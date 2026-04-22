SRL:n tiedotteessa tuomitaan vuosikymmenten valtapelit ja kaikenlainen maalittaminen: "Poltetaan loppuun yksi toisensa jälkeen niin liiton toimihenkilöitä kuin luottamustoiminnassa olevia"

Myöhään keskiviikkoiltana verkkoon ilmestyneessä tiedotteessa toivotaan työrauhaa etenkin toimistolle, lajin mainehaittojen minimoimista ja todetaan hallituksen joutuneen maalittamisen kohteeksi. Istuva puheenjohtaja Marjukka Manninen antaa ymmärtää, ettei halua hakea jatkokaudelle liittoon, jossa "jo vuosikymmeniä on käyty valtapelejä" ja "poltetaan loppuun yksi toisensa jälkeen niin liiton toimihenkilöitä kuin luottamustoiminnassa olevia".

Ketkä näitä maalittajia ovat, missä maalittamista tapahtuu, tai ketkä ovat joutuneet maalituksen kohteeksi, saati palaneet yksi toisensa jälkeen loppuun, ei tiedotteessa tarkemmin yksilöidä.

22.4. julkaistu tiedote:

”Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen haluaa kevätkokouksen mainingeissa luoda tilannekuvaa ja rauhoitella jäsenistöä. Ikävä kahtiajaon ilmapiiri ei ole hyväksi lajillemme, eikä luo tulevaisuudelle suotuisia odotuksia.

Ikävä ja valitettava virhe on tapahtunut. Se ei kuitenkaan ole ollut tahallinen, eikä siitä ole hyötynyt kukaan. Kaikki ovat myös tilanteesta pahoillaan ja pyytävät osaltansa anteeksi. Tärkeintä on nyt selvittää avoimesti, mitä on tapahtunut, puutteet nykyisissä käytännöissä sekä laittaa ne sellaisiksi, ettei vastaavia virheitä pysty enää sattumaan”, kuvailee Marjukka Manninen jatkokokoukseen johtanutta tilannetta.

Koko hallitus toivoo nyt työrauhaa niin selvityksille, kaikille työryhmille ja toimijoille, vapaaehtoisille, urheilijoille kuin erityisesti toimiston henkilöstölle, jonka työkuorma on kasvanut tilanteen johdosta.

”Toiminnan jatkaminen ja normalisointi on tässä tilanteessa toivottavasti kaikkien tavoite ja tahtotila. Kuten myös vahinkojen minimointi lajin maine mukaan lukien.”

Hallitusta kohtaan on ilmennyt epäasiallista käytöstä ja maalittamista, joka on kohtuutonta.

”Minulla ei ole minkäänlaista kiinnostusta hakea uudelle kaudelle liittoon, jossa käydään tällaisia valtapelejä vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Ja jossa käyttäydytään ja toimitaan osittain niin, että poltetaan loppuun yksi toisensa jälkeen niin liiton toimihenkilöitä kuin luottamustoiminnassa olevia. Puheenjohtajakampanjaa toivottavasti käydään jatkossa asiallisesti, terveessä hengessä ja ennen kaikkea lajin parhaaksi”, toteaa Manninen.

