Tom Gordin odottaa SRL:n syyskokousta suurella innolla.
Ratsastusuutiset

SRL:n syyskokoukselta avoimuutta ja konkretiaa toivova Tom Gordin julistaa kivenkovan tavoitteen ensi kesän MM-kisoihin

”Onko jäsenyys kaikista tärkeintä vai se, että ratsastuksen harrastajat lisääntyvät?" Gordin pohtii.
