
Esteratsastus – Dan Björklöf
Kouluratsastus – Marjukka Manninen
Kenttäratsastus – Aki Karhapää
Lännenratsastus – Valtteri Gundersby
Vikellys – Salla Varenti
Matkaratsastus – Aki Karhapää
Pararatsastus – Emilia Vättö
Valjakko – Salla Varenti
Working Equitation – Emilia Vättö
Askellajiratsastus – Dan Björklöf.
