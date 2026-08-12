Suomen edustusjoukkue on aloittanut kilpailuviikkonsa ikäluokkien EM-kilpailuissa
Ikäluokkien valjakkoajon EM-kilpailut ovat alkaneet Romaniassa, ja kaikki neljä suomalaisponia läpäisivät eilen tiistaina ensimmäisen hevostarkastuksen.
Kilpailuihin osallistuu tänä vuonna yhteensä 111 kilpailijaa, ja Suomi on mukana joukkuekilpailussa ja kolmessa ikäluokassa: lapset, juniorit ja U25-luokka.
Kilpailusuoritukset käynnistyvät tänään keskiviikkona koulukokeella, ja ensimmäisenä suomalaisena starttaa lapsien Maisa Malmi. Torstaina 13.8. koulukokeensa ajavat juniorit Alma Krasnitsky ja Jarkko Mäkinen, ja perjantaina 14.8. U25-luokan Coco Roine. Lauantaina 15.8. kaikissa ikäluokissa käydään kestävyysosakoe (maraton) ja sunnuntaina 16.8. tarkkuusajo.
Suomen Ratsastajainliiton jakama tiedote EM-kisoista:
Matka Suomesta Romaniaan on ollut pitkä, mutta se on sujui hyvin ponien hyvinvoinnin ehdoilla suunnitellun aikataulun mukaisesti, myös itäisen Keski-Euroopan kuumissa olosuhteissa. Joukkue on liikkeellä kompaktilla yhteiskuljetuksella jolla on pystytty optimoimaan sekä matkan kustannuksia että käytännön järjestelyjä.
”Matka oli pitkä, mutta kaikki sujui suunnitelmien mukaan kahta rengasrikkoa lukuun ottamatta. Nyt olemme hyvillä mielin kilpailupaikalla. Ponit ovat palautuneet matkasta hyvin, ja kaikki läpäisivät kilpailun aloittavan hevostarkastuksen sujuvasti” kertoo joukkueen mukana matkustava eläinlääkäri Patrik Andersin.
Valjakkoajo on Suomessa ollut perinteisesti ennen kaikkea aikuisten laji. Kansainvälisesti menestyneitä nuoria suomalaisajureita on kuitenkin ollut jo usean vuoden ajan, ja nuorten toiminta on viime vuosina vahvistunut.
Valjakkoajon B-maajoukkueen alla toimivassa nuorten tiimissä on tällä hetkellä vahva yhteishenki ja tavoitteellinen ote. Samalla tehdään aktiivisesti työtä uusien nuorten innostamiseksi lajin ja valmennusrenkaan pariin. Tavoitteena on kasvattaa suomalaisen nuorten valjakkoajon pohjaa ja luoda nuorille selkeä polku kohti kansainvälisiä arvokilpailuja.
Suomen edustusjoukkue
Lapset, poniyksiköt
Maisa Malmi - HeLa’s Bella
Juniors, poniyksiköt
Alma Krasnitsky - Sky
Jarkko Mäkinen - Pinrock’s Poppius
U25, poniyksiköt
Coco Roine - Holthausen Cal-Rodyn