Stella Hagelstam sai Vihdissä rikki 70 prosenttia, seuraavaksi Exloohon

Stella Hagelstamin kevätreissu Vihdin kisoihin kannatti tehdä. GP-voitto tuli Disney Fairytalella kokonaisprosentein 70,4 ja ainesta oli huikeasti enempäänkin, sillä C-kirjaimessa istunut hollantilaistuomari Edouard de Wolff van Westerrode antoi ratsukolle peräti 73,1 prosenttia. Tulosta veti alaspäin etenkin Hanne-Mari Kiutun 66,9 -lukemat. Irmeli Summanen antoi 71,3. Suoritusta verotti virhe laukanvaihdoissa, mutta vastaavasti piaffista ja harmoniasta annettiin kahdeksaa. Uusi liike, venytys puoliympyrällä, onnistui 6,5-7 arvoisesti. Seuraavaksi Hagelstamin on muistettava jättää venytys ohjelmasta pois, sillä hän starttaa kuun lopulla CDI3*-kisoissa Hollannin Exloossa. Mukaan reissulle ovat lähdössä myös Ville Vaurio ja Mikaela Soratie. Hagelstam sanoo olevansa onnellinen siitä, että hänen koulutussysteeminsä toimii. "On tosi kiva nähdä, että hevoset ovat aina kisa kisalta pikkasen varmempia, rutinoidumpia, tasapainosempia, kerta kerralta valmiimpia", hän sanoo. "Se tosiaan toimii!"Ville Vaurio ja Dante kiilasivat kakkosiksi 68,9 prosentilla, mutta kolmas ja neljäs sija tulivat Hagelstamille Prince Nassakilla (68,9) ja New Hill Dannemanilla (67,7)."Nasu oli oikein hyvä ja Danneman pikkasen jännitti tilannetta", Hagelstam kuittasi. Hagelstam ei ole päättänyt jatkosta vielä täysin, mutta sanoo, että MM-kisoja ei missään vaiheessa ole jätetty poiskaan suunnitelmista. Aachenin MM-startti on täysin mahdollinen, mutta tapahtuuko se, sen aika näyttää."Hirveän myöhään en voi kv-startteja noille jättää, joten mennään nyt. Jos ne on ihan pökertyneitä isoista ympyröistä, sitten otetaan vähän takasin, ja jos ei, mennään eteenpäin."Hän ei kuitenkaan aio kiirehtiä."En tee yhtikäs mitään millään lailla kiireessä tai nopeutettuna, vaan otan hevosille juuri sen ajan, minkä ne tarvitsee." SRL:n kevätkokousHuomenna sunnuntaina on Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous. Hagelstam on liittokokouksissa usein nähty kokousvieras, mutta tällä kertaa hän ei ole tulossa paikalle, vaikka toteaakin, että nyt kaikkien pitäisi olla äänestämässä."Mun on ollut pakko huomisen suhteen valita mihin laitan energian, ja toisaalta meillä on ihan tosi pieni seura." Hagelstam murehtii Suomen Ratsastajainliiton tämän hetkistä tilannetta ja viimeisintä uutista toiminnanjohtajan eroon johtaneesta virheestä. "Katastrofia katastrofin perään. Tällä kertaa puhutaan niin isoista rahoista, että onhan tämä nyt ihan äärimmäisen surullista." Hagelstam toteaa lajiliiton hallituksesta haastattelun loppuun näin: "Jos silloin tyritään, kun hoidetaan jonkun toisen asioita, kuten tässä hevosalan ihmisten asioita, silloin pitää ymmärtää itse nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi."Vihdin GP-luokan tulokset täällä