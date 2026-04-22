SRL:n syksyn puheenjohtajavaalikisa on nyt avattu: Sonja Lesch lupaa avoimuutta, jäsenten palvelua ja "sataprosenttisen keskittymisen tehtävään"

”Tulen hevosperheestä, äitini on ollut ratsastaja ja koulutuomari, ja olen toiminut paljon eri toimihenkilötehtävissä ihan pienestä pitäen. Laji ja sen tulevaisuus ovat minulle äärettömän tärkeitä. Jos tulen valituksi, luovun tietenkin muista luottamustehtävistäni. SRL:n hallituksen puheenjohtajuus on niin vaativa tehtävä, että haluan siinä tapauksessa keskittyä siihen sataprosenttisesti", Lesch kertoo.

”Lähdin mukaan tavoittelemaan liiton puheenjohtajuutta koska haluan kehittää SRL:n toimintaa moderniin ja avoimeen suuntaan, tehdä liitosta helposti lähestyttävän jäsenten palveluorganisaation.”

Sonja Lesch on koulutukseltaan yhteisöpedagogi ja kasvatuksen asiantuntija. joka työskentelee elämässään haasteita kohtaavien nuorten kanssa.

”Olen työssäni tottunut ohjaamaan läpi suuria muutoksia rakentavalla ja positiivisella asenteella.”

HR:n hallitus kuvailee ehdokastaan näin:

"Olemme oppineet tuntemaan Sonja Leschin rehellisenä, tarmokkaana ja avarakatseisena ihmisenä joka suhtautuu kaikkiin tasa-arvoisesti ja joka on helposti lähestyttävä. Hänellä on laaja näkemys koko ratsastusurheilun kentästä, ja uskomme, että hän pystyisi kehittämään SRL:n toimintaa hyvään suuntaan."