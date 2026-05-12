SRL:n tarkastusryhmä kertoo, ettei ole saanut pyytämiään asiakirjoja – työ on käynnistynyt muualta saadun aineiston perusteella

SRL:n hallitus ja lajiliiton taloudenhoitoa tarkastamaan asetettu työryhmä ovat käyneet 19.4. pidetystä kevätkokouksesta lähtien sähköpostikeskustelua, mutta tarkastustyöryhmän pyytämiä tietoja ei ole luovutettu.

Tämä kävi ilmi tiistaina 12.5., kun SRL:n liittokokouksessa valittu tarkastusryhmä tiedotti medialle tarkastuksen etenemisestä.

Vaikka ryhmä ei ole saanut SRL:n hallitukselta pyytämiään asiakirjoja, se kertoo saaneensa muualta haltuunsa MMM:n ja SRL:n avustuksiin liittyvän kirjeenvaihdon ja näin päässeensä aloittamaan tarkastuksen.

Tiistaina julkaistussa materiaalissa ryhmä kertoo lähettäneensä tänään SRL:n hallitukselle sähköpostin, jossa se vaatii luovuttamaan huomiseen klo 14 mennessä tarvitut aineistot, kuten tilinpäätökset liitteineen, tilintarkastajien muistiot, HHT:n (hyvä hallintotapa), talousohjesäännön sekä vuosikellon, hallituksen kokousten pöytäkirjat, MMM:n hakemukset ja maksatuspyynnöt.

Liitteenä medialle toimitetussa aineistossa oli myös työryhmän allekirjoittama salassapitosopimus uudelleen käsiteltynä, muodossa, josta työryhmän mielestä asiaankuulumattomat lausekkeet on yliviivattu, sekä muistio, josta ilmenee tarkastuksen taustaa, ryhmän hallitukselle tekemät tietopyynnöt ja hallituksen vastaukset, asiaan liittyvän tietosuojasääntelyn pohdintaa sekä perustelut poistetuille salassapitosopimuksen kohdille.

Vapaaehtoishenkilöistä koostuva tarkastusryhmä kokee, että SRL:n hallitus ryhtyi asettamaan työlle jälkikäteen ehtoja, jotka estävät tarkastustyön tekemisen. Tietojen luovutuksen ehdoksi esitetty salassapitosopimus sisältää 50 000 euron henkilökohtaisen sopimussakon mahdollisesta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, ja että mahdolliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaisee viime kädessä SRL:n liittokokous. SRL:n hallitus vaatii myös lisärajoituksia tarkastuksen tulosten julkisuusasteelle ja tarkastajien riippumattomuudelle.

Lisäksi käy ilmi, että SRL:n hallitus on 22.4. esittänyt "aloituskokouksen" pitämistä SRL:n kanssa, johon tarkastusryhmän puheenjohtaja on vastannut, ettei pidä tarkastukseen liittyvää palaveria hallituksen kanssa tarpeellisena, sillä tarkastuksen tulee olla hallituksesta riippumaton. Omissa kanavissaan, mutta myös ulkopuolisissa medioissa SRL on antanut kuvan, että tarkastusta ei ole voitu aloittaa, koska tarkastusryhmä ei ole suostunut allekirjoittamaan tarvittavaa salassapitosopimusta eikä pitämään aloituskokousta.

SRL:n hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen totesi viestissään 7.5. ettei kommentoi Hevosurheilu Ratsastukselle meneillään olevaa kokonaisuutta.

Mistä on kysymys?

Keskeinen kysymys on, mahdollistetaanko Suomen Ratsastajainliiton ylimmän päätösvaltaa käyttävän elimen päättämä tarkastus vai rajoitetaanko sen toteuttamista sopimusehdoilla, aineiston luovutuksen viivyttämisellä ja vastaavilla ratkaisuilla.

SRL:n liittokokous on asettanut tarkastusryhmän selvittämään liiton taloutta ja toimintaa, mutta SRL:n hallitus ei ole antanut työryhmälle sen pyytämiä aineistoja, vedoten pääasiassa salassapitovelvollisuuteen, mutta myös työryhmän mandaattiin eli toimivaltaan. Työryhmän mukaan pyydetyt dokumentit ovat tarkastuksen kannalta olennaisia, eikä niihin sen mielestä liity sellaista GDPR-ongelmaa, mitä ei esimerkiksi tietojen anonymisoimisella voisi ratkaista. Toisaalta mandaatin määrittelyyn liittyvää olennaista dokumenttia, kevätkokouksen kokouspöytäkirjaa, ei ole vielä 12.5. julkaistu.

Ryhmän jäsenet valittiin kevätkokouksessa. SRL:n hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen nimenomaisesti ehdotti työryhmän johtoon toiminnantarkastaja Håkan Wahlmania. Muiksi jäseniksi kokous valitsi Niklas Närhisen, Aisa Aarnio-Wihurin ja Päivi Savilahti-Bäckmanin. Lisäksi sovittiin, että apuna käytetään juristia, sekä SRL:n tilit tarkastanutta tilintarkastustoimistoa. Kokouksessa sovittiin, että tarkastusryhmä toimii täysin pro bono -periaatteella.

Tätä artikkelia päivitetään.

