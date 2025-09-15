Ratsastusuutiset
Steve Guerdat joutui taas sivuun selkäongelmien takia
Sveitsiläishuippu leikattiin alkuvuonna, mutta kertoi kärsineensä selkäkivuista uudelleen jo heinäkuussa Ranskan Dinardissa.
Steve Guerdat, 43, joutui lähtemään kisoista Ranskan Dinardissa heinäkuussa selkäkivun takia kesken pois.
Nyt hän joutui jo toiseen selkäleikkaukseen tämän vuoden aikana. Aiempi leikkaus oli helmikuussa, jolloin hänellä diagnostisoitiin välilevyn pullistuma. Välilevyongelmat valitettavasti palasivat.
Viimeisin kisa oli Spruce Meadowsissa, jossa sveitsiläinen oli GP:n kolmas Venard du Cerisyllä. Tätä Rolex-kisaa Guerdat ei hevin jätä väliin ja hänen hyväkseen tehtiin kaikki mahdollinen, jotta kilpailu saataisiin onnistumaan.
Kanadasta palattuaan hän palasi leikkauspöydälle. Leikkaus tehtiin viime torstaina. Se onnistui, mutta toipumisajasta odotetaan pitkää.
Lähde: Steve Guerdat'n tiedote