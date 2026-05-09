Suomalaiset edelleen kakkosena ja kolmosena – Sopotin pitkä nelonen jatkui samoin asetelmin

"Aika kiva tilanne, kun mä olen kakkosena koulun jälkeen ja Axel kolmosena", Sanna Siltakorpi iloitsi Bofey Clickin suorituksesta perjantaina koulukokeen jälkeen, saatuaan yhdeltä tuomareista luokan korkeimmat pisteet, 68,96. Tämän jälkeen suomalaiset lähtivät kävelemään maastorataa, joka ratsastettiin lauantaina. Molemmat suomalaiset, Siltakorpi ja Axel Lindberg ratsastivat ongelmitta aikaan, samoin teki koulukokeen jälkeen johtoon siirtynyt Australian Kevin Mcnab, joten tilanne kärjessä säilyi muuttumattomana. Laukattava matka oli 5700 metriä ja aika sille on 10 minuuttia, mistä voi laskea laukan vauhdin: 570 m/min. Suomalaiset tulivat maaliin alle 10 minuutin ja Lindberg oli itse asiassa Quelle Bonnella nopein maastossa. Tämän matkan tarkoitus oli ratsastaa niin kutsuttu MER-tulos, ja saada näin kelpoisuus MM-kisoihin tänä vuonna. MER on lyhennelmä sanoista Minimum Eligibility Requirements, ja kääntyy suomeksi: vähimmäiskelpoisuusvaatimus. MER edellytetään ratsukon turvallisuussyistä. Axel Lindberg osallistuu elämänsä ensimmäiseen pitkään neljään tähteen. Myös Lindberg tähtää Aachenin MM-kilpailuihin ja tarkoituksena on ratsastaa MER. Rataesteet ratsastetaan sunnuntaina ja luokan voittaja ratkeaa tämän viimeisen osakokeen jälkeen. Tulokset täällä