SRL:n syksyn puheenjohtajavaalikisa on nyt avattu: Sonja Lesch lupaa avoimuutta, jäsenten palvelua ja "sataprosenttisen keskittymisen tehtävään"
Helsingin Ratsastajien hallitus tiedottaa 22.4., että on kokouksessaan päättänyt asettaa puheenjohtajansa Sonja Leschin HR:n ehdokkaaksi SRL:n syksyiseen puheenjohtajavaaliin.
Sonja Lesch, 43, on inkoolainen kouluratsastaja ja kahden teini-ikäisen lapsen äiti, jolla on yksi kouluhevonen.
Hän toimii Helsingin Ratsastajien eli HR:n puheenjohtajana nyt neljättä vuotta, ja on pitkäaikainen KorKin, eli Kouluratsastuksen kannatusyhdistyksen puheenjohtaja.
Lesch on ollut järjestämässä supersuosittua Kyra Kyrklundin ja Cathrine Laudrup-Dufourin klinikkaa. Kuten tiedetään, Kyrklund on itsekin hooärräläisiä, ja seuran kunniajäsen.
Marraskuun syyskokoukseen on nyt kuusi kuukautta ja tänä vuonna puheenjohtaja on erovuorossa. Lesch on ensimmäinen puheenjohtajakisaan ilmoittautunut. Kaksi kautta istunut Marjukka Manninen ei ole ilmoittanut asettuuko ehdolle.
”Tulen hevosperheestä, äitini on ollut ratsastaja ja koulutuomari, ja olen toiminut paljon eri toimihenkilötehtävissä ihan pienestä pitäen. Laji ja sen tulevaisuus ovat minulle äärettömän tärkeitä. Jos tulen valituksi, luovun tietenkin muista luottamustehtävistäni. SRL:n hallituksen puheenjohtajuus on niin vaativa tehtävä, että haluan siinä tapauksessa keskittyä siihen sataprosenttisesti", Lesch kertoo.
”Lähdin mukaan tavoittelemaan liiton puheenjohtajuutta koska haluan kehittää SRL:n toimintaa moderniin ja avoimeen suuntaan, tehdä liitosta helposti lähestyttävän jäsenten palveluorganisaation.”
Sonja Lesch on koulutukseltaan yhteisöpedagogi ja kasvatuksen asiantuntija. joka työskentelee elämässään haasteita kohtaavien nuorten kanssa.
”Olen työssäni tottunut ohjaamaan läpi suuria muutoksia rakentavalla ja positiivisella asenteella.”
HR:n hallitus kuvailee ehdokastaan näin:
"Olemme oppineet tuntemaan Sonja Leschin rehellisenä, tarmokkaana ja avarakatseisena ihmisenä joka suhtautuu kaikkiin tasa-arvoisesti ja joka on helposti lähestyttävä. Hänellä on laaja näkemys koko ratsastusurheilun kentästä, ja uskomme, että hän pystyisi kehittämään SRL:n toimintaa hyvään suuntaan."
HR:n hallitus
Puheenjohtaja Sonja Lesch
Varapuheenjohtaja Janne Bergh
Sihteeri Maikku Laakso
Kilpailuasiat Paula Seikku
Ratsatuskouluvastaava Johanna Kormu
Tiedotus- ja SOMEvastaava Paula Rintamaa
Kumppanuusvastaava Monika Korpikangas-Salonius
Juniorivastaava Peppi Aalto