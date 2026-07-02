Strauss esitettiin aikoinaan oripäivillä. Nyt se on Iso-Britannian maajoukkueessa uudella nimellä Spectre.
Strauss esitettiin aikoinaan oripäivillä. Nyt se on Iso-Britannian maajoukkueessa uudella nimellä Spectre. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Teija Varjosen FWB-kasvatti Strauss sai uuden nimen ja uuden ratsastajan Iso-Britanniasta

Strauss on nimeltään Spectre ja se nähdään seuraavaksi Iso-Britannian koulujoukkueessa U25-ikäluokan EM-kisoissa
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