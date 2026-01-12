Suomen Hippoksen uusi viestintä- ja markkinointipäällikkö on valittu

Suomen Hippos kertoo tiedotteessaan vahvistaneensa hallituksen ylimääräisessä kokouksessa helsinkiläisen Maria Mäkisen valinnan viestintä- ja markkinointipäälliköksi.

Mäkisen valinnassa korostui hänen pitkä ammatillinen kokemuksensa mm. strategisesta viestinnästä. Aiemmin Mäkinen on toiminut Nordean viestintäpäällikön tehtävissä ja vastannut erityisesti mediasuhteista ja maineenhallinnasta. Lisäksi hän on toiminut myös järjestökentällä Isännöintiliiton viestinnässä sekä uutispäällikkönä ja toimittajana muun muassa Ilta-Sanomilla.

”Koen Hippoksen roolin erittäin merkittävänä koko hevosalan elinvoimaisuuden kannalta. Siksi tuleva työ on äärimmäisen motivoivaa, mutta myös haastavaa. On hienoa päästä työskentelemään ihmisten kanssa, joita yhdistää niin hieno ja jalo eläin kuin hevonen”, Mäkinen kertoo tiedotteessa.

Hevoset ovat kuuluneet kouluratsastusta harrastavan Mäkisen elämään lähes aina.

”Hevoset ja hevosihmiset ovat olleet enemmän tai vähemmän elämäntapani viimeiset 30 vuotta. Tällä hetkellä minulla ei poikkeuksellisesti ole omaa hevosta, mutta onneksi useampia tuttavieni hevosia ratsastettavana. Toimittajavuosina sain tutustua lähemmin myös raviurheiluun. Muistan ikuisesti, kun pääsin tekemään jutun vuosituhannen alussa suomalaista ravimaailmaa hurmanneesta BWT Magicista”, hän sanoo.

Noin 30 hakijan joukosta tehtäväänsä valittu Mäkinen aloittaa työt Hippoksessa maaliskun alussa.

”Odotamme innolla, että saamme Marian meille töihin. Hänen vahva ammatillinen taustansa ja intohimo hevosia ja hevosalaa kohtaan ovat erittäin hyvä vahvistus organisaatioomme”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää toteaa.

