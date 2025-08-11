Suomalaiset reining-ratsastajat kävivät Tanskan isolla areenalla – NRHA:n PM-kisat tulivat tarpeeseen

Reiningin Pohjoismaiden mestaruudet eli NRHA Nordic Championships kilpailtiin menneellä viikolla Tanskan Tuse Creekissä. Kilpailun suuri suosio osoitti sen, että tätä olivat pohjoismaiset reining-kilpailijat odottaneet.

Kisoissa nähtiin kovan luokan ratoja ja ratsukot joutuivat todella taistelemaan sijoituksistaan. Kärkisijoille mestaruusluokissa tarvittiin kansainvälisen tason pisteet.

Kilpailuareena Tanskan Mega Arena pärjäsi kilpailuareenana täysin vertailussa Euroopan huipputason areenoihin, onhan siellä järjestetty vuonna 2019 lajin Euroopan mestaruudetkin.

Tämä tuo usein suomalaisille ratsukoille pienen haasteen, koska Suomessa harjoitusolosuhteet jäävät selkeästi pienemmiksi. Monesti hevosilla ei ole lihasmuistia, joskus kuntoakaan suorittaa yhtäkkiä huomattavasti suuremmalla areenalla. Suomalaisella sisulla kuitenkin ratsukkomme suoriutuivat viikon urakasta.

Kilpailuissa ratsastettiin myös Pohjoismaiden joukkuekisa, joka tuo aina oman säväyksensä kisaa seuranneille. Jokainen maa sai nimetä maksimissaan kaksi joukkuetta. Suomea edusti yksi joukkue joka ylsi suorituksillaan kuudennelle sijalle. Suomen nations cup -joukkueessa ratsastivat open-ratsastaja Elena Wuorimaa ja kaksi rookie-ratsastajaa Annika Sandberg ja Jaana Ventus.

Yksilömestaruuksissa Maria Astikainen-Helbigin pisteet 142,5 orilla Gun Secorima "Currito" riittivät lauantain NRHA Nordic Champion Open -luokassa sijalle 7. Astikainen-Helbig omistaa oriin yhdessä Nora Hortlingin kanssa. Samassa mestaruusluokassa Elena Wuorimaa ylsi kahdella hevosellaan sijalle 10 pistein 140,5. Luokan voittivat Ruotsin Oskar Eriksson ja Johan Svensson tasapistein 145,5.

Sunnuntain NRHA Nordic Champion Limited Open -luokassa Astikainen-Helbig ja Currito sijoittuivat siistillä 140,5 pisteen suorituksella jaetulle 5. sijalle, luokan voitti Ruotsin Johan Svensson 144,5 pisteellä.