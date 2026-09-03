"Et voi pitää saamisena rahaa, joka ei ole sinun" – Stripe-tilin tolasta ei viime sunnuntaina ottanut tolkkua monikaan

Suomen Ratsastajainliiton käyttämään Stripe-maksupalveluun liittyvä kirjanpito nousi sunnuntain ylimääräisessä kokouksessa pitkäksi aikaa keskusteluun. Itse ongelma jäi kuitenkin epäselväksi.Jäi epäselväksi jopa se, onko Stripeen liittyvässä kirjanpidossa ylipäätään ongelmaa. Tarkastusryhmän mielestä on, liiton entisen hallituksen ja tilintarkastajan mielestä ei. Stripen saldo oli vuoden 2025 lopussa 403 738,56 euroa ja tämä vaikuttaa liiton tilinpäätökseen. Niklas Närhisen esittelemän tarkastusryhmän raportin mukaan ongelma on siinä, ettei SRL:n kirjanpidosta käy selvästi ilmi, kenelle Stripessä olevat rahat kuuluvat: "Et voi kirjata omaksi rahaksi jonkun toisen rahaa". Mikä Stripe on? Kun kilpailija maksaa osallistumisensa KIPA:n kautta, raha siirtyy alustayhtiö Stripeen. SRL:lle kuuluu siitä oma osuutensa, kuten kolmen euron KIPA-maksu. Muu raha kuuluu kilpailun järjestäjälle, esimerkiksi seuralle tai yritykselle, ja siirtyy tälle myöhemmin KIPA:n kautta, suoraan Stripe-tililtä.Tilanne vertautuu hyvin perintätoimiston lähettämään, asiakkaansa saatavaan perustuvaan laskuun, josta perintätoimisto ottaa oman perintäkulunsa, vaikkapa 20 euroa, mutta tilittää asiakkaan alkuperäisen saatavan, 80 euroa, asiakkaalle. Näin ollen satasesta perintätoimisto saa vain 20 euroa. Tarkastusryhmän mukaan, koska Stripessä oleva muiden raha ei ole SRL:n omaa rahaa, sen pitäisi näkyä kirjanpidossa läpikulkueränä.Tarkastusryhmän mukaan viime sunnuntain liittokokouksessa ei edelleenkään ymmärretty tätä raportin keskeistä kohtaa. Sitä, miten vieras raha ja siihen liittyvä velka pitäisi kirjata kirjanpitoon. Tämänhetkinen tapa, jonka mukaisesti rahat siirtyilevät tililtä toiselle ilman, että rahoista jää SRL:n pankkitilille mitään merkintää, ei voi olla ryhmän mukaan oikein. Ryhmä viittaa kirjanpitolautakunnan perintätoimintaa koskevaan lausuntoon, jonka mukaan toimeksiantajan puolesta perittävät saatavat eivät ole perintäyhtiön tuloa tai kulua, vaan taseen läpikulkueriä eli velkaa toimeksiantajalle.Kokouksessa jäi toistaiseksi edelleen avoimeksi, kuinka suuri osa Stripen 403 738,56 euron saldosta todella kuuluu SRL:lle. Tämä asia vaikuttaa tilinpäätökseen loppusummaan, joka tosin jo vahvistettiin. Ei ole selvää, onko tarkastusryhmää enää. Mutta se, miten isosta heitosta on ollut kyse, se selviää parhaillaan, kun tarkastusryhmän jäsenistä valtaosa, Håkan Wahlman toiminnantarkastajana, Niklas Närhinen ja Päivi Savilahti-Bäckman hallituksen jäseninä, ovat päässeet tutustumaan liiton järjestelmiin ja ovat saaneet Netvisorin käyttöoikeudet..Kommentti: Kaikkien ajan haaskaustaViime sunnuntain liittokokoussalissa käyty Stripe-keskustelu voisi toimia varoittavana esimerkkinä siitä, miten asioita ei pitäisi jäsenistölle viestiä. Nyt jouduttiin kuuntelemaan, kahden osapuolen eipäs-juupas -vääntöä ilman, että oli ketään, joka veti lankoja yhteen. Puhuttiin ja puhuttiin, mutta ei päästy lopputulemaan, kun seuraava puhuja muitta mutkitta vain kiisti edellisen sanomiset.Miten voi olla, että1. tilintarkastajan tehtäviä tehnyt tarkastusryhmän jäsen näkee tilanteessa jopa vakavan kirjanpitovirheen?2. kyseisen kirjanpidon tehnyt taho (SRL) kumoaa kaikki edellä mainitun henkilön väittämät?3. ei tiedetä, kumpi on oikeassa?Maallikolle herää myös kysymys miksi tilinpäätöksiä ja niihin liittyviä arvioita tehdään eurolleen ja sentilleen, jos tilintarkastaja samanaikaisesti puhuu "olennaisuusrajasta" ja toteaa, että "joka kymppitonnista ei kannata alkaa riehua"?Kuinka moni voi kertoa yhäkään tietävänsä, onko Stripessä ongelma vai ei?