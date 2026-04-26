Sunnuntain pääluokan voittaja käytti kolmen pisteen esteistuntaa

Essi Horttanainen kävi Diamante de Dragonin kanssa kotoaan Keravalta Tampereella vain sunnuntain täsmäiskuna."Oli kyllä tosi kiva, kun oli iso yleisö ja iso palkinto", saman tien messuilta kotiinsa lähtevä Horttanainen kertoi. "Hevonen syö vähän ja sitten heti lähdetään", hän suunnitteli. Horttanainen tienasi 1500 euron ykkösrahat useamman kierroksen uloslyöntiluokassa, mutta ei jäänyt ostoksille."Ei näitä rahoja nyt törsäämään heti ruveta, niitä tarvitaan tuleville kisamatkoille. En mä ole ehtinyt käymään messuosastoilla ollenkaan, enkä aio käydäkään."Nyt kun on koko viikonloppu kuunneltu Mary Wanlessia, niin miten istut satulassa, Essi Horttanainen ja miten kuvailisit sen oppilaillesi?. "Vaihtelen istuntaa sen mukaan miten paljon hevonen tarvitsee tukea kohti estettä, mutta sanoisin, että olen, kuten vanhastaan sanotaan, kolmen pisteen esteistunnassa liikkeen mukana", Horttanainen kuvailee. Hän sanoo, ettei tunne Wanlessia, mutta tämän opit vaikuttavat kiinnostavilta."Takapuoli kyllä koskee satulaan, mutta en mä istuinluita tunne, sisäreisien päällä, enkä ole myöskään hirveän tiiviisti hevosen ympärillä, tuki tukee jalustimista", Horttanainen jatkaa istunnan kuvailua, joka on perusistunnan ja täysin kevyen (kahden pisteen) istunnan välimuoto. 130-luokan tulokset päivittyvät aikanaan (klo 14 ne olivat vielä virheelliset).