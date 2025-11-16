Stuttgartin MC: Jasmin Seppälä-Geerinkillä huikea viikonloppu maailman parhaiden ratsastajien joukossa

Kauden neljäs maailmancupin osakilpailu hypättiin Stuttgartissa ja vihdoin kilpailussa nähtiin myös suomalaisratsukko. Jasmin Seppälä-Geerink hyppäsi eilen illalla 155-luokan puhtaasti Kerel van het Sterrebosilla (Quasimodo vd Molendreef - Oklund), mikä luonnollisesti lisäsi odotuksia tähän päivään.Kuten aiempinakin vuosina, Stuttgartin MC-rata oli iso ja tekninen, olihan lähtölistalla maailman parhaita ratsukoita. Nollia nähtiin lopulta vain seitsemän. Seppälä-Geerink sai heti radan alussa tokalla esteellä harmittavan turhan pudotuksen isolla pystyllä."Se oli tosi iso pysty, joten siinä piti olla heti hereillä. Harmi, mutta sen jälkeen se hyppäsi tosi kivasti. Oli teknisiä juttuja, jotka vaati tarkkuutta hevoselta", Seppälä-Geerink kertoo.Toinen pudotus tuli viimeisen linjan kaksoissarjalla. Lisäksi hän sain 3 virhepistettä yliajasta."Vikalla linjalla olisin halunnut tulla likemmäs sarjaan sisään, sitten se olisi ehkä saanut takajalat pystylläkin paremmin ylös. Oli isoa ja teknistä, hevonen suoritti kyllä hirmu hyvin. Jätti hyvän fiiliksen."Lauantain 155-luokka oli puolestaan nappisuoritus, vaikka ratsukko ei päässyt 10 ratsukon winning roundille."Hevonen teki tosi hyvää työtä ja tekeminen tuntui tosi helpolta. Meni ihan nappiin."Sunnuntain maailmancupin rata oli teknisesti vaikeampi, niin esteiden väleissä kuin käytetyn materiaalin ja esteiden sijainnin puolesta."Eilinen ratakaan ei ollut helppo, siinäkin oli isoa hypättävää. Mutta verrattuna tähän päivään, eilen kaikki välit olivat normaaleja ja pystyi sujumaan koko radan. Tänään oli pari vaihtoehtoväliä, ja esimerkiksi lankku kolmoissarjan sisäänhypyssä sekä sarja lyhyellä sivulla kohti yleisöä. Tarkkoja kohtia ja teknistä."Seppälä-Geerink ei usko, että eilinen rata vaikutti tämän päivän suorituksiin. Kerelin kanssa edelleen haetaan parasta tapaa valmistautua viikonlopun pääluokkaan."Olen hakenut, mikä sille sopii parhaiten. Mitkä luokat, kuinka paljon ja minä päivinä. En ole vieläkään oikein löytänyt, mikä on paras. Päätettiin tehdä iso eilen ja iso tänään."Hevonen tuntui tänäänkin virkeältä ja voimaa sekä intoa riitti."Se on kuitenkin iso hevonen, sen ehkä pitääkin hypätä jonkin verran. Tällaisia juttuja ei kuitenkaan kotona pääse harjoittelemaan. Se myös avaa isolla hevosella kroppaa, kun sen pitää venyä ja muuta sellaista. Voi olla, että se tarvitsee sellaista."Säätöjä siis vielä haetaan, mutta on selvää, että Kerel van het Sterrebos on aivan eri hevonen kuin viime keväänä."Siinä vaiheessa mun piti hirveästi auttaa sitä, melkein nostaa sitä esteistä yli, kun voimaa ei niin ollut. Nyt tuntuu siltä, että pystyn istumaan rauhassa ja pitämään vähän vastaan. Se hakee oksereiden takapuomitkin itse. On selkeä ero fiiliksessä, tekeminen on paljon helpompaa.".Myös vasta 8-vuotias Attention Z (Atomic Z - Zirocco Blue) väläytti kykyjään läpi viikonlopun. Saldona kaksi nollarataa 145-tasolla sekä perjantain 155-luokka yhdellä pudotuksella."Se oli ihan huippu, tekeminen tuntui tosi helpolta noinkin nuoren hevosen kanssa."Kokonaisuudessaan Seppälä-Geerink on viikonloppuun tyytyväinen. Hän tiesi hevosten olevan hyvässä kunnossa, mutta viikonlopun onnistumiset olivat silti pieni yllätys."Emme kuitenkaan kilpaile tällä tasolla joka viikko, niin ei voi olla varma, miten saa hommat rullaamaan ja millainen vire hevosilla on."Jatkon suhteen ei ole tarkkoja suunnitelmia, mutta on selvää, että hän haluaa hypätä lisää maailmancupin osakilpailuja."Meillä on intoa ja halukkuutta, mutta pitää Mikon (Mäentausta) kanssa jutella. Jos on muitakin halukkaita, niin miten paikkoja jaetaan tasapuolisesti", Seppälä-Geerink toteaa vaatimattomasti.Helsinki on kuitenkin suunnitelmissa ja sitä kilpailua hän odottaa innolla. HIHS:ssä hän on hypännyt viimeksi 2022."Se on tarkoitus hypätä, jos tässä ei mitään radikaaleja muutoksia tule hevosten tai muun suhteen."Ostajaehdokkaita hyvin hyppääville hevosille on jo ilmaantunut."Kysyntää on ja totta kai meillä kaikki hevoset ovat myynnissä, mutta joidenkin kohdalla koitetaan vähän kauemmin myydä eitä. Jossain kohtaa ne lähtee, mutta katsotaan.".Kilpailun voitti Hollannin Willem Greve hevosella Pretty Woman van't Paradijs N.O.P. (Vigo d'Arsouilles - Bamako de Muze) ennen Porugalin Rodrigo Giesteira Almeidaa ja Ruotsin Peder Fredricsonia.Maailmancupin johtoon Länsi-Euroopan liigassa nousi Brasilian Yuri Mansur..TuloksetMaailmancupin tilanne.Christian Kukuk pyysi anteeksi ja selitti, miksi ratsasti pelkillä gramaaneilla