Vasemmalta: Hjerpe, Illi, Kogelnig ja Vasama. Kuvat: Illi ja Hjerpe/Anu Leppänen, Kogelnig/Leena Alerini ja Vasama/Kristian Strøm

Ratsastusuutiset Suomalaisnuoret Šamorínissa: Jone Illi GP-luokan voittoon – Aachenissa odottaa ainutlaatuinen viikonloppu MM-kisojen aikaan Anni Hjerpe sijoittui U25-tourilla useasti ja sijoittui sunnuntain GP:ssä neljänneksi.