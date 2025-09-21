Saana Nieminen ja Amogjar Al Payral.
Saana Nieminen ja Amogjar Al Payral. Kuva: Jarmo Nieminen
Suomalainen sisu puri Romanian 126,5 kilometrillä – maanantaina tarvitaan aimo annos lisää

Suomalainen matkaratsastuksen nuorisojoukkue kilpaili Romanian Buftassa perjantaina. Maanantaina hevoset vaihtuvat ja kisat jatkuvat.
