Suomen edustusjoukkue: groomi Sara Maattola-Lindholm ja Coco Roine, groomi Elina Mielityinen ja Alma Krasnitsky, groomi Henna Mäkinen ja Jarkko Mäkinen sekä groomi Margit Ranta ja Maisa Malmi, eläinlääkäri Patrik Andersin ja valmentaja Ben Simonsen. Kuva: Jagoda Karpinska

Ratsastusuutiset Suomen edustusjoukkue on aloittanut kilpailuviikkonsa ikäluokkien EM-kilpailuissa ”Matka oli pitkä, mutta kaikki sujui suunnitelmien mukaan kahta rengasrikkoa lukuun ottamatta", joukkueen eläinlääkäri Patrik Andersin kertoo.