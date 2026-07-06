Suomen ratsastusjousiampujat tähtäävät EM-mitaleille Barcelonassa

Ratsastusjousiammunnan Euroopan mestaruuskilpailut kilpaillaan Barcelonassa 25.–27. syyskuuta. Suomea arvokisoissa edustaa iskukykyinen ja kokenut kolmikko: Anna Minkkinen, Jenni Tommila ja Eelis Lummaa. Joukkue suuntaa Espanjaan tähtäimessään mitalisijat.Suomen EM-joukkueen kokeneeseen kaartiin kuuluva Anna Minkkinen uskoo vahvasti suomalaistiimin mahdollisuuksiin, vaikka Euroopan kärki onkin perinteisesti korkea.“Meiltä on Suomesta lähdössä kova tiimi. Lähdemme ehdottomasti tavoittelemaan mitalisijoja, vaikka haastajajoukkueet ovatkin tunnetusti kovatasoisia”, Minkkinen toteaa.Myös joukkuetoveri Jenni Tommila lähtee matkaan nälkäisenä, mutta realistisin tavoittein tähdäten Barcelonassa henkilökohtaiseen huippuonnistumiseen.“Tavoittelen jokaisella radalla ehjää ja onnistunutta suoritusta mahdollisimman lähellä omaa ennätystasoani. Jos siinä onnistun, uskon että minulla on mahdollisuudet sijoittua kymmenen parhaan joukkoon”, Tommila laskee.Edustuspaikka arvokisoissa herättää urheilijoissa ylpeyttä ja antaa lisävirtaa treenikentille.“On aina suuri kunnia päästä edustamaan Suomea, etenkin samassa kilpailussa maailman parhaiden ratsastusjousiampujien kanssa. Maajoukkueeseen nimeäminen on hieno tunnustus ja motivoi harjoittelemaan entistä määrätietoisemmin”, Tommila iloitsee..Adrenaliinia, vauhtia ja kovaa kisakokemustaKolmas joukkuen jäsen on Suomen ranking 1. Eelis Lummaa, joka syttyy lajin vauhdista.“Tykkään ratsastusjousiammunnassa ennen kaikkea sen tuomasta adrenaliinista ja vauhdista. Olen tässä lajissa hyvä ja tykkään voittaa”, Lummaa toteaa kysyttäessä lajivalinnan taustoja.Lummaa näkee joukkueen hitsautuneen yhteen erinomaisesti. Takana on jo paljon yhteistä historiaa, mikä luo vahvan pohjan menestykselle.“Meillä on kokenut joukkue ja tunnemme toisemme hyvin. Olemme kisanneet Suomessa ja ulkomailla yhdessä ennenkin. Tiedämme realistisesti, mihin me pystymme ja tiedämme esimerkiksi, missä toinen saattaa tarvita apua. Kisakokemuksesta ei ainakaan ole puutetta”, Lummaa analysoi tiimin parhaita puolia..Vahva ratsastustaito ja suomalainen osaaminen maailmanmaineessaRatsastusjousiammunta vaatii urheilijalta äärimmäistä monipuolisuutta, sillä usein kisat käydään lainahevosilla. Minkkinen nimeääkin Suomen joukkueen ehdottomiksi valttikorteiksi ratsastustaidon sekä kyvyn mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.Tommila allekirjoittaa näkemyksen ja muistuttaa, että suomalaisilla on lajissa todella hyvä maine rajojen ulkopuolella.“Suomalaiset tunnetaan kansainvälisesti erityisesti vahvoista ratsastus- ja hevostaidoistaan. Myös Suomen taso ratsastusjousiammunnassa on harrastajamäärään nähden poikkeuksellisen korkea, mikä kertoo laadukkaasta valmennuksesta”, Tommila taustoittaa ja nostaa esiin maamme kärkiosaajia.“Esimerkiksi suomalaisten Anna Minkkisen ja Anni Jauhiaisen valmennuksille on kysyntää ympäri maailmaa.”.Erilaiset valmistautumispolutMatka kohti Barcelonan EM-ratoja vaatii urheilijoilta pitkäjänteistä työtä, mutta tänä syksynä joukkueen jäsenten valmistautumispolut näyttävät hieman erilaisilta. Siinä missä Minkkinen hioo kuntoaan kokonaisvaltaisesti ja laajasti, tuo Lummaan syksy mukanaan aivan uudenlaisen haasteen.“Valmistaudun aika laaja-alaisesti treenaamalla omaa tekemistä, analysoimalla, oheisliikunnalla, kehonhuollolla ja mielikuvaharjoituksilla. Ennen EM-kisoja on useita kotimaan kisoja, joiden avulla tarkentuu mihin osa-alueisiin kannattaa keskittyä kaikista eniten”, Minkkinen kertoo arjestaan.Lummaa puolestaan suuntaa ennen h-hetkeä suorittamaan varusmiespalvelusta, mikä asettaa omat rajoituksensa harjoittelulle. Hän luottaa kuitenkin vankkaan kokemuspohjaansa.“Menen nyt ennen kisaa inttiin. Aina kun pääsen vapaille, ammun maasta niin paljon kuin vain on mahdollista ja pyrin pääsemään ratsaillekin edes muutaman kerran. Ihan hirveästi en siis pysty välttämättä treenaamaan, mutta olen harrastanut lajia jo yli kuusi vuotta. Minulla on ollut aikaa hankkia paljon tietoa ja taitoa sinä aikana, joten luotan siihen”, Lummaa vakuuttaa.Laji on yksilösuoritusta, mutta joukkuekilpailussa ja pitkässä kisarupeamassa ryhmähenki nousee arvoon arvaamattomaan. Suomen tiimissä yhteishenkeä pidetään yllä rehdillä tsemppauksella ja konkreettisella avulla radan varrella.“Meillä on yleinen hyvä meininki, tsemppaaminen ja tukeminen kisoissa. Lähtöjärjestysten puitteissa olemme ehdottomasti radan varrella kannustamassa ja auttamassa tiimikavereita kohti omia parhaita suorituksiaan. Tarjolla on sitä, mitä kukakin toivoo: vettä, nuolia tai neuvoja”, Minkkinen kertoo..Barcelonan EM-kilpailut käydään 25.–27.syyskuuta, jolloin nähdään, miten suomalaisten nuolet löytävät tiensä tauluihin Katalonian auringon alla..Tämän hetkiset rankingsijoituksetEelis LummaaSuomen ranking 1./52.Maailman ranking 12./840.Anna MinkkinenSuomen ranking 2./52.Maailman ranking 17./840.Jenni TommilaSuomen ranking 3./52.Maailman ranking 23./840.Tartu hetkeen – ratsastusjousiammunta on Anna Minkkisen hallittu intohimo.Ratsastusjousiammunta otti askeleen kohti FEI-lajin asemaa.Lummaan kultapojat – junnujen ja sennujen Suomen mestaruudet samaan perheeseen