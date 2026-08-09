Suomalaisnuoret Šamorínissa: Jone Illi GP-luokan voittoon – Aachenissa odottaa ainutlaatuinen viikonloppu MM-kisojen aikaan

"Tämä oli hyvä viikonloppu."Neljä suomalaista esteratsastajaa kilpaili tänä viikonloppuna Slovakiassa Šamorínissa: Jone Illi, Anni Hjerpe, Aura Vasama ja Hugo Kogelnig. Jone Illi voitti sunnuntain U25-ikäluokan 145-GP:n Campsite PS:llä (Continental Blue - Eldorado Vd Zeshoek). Luokassa oli yhteensä 39 osallistujaa."Campsite teki hommansa hienosti. Tiesin, että tämä luokka – se oli tasonnosto sille – olisi sille hyvä. Sanoin pomollekin (Markus Beerbaum) ennen kisaa, että tämä voisi olla sille oikea kisa", Illi kertoo. Ja pomo oli tyytyväinen?"Pomo oli tyytyväinen", Illi naurahtaa. Paria rataa lukuun ottamatta viikonloppu sujui suunnitelmien mukaan. Illi kilpaili yhteensä seitsemällä hevosella. "Se kyllä se vaatii keskittymistä ja aikataulun suunnittelua, kun on monta areenaa ja monet hevoset ridaa päällekäin. Sit jos on vapaa-aikaa, se pitää käyttää järkevästi. Tällä viikolla otin tallissa tuulettimen alla päikkäreitä."Illi kilpaili Šamorínissa myös gold- ja silver touria Celtas Quillianilla (Uriko - Cancara). Ratsukko sijoittui torstain 140-luokassa kahdeksanneksi ja perjantain 150-luokassa sijalle 16. Ensi viikonloppuna Scottia säästetään kahden viikon kuluttua järjestettäviin nuorten ratsastajien kansainvälisiin kilpailuihin Aachenissa. Kilpailu järjestetään samaan aikaan ja samassa paikassa kuin MM-kisat, joten Illi pääsee seuraamaan kisoja lähietäisyydeltä. "Hienoa päästä näkemään sitä huumaa!" hän toteaa. Ennakkosuosikit MM-kisoissa?"Hyvä kysymys... Ainakin Saksan Richard Vogel tulee olemaan vahva. Ylipäänsä Saksalla on kovin joukkue maailmassa, niillä on aina hyvä joukkue. Irkut on kans kovia. Veikkaan, että Italia tulee olemaan näiden kilpailujen musta hevonen."Jonen sisko Sani Illi voitti tänään, äitinsä Sanna Illin syntymäpäivänä, nuorten ratsastajien SM-hopeaa. "Tämä oli hyvä päivä meidän perheelle", Illi päättää. .Anni Hjerpellä muutoksia kotitreeneissä Myös Anni Hjerpellä on takanaan menestyksekäs viikonloppu. Hjerpe sijoittui U25-tourilla useasti, sunnuntain 145-GP:ssä D.Chacco' S Dominator Z:lla (Dominator 2000 Z - Chacco Blue) neljänneksi. ”Hevoset on hypänneet hyvin. Erityisesti Dominator on toiminut hyvin. Täällä on kuuma keli, mutta lämpö ei ole painanut sitä liikaa”, ratsastaja kertoo.Lisäksi Hjerpe kilpaili nuorten hevosten yhden tähden touria A Special One Z:lla (Aganix du Seigneur - Cayetano L), voittaen perjantain 115-luokan ja lauantain 120-luokan. 5-vuotias Special One on ollut Hjerpellä vuoden alusta alkaen. "Se on aika luonteikas, mutta sillä on paljon scouppia. Se on esteälykäs ja hyvässä tilanteessa ikäänsä nähden. Uskon, että siitä tulee hyvä."Ratsastaja kertoo, että kesän kaikki tulokset eivät ole olleet sitä, mitä on toivottu, mutta moni asia on myös edistynyt. "Olemme muuttaneet kotitreeniä ja keskittyneet parantamaan perusasioita. Ja olen päässyt hyppäämään enemmän eri hevosia", Hjerpe kertoo. Tulevaisuudessa ratsastaja toivoo pääsevänsä hyppäämään enemmän 150-luokkia. Syksyllä on tarkoituksena startata Olivassa. Kolmatta vuotta putkeen nations cupissa kilpaillut Hjerpe toivoo, että pääsee kilpailemaan taas joukkueessa. "Totta kai joukkuekilpailussa on oma positiivinen jännityksensä. Mutta yritetään aina keskittyä tekemään parhaamme omissa suorituksissamme.".Aura Vasama sijoittui torstain kolmen tähden 140-luokassa sijalle 12 Ganache de Riverlandilla (Vagabond de La Pomme - Vigo d'Arsouilles) ja lauantain kolmen tähden 135-luokassa Celantiana C:llä (Celantus) sijalle 12. Sunnuntaina Vasama ja Opaline Vd Caatshoeve (Bisquet Balou C - Ideal de La Loge) sijoittuivat neljänsiksi yhden tähden 140-GP-luokassa. Hugo Kogelnig sijoittui sunnuntain yhden tähden 130-luokassa sijalle 21 Bg Utopiella (Chancenreich - Cornet's Stern). Lisäksi Kogelnig sijoittui Bg Desperados By Hidalgo Z:lla (Diabeau van de Heffinck - Cartier van de Heffinck) yhden tähden nuorten hevosten tourilla, torstain 125-luokassa sijalle 10 ja sunnuntain 130-luokassa sijalle 11. .Kaikki tulokset täällä. ."Pitää osata kääntää katse eteenpäin" - Suomi putosi pois pelistä nations cupin semifinaalissa.Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut lähestyvät, Illit tähtäävät finaaliin.Arki, sunnuntai tai omat syntymäpäivät – äiti Illi viihtyy verkassa ja kentän laidalla