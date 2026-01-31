Stella Hagelstam sairastui, ei tule Ypäjälle – HIHS-starttikaan ei toteudu

Pakkasperuutuksesta ei ole kyse. Hevosetkin, Hagels Prince Nassak ja MSJ Disney Fairytale, ovat kunnossa, mutta niiden ratsastaja sairastui perjantaina rajuun flunssaan."Se on meissä kaikissa tällä hetkellä, koko perheellä. Osalla on ollut 40 asteen kuume jo monta päivää", Hagelstam kertoo. Vielä eilen hän oli tulossa kisoihin, ja tarkoitus oli ratsastaa hevoset Ypäjällä jo perjantaina, mutta päivän mittaan vointi alkoi huonontua."Olin siihen asti ollut että jes, ei näytä tarttuvan muhun tuo tauti.""Kisojahan aina tulee, mutta on tässä se ikävä juttu, että Nasulle kaavailtu Horse Show -startti kyllä peruuntui, koska en saa sille kunnollista valmistelua", Hagelstam harmittelee ja viittaa Messukeskuksen kisaympäristöön, joka liian kylmiltään on nuorelle hevoselle turhan vaativa. "Kyllä se HIHS on nyt kuopattu. En halua asettaa Nasua liian vaikeaan tilanteeseen."Startti siirtyy myöhemmälle, mutta minne, sitä ei ole nyt tähän hätään kisakalenterista katsottu. "Onko Novassa ehkä jotain?"