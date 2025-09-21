Suomalainen sisu puri Romanian 126,5 kilometrillä – maanantaina tarvitaan aimo annos lisää

Ison osan ajastaan Espanjassa lähellä Barcelonaa asuva ja treenaava Saana Nieminen saavutti perjantaina ikäluokkien MM-kisoissa seitsemännen sijan Ranskassa kasvatetulla vielä nuorella, mutta hyvin lupaavalla arabihevosella Amogjar Al Payral (Quentin de Rouaisse - Arques Perspex). Joukkue- ja valmennuskaveri Viljami Häggblom oli kuudestoista hevosella Fast And Furious (Bekam de Piboul - Cherifien) ja asuu myös Espanjassa. Tukikohta on Alina Huovinen Garcian tallilla."Se on pakko olla siellä missä ne kilpailutkin on", Nieminen sanoo. "Fiilis on se, että ollaan Espanjassa niin kauan kun hyvältä tuntuu, ei sen suurempia tulevaisuuden suunnitelmia."Historiallinen ensimmäinen matkaratsastuksen nuorten MM-joukkue oli neljäs, kun myös Linda Lampinen Abduhlilla (Riyal SE ox - William PL ox) teki kelpo tuloksen. Joukkue jäi lopulta pronssista vain niukasti, vajaat 7 minuuttia.”Minulla on maailman paras tiimi. Heillä on sitä suomalaista sisua”, joukkueenjohtaja Garcia kiittää. Niemisen ja Amogjarin kohdalla126,5 kilometrin mittainen kilpailu oli ratsukolle vasta toinen yhteinen. Toisen ”loopin” jälkeen tehtiin päätös lähteä ottamaan kärkeä kiinni. Kiri riitti seitsemänteen sijaan, johon Nieminen on tyytyväinen. Ratsukon keskinopeus lähes 130 kilometrin matkalla oli 21,52 kilometriä tunnissa. Viimeinen osuus sujui keskinopeudella 23,62 km/h. Amogjar Al Payral oli Niemisen ykkösvalinta siksi, että se on nuori ja hyvä palautumaan. Amogjarilla on hyvä hapenottokyky, ja lisäksi se on luonteeltaan sopivan rauhallinen, eikä kuluta itseään hermoiluun. Tuloksista huomaa, että se on palautunut etapeista 49-60 sykkeisiin pääosin alle kahdessa minuutissa ja viimeisenkin, nopean etapin jälkeen vähän päälle 7 minuutissa. Toisin kuin Fast and Furious, joka nimensä mukaisesti osaa myös kuumua ja joutua kierroksille. Maanantaina aikainen herätys Tänään sunnuntaipäivänä Nieminen ja Häggblom latautuvat kisapaikalla maanantaiaamuna klo 5.30 starttaavaan 160 kilometrin täyspitkään matkaan. Hän starttaa kisassa jo vanhemmalla, mutta silti melko kokemattomalla 14-vuotiaalla Bengali Shamalla ja Häggblom Eleanorilla.160 on niin pitkä matka, että sen ratsastamisessa menee käytännössä koko päivä."Jos sä jaat sen 20 kilometrin tuntinopeudella ja lisäät vielä pakolliset neljä minimissään 40:n ja yhden 50 minuutin mittaisen tauon, niin kyllähän siinä aika kauan menee", Nieminen nauraa.Tuollaisen kisan jälkeen tuntee ratsastaneensa. Nieminen kertoo, että perjantain kisan jännityksessä nesteytys jäi puutteelliseksi ja sen huomaa viimeistään seuraavana päivän. Juominen ja syöminen ovat avainasemassa paitsi hevosilla, myös ihmisillä."Urheilujuomaa, mutta ihan vain myös vettä pitää kuluttaa melkoisia määriä."Välietapeilla on muistettava istua alas lepäämään eikä käyttää sitä eestaas ramppaamiseen. Ison huoltotiimin merkitys korostuu.Nieminen ei kuuntele äänikirjoja eikä musiikkia ratsastaessaan. "Ihan luonnon ääniä kuuntelen ja mitä nyt Viljamin kanssa välillä ja kisatilanteesta riippuen jutellaan kaiken maailman asioista."Matkaratsastajien kilpailuasuun ei kuulu ratsastushousut vaan joko urheilutrikoot tai liukaskankaiset löysemmät housut ja lenkkarit.Saatko hyvin unta, kun tiedät, että herätys on neljän aikoihin?"Ei ole ongelmia. Ihan hyvin tulee uni."Niemisellä on urallaan viisi tulosta 140-160 -matkoilta, hän kertoo, että jaksaminen on paljon kisankulusta kiinni. "Välikuolema voi tulla joskus jo toiselle välietapille, mutta siitä sitten vaan tsempataan eteenpäin. Joskus sitä on niin hypessä, että mikään ei tunnu missään." Tulokset, matkaratsastuksen nuorten ratsastajien MM-kilpailu, 20.9. Buftea, Romania 126,5 kmHenkilökohtainen kilpailu, lähti 87 ratsukkoa1) Rashed Khamis Almehairi / Shardell Jaeger, UAE 22.79 km/h2) Saud Sabt / Bolt de Venelles, BRN 22.7 km/3) Isa Al Anezi / Ermine Dartagnan, BRN 22.55 km/h…7) Saana Nieminen / Amogjar Al Payral, FIN 21.52 km/h…16) Viljami Häggblom / Fast And Furious, FIN 19.76 km/h…39) Linda Lampinen / Abduhl, FIN 15.17 km/hJoukkuekilpailu, mukana 16 maata1) Ranska 17:39:042) Espanja 18:20:103) Italia 20:30:474) Suomi (Saana Nieminen, Viljami Häggblom, Linda Lampinen) 20:37:03.RatsastajatSaana Nieminen, 20, Sastamala/EspanjaShagya Buzavirag, Amogjar al Payral tai Bengali ShamaNiemisen tähän mennessä paras arvokilpailusijoitus on viides sija nuorten Euroopan mestaruuskilpailuissa 120 km matkalla, jonka hän ratsasti Arboreassa, Italiassa vuonna 2024 Shagya Florinalla. Kaksi vuotta aiemmin hän saavutti kymmenennen sijan junioreiden ja nuorten EM-kilpailuissa Espanjassa hevosella O Bajan Batla. Nieminen on junioreiden ja nuorten maailmanlistalla viides ja avoimessa kahdeskymmenesyhdeksäs.Viljami Häggblom, 21, Sastamala/EspanjaFast and Furious Rio, Eleanor tai Catus de GionHäggblom on junioreiden ja nuorten maailmanlistalla 136. sijalla. Maaliskuussa hän saavutti hevosellaan Fast And Furious Rio neljännen sijan 120 km matkalla Ranskassa. Viime kesänä hän osallistui Eleanorilla junioreiden ja nuorten EM-kilpailuihin Italiassa, mutta ei saanut tulosta.Linda Lampinen, 19, JämsänkoskiAbduhl (Riyal SE ox - Avilia z Regula PL ox, William PL ox), omistaja Tanja Lampinen Lampinen kilpaili vuonna 2023 junioreiden ja nuorten EM-kilpailuissa Ranskassa hevosellaan La Esperanza sijoittuen 32. tilalle. Tänä keväänä hän sijoittui MM-hevosellaan Abduhl toiseksi 120 km matkalla Ahijärvessä, Virossa. Lampinen on junioreiden ja nuorten maailmanlistalla 215. sijalla.