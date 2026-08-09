Vasemmalta: Hjerpe, Illi, Kogelnig ja Vasama.
Vasemmalta: Hjerpe, Illi, Kogelnig ja Vasama. Kuvat: Illi ja Hjerpe/Anu Leppänen, Kogelnig/Leena Alerini ja Vasama/Kristian Strøm
Ratsastusuutiset

Suomalaisnuoret Šamorínissa: Jone Illi GP-luokan voittoon – Aachenissa odottaa ainutlaatuinen viikonloppu MM-kisojen aikaan

Anni Hjerpe sijoittui U25-tourilla useasti ja sijoittui sunnuntain GP:ssä neljänneksi.
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esteratsastus
Jone Illi
Celtas Quillian
Anni Hjerpe
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