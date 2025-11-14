SRL:n syyskokoukselta avoimuutta ja konkretiaa toivova Tom Gordin julistaa kivenkovan tavoitteen ensi kesän MM-kisoihin

HUJO:n puheenjohtajan Tom Gordinin katse on jo tiukasti ensi kaudessa. Huippu-urheilun osalta päätavoite on Aachenin MM-kisat, joihin on asetettu kova tavoite.”Tavoitteena on täydet joukkueet kolmessa olympialajissa sekä pararatsastuksessa. Se on ainakin paperilla realistista, myös esteratsastuksessa. Ei voisi olla vaatimattomampaa kuin että tavoitellaan osallistumista Aachenin MM-kisoihin leveällä rintamalla, ja tämä halutaan sanoa myös avoimesti”, Gordin sanoo.Aachenissa on tarjolla ensimmäisiä kvaalituloksia Los Angelesin olympialaisiin. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että Ruotsin esteratsastus on viime vuosien dominoinnin jälkeen pienoisessa alavireessä. Maiden välisessä Longines-rankingissa se putosi sijalle 12, mikä tarkoitti myös putoamista nations cupin ”superliigasta”, Longines League of Nationsista. Suomi on samalla listalla sijalla 37.Jos Ruotsin alavire jatkuisi ja se ei esimerkiksi kvaalautuisi Los Angelesiin joukkueena, ruotsalaisratsastajat kilpailisivat samoista yksilöpaikoista suomalaisratsastajien kanssa. Gordin ei kuitenkaan ole tästä huolestunut.”Yleensä huippumailla on jakso, jolloin ne ovat ylivoimaisia, jopa dominoivia. Ruotsi on dominoinut vajaa kymmenen vuotta ja nyt tämä satumainen menestys ei viime aikoina ole enää ollut samanlaista. Tämä on luonnollinen sykli, mikään maa ei voi dominoida ikuisesti”, Gordin kertoo.Ruotsalaisten hevostilanne on muuttunut, mikä on vaikuttanut joukkueen kokoonpanoon.”Heidän kulta-aikansa on rakoilemassa, mutta arvioisin, että Ruotsi kuitenkin suurella todennäköisyydellä tulee kvaalautumaan joukkueena. Näin se ei suoraan vaikuta suomalaisten esteratsastajien mahdollisuuksiin.”Pariisin olympialaiset onnistuivat suomalaisratsastajien osalta odotuksiin nähden yläkanttiin. Sen siivittämänä tavoitteet ovat nousseet kohti Los Angelesia, ja se on myös vaatinut muutoksia huippu-urheilun organisaatiossa.”Los Angelesin paikat eivät tule itsestään. Jos teemme mitä olemme aina tehneet, saamme mitä aina olemme saaneet. Asioita pitää tehdä paremmin, tehokkaammin ja laadukkaammin, jotta saamme edes kvaalitulokset.”Monessa urheilulajissa kansainvälinen menestys saa aikaan buumin, joka lisää harrastajamääriä. Pariisissa ratsastus sai paljon positiivista näkyvyyttä, mutta liiton jäsenmääriin se ei vaikuttanut. Päinvastoin – jäsenmäärät laskevat.”Onko jäsenyys kaikista tärkeintä vai se, että ratsastuksen harrastajat lisääntyvät? Ei kaikkien tarvitse olla jäseniä, mutta hienoa, jos löytävät lajin. Harrastajamäärät eivät kuitenkaan ole laskeneet ja ratsastuksesta kiinnostuneiden määrä on suuri”, Gordin pohtii..Konkretiaa ja avoimuuttaEnsi viikon SRL:n syyskokousta Gordin odottaa innolla. Hän toivoo avoimuutta ja selkeyttä, jotta kaikki ymmärtävät tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.”Jäsenistölle pitää antaa mahdollisimman kattavasti tietoa ja ymmärrystä niin, että kaikki ymmärtävät mihin tähdätään, ja mahdollisimman moni asettuisi tavoitteiden taakse. Yhdessä on voimaa. Se vaati, että ollaan riittävän avoimia ja kerrotaan mitä, miksi, miten ja millä resursseilla.”Liiton toimintasuunnitelmaan hän kaipaa konkreettisempia suunnitelmia.”Olen puhunut jo vuosia, että meidän toimintasuunnitelmamme edellyttää konkreettisia tekoja, projekteja, toimenpiteitä. Niiden tulee oikeasti kertoa, mitä liitto aikoo tehdä ensi vuonna.”Gordin kokee, että liiton toimintasuunnitelmat ovat olleet enemmän kuvauksia tavoitteista ja toiminnasta kuin todellisia vuosisuunnitelmia konkreettisille teoille.”Kuvaukset ovat sellaisia, joissa pyritään edistämään sinänsä tärkeitä asioita. Liike-elämässä sanotaan suoraan, että tavoitteena ensi vuonna voittoa miljoona euroa. Tai että haetaan strateginen kumppanuus. Hienot kuvaukset pitäisi jalkauttaa niin, että kuvaus kertoo suoraan mitä se tarkoittaa juuri ensi vuonna. Tällaista konkretiaa olen pitkään kaivannut ja kaipaan nytkin.”Konkreettisten toimintasuunnitelmien lisäksi vuoden lopussa tulisi aina tarkastella, onko tavoitteet saavutettu.”Silloin se on helposti verrattavissa ja mitattavissa. Mittarit voivat olla erilaisia – menestyksessä, euroissa tai muissa mittareissa. Näin asetetaan myös kaikille toimijoille helposti luettavissa olevat tavoitteet, velvoite työskennellä niiden puolesta ja sitten arvioidaan, onnistuttiinko. Vaikeampi on asettaa laadullisia mittareita. Teemmekö oikeasti oikeita asioita riittävän hyvin tai mielellään erinomaisesti", Gordin pohtii.Kohti Aachenia HUJO:n budjettiin on esitetty pieni korotus, jonka hallitus hyväksyi esitettäväksi syyskokoukselle. Se tulee vuonna 2026 olemaan noin 750 000–800 000 euroa, mikä sisältää kaikkien lajien valmennus- ja kilpailutoiminnan. Valmennuksen ja maajoukkuekapteenien osuus on tästä summasta noin 300 000 euroa.”Valmentajien osuus on hieman pienempi kuin se on ollut aiemmin. Kun organisaatiota on uusittu, se ei ole johtanut kustannusten paisuttamiseen vaan jopa vähän säästöön.”Gordin ei halua vastakkainasettelua huippu-urheilun ja harrastajien välille, sillä Ratsastajainliiton tehtävä on palvella molempia, sääntöjensä ja tarkoituksensa mukaisesti.”Jos liiton kokonaisbudjetti on 3–4 miljoonaa, niin onko 800 000 siinä kontekstissa paljon? Täytyy myös muistaa, että kilpaurheilu on aika omarahoitteista. Yksittäisen jäsenen ei tarvitse miettiä, että hänen jäsenmaksunsa laitetaan kilpaurheiluun. Lisensseistä ja muista kilpaurheilun maksuista tulee vajaa miljoona, joten voi sanoa, että sportti rahoittaa itsensä. Se on hyvä asia”, Gordin sanoo..Jasmin Seppälä-Geerink hyppää viikonloppuna Stuttgartin maailmancupissa.Henri Ruosteen piti startata viikonloppuna Stuttgartissa, mutta suunnitelmat menivät uusiksi