Suomea edustavat Jenni Tommila (vas.), Anna Minkkinen (kesk.) ja Eelis Lummaa (vas.).
Suomea edustavat Jenni Tommila (vas.), Anna Minkkinen (kesk.) ja Eelis Lummaa (vas.).Kuva: vas. ja oik. Suvi Männikkö, kes. Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Suomen ratsastusjousiampujat tähtäävät EM-mitaleille Barcelonassa

"On aina suuri kunnia päästä edustamaan Suomea", yksi edustajista toteaa.
Julkaistu
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EM-kilpailu
ratsastusjousiammunta
Anna Minkkinen
Jenni Tommila
Eelis Lummaa
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