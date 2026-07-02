Teija Varjosen FWB-kasvatti Strauss sai uuden nimen ja uuden ratsastajan Iso-Britanniasta

Strauss, nykyiseltä nimeltään Spectre on valittu osallistumaan U25-ikäluokan EM-kisoihin brittiratsastaja Harrison Ashtonin satulan alla. Ashton osallistui ruunalla toukokuussa Aachenissa kansainvälisiin kilpailuihin, ja voitti intermediaire II -luokan ja oli nuorten GP:ssä toinen 68-69 prosentin tuloksilla. Euralaisen Teija Varjosen kasvattaman 13-vuotiaan FWB-ruunan (San Amour - Ferrara, De Niro) omistus on huhtikuussa siirtynyt Sanna Suomiselta Henri Ruosteelle, jonka ratsuttajana Ashton toimii. Suominen oli aikoineen ostanut ruunan suoraan kasvattajalta ja starttasi sillä vuosina 2022-2023 vaativa B - vaativa A -tasolla, ennen kuin päätti laittaa hevosen myyntiin. Kuin Suomisen aiemmin omistuksessa ollut GP-hevonen G-Star lähti myytäväksi Henri Ruosteelle, Strauss lähti samassa kuljetuksessa. "Henri silloin totesi, että se nostetaan ensin GP-tasolle ja myydään sitten. No, se sitten nousi sinne GP-tasolle, ja nyt se siirtyi Henrille kokonaan ja näköjään menee noihin EM-kisoihin, mikä on kiva juttu", Suominen kertoo. Strauss esitettiin vuonna 2018 ratsuoripäivillä, jossa se sai jalostusluvan. Sen todettiin olevan "suurilinjainen ja jalo ori, jolla on hyvä orileima". Sittemmin ruunatulla Straussilla on Suomessa muutamia jälkeläisiäkin. U25 -kilpailut ratsastetaan Unkarissa 7.-12.7.Suominen vastaa puhelimeen Suomesta, mutta hänen hevosensa ja hän pääosin itsekin, ovat Hollannissa Rien van der Schaftilla, jonka valmennuksessa hän on. "Tarkoituksena on startata joku päivä kansainvälisellä tasolla ja Rien on sanonut, että kyllä se päivä vielä tulee, mutta hän on sanonut myös, että noihin luokkiin ei kannata mennä harjoittelemaan", Suominen kertoo ja viittaa van der Schaftin kuuluisaksi muodostuneeseen luonnehdintaan GP-tasolle siirtymisestä: "Se on kuin bussi, jota odotetaan bussipysäkillä. Tiedetään kyllä, että se on jossain vaiheessa tälle pysäkille tulossa, mutta ei ihan tarkalleen milloin se hetki on.".Sanna Suominen pisti Kusaksen vuokralle - "Oli pakko tehdä muutoksia, koska halusin keskittyä itseeni ja omiin tavoitteisiini".G-Star vaihtoi nimeä ja maata