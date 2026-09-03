Stripe kuvastaa poteroitunutta keskustelua, jota liiton raha-asioista on viime sunnuntaihin asti käyty.
Stripe kuvastaa poteroitunutta keskustelua, jota liiton raha-asioista on viime sunnuntaihin asti käyty. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

"Et voi pitää saamisena rahaa, joka ei ole sinun" – Stripe-tilin tolasta ei viime sunnuntaina ottanut tolkkua monikaan

Kuinka moni pysyi kärryillä SRL:n liittokokouksen Stripe-keskustelussa?
Julkaistu
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