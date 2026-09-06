Suomenhevonen teki Suomesta Suomen

Valmentaja Marko Björs: "Olen aloittanut kisaurani aikoinaan suomenhevosella Pölyri. Valmennan useita suomenhevosia ja pidän niistä todella paljon. Suomenhevonen on Suomen historian yksi merkittävimmistä eläimistä. Se on elänyt kaikki ne vaiheet, jotka tekivät Suomesta Suomen, ja sopeutunut aina uusiin tehtäviinsä. Suomenhevonen on luotettava ja monipuolinen urheilu ja harrastuskaveri. Seuraan joka vuosi ravi- ja ratsukunkkareita."

Valmentaja KIrsi Hagner: "Ensinnä korostuu suomenhevosen arvostus ja merkitys historiassa: meillä on itsenäisyys. Me emme ole osa Venäjää. Ehkä nuoremmatkin juuri nyt ymmärtävät, ettei se ole itsestäänselvyys ja että venäläiset eivät elä tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, kuten me saamme elää. Suomenhevonen oli tärkeä sodassa, mutta kauan myös viljelyksillä, ruuan teossa. Moni meistä vanhemmista on saanut ensimmäisen hevoskokemuksen suomenhevosen kanssa ja kokenut myös sen voimakkaan kunnioituksen tunteen vanhemmalta sodan ja jälleenrakentamisen aikakauden kokeneelta väestöltä. Tunne on siirtynyt. Suomenhevonen on jalostunut aikoinaan kestämään suomalaista ilmastoa, kylmyyttä ja elämään niukalla ravinnolla ja hevoseksi joka on mielellään liikkunut ihmisen tarpeita täyttäen."

"Moderni ratsujalostus on parantanut erityisesti rakennetta ja ratsastettavuutta, niinpä tänä päivänä on enemmän suomenhevosia jotka soveltuvat ratsuiksi. Suomenhevonen on rohkea, tasaisempi ja helpompi hallita, valtaosa suomenhevosista ovat sopeutuvia, ovat helppoja kouluttaa, eivätkä vaadi ihmiseltä niin suurta kokemusta ja ennakointikykyä kuin puoliverinen. Suomenhevosen kanssa harrastaminen on kivaa!"

Linnea Haukilehto: "Alunperin äitini innostuksesta meille tuli ensimmäiset suomenhevoset, ja sitten onnistuimme kasvattamaan pari hyvää varsaa. Niiden kanssa tuli menestystä, ja Ypäjällä opiskellessa oppi arvostamaan vielä entisestään meidän kansallisrotua. Kisamenestyksen myötä minulle on tarjottu hyviä hevosia ratsastettavaksi, joiden kanssa on päässyt kokemaan kaikki kotimaan isot kisat ja tapahtumat. Suomenhevosessa on minulle ratsastajana riittävät urheiluominaisuudet yhdistettynä hyvään luonteeseen ja ratsastettavuuteen."

Kasvattaja Laura Kajanto: "Se, että samalla hevosella voi tehdä kaikkea: esteet, koulua, maastoretket, ajaa kärryillä ja vikeltää, lisäksi toimii asiakkailla lapsista aikuisiin. Nuoretkin hevoset on semmoisia, että omilla taidoilla pärjää ja pystyy viemään eteenpäin (joku reaktiivinen pv on tavalliselle ihmiselle jo liikaa). Ja tietysti se, että ne on 100-prosenttisesti suomalaisia. Suomenhevonen tukee suomalaista yrittäjää ja maataloutta, pitää rahan täällä Suomessa."

"Olen aloittanut ratsastuksen 80-luvun alussa Ruununmyllyn ratsastuskoulussa Uschanovin Lekalla. Siellä oli pelkkiä suomenhevosia ja sieltä se rakkaus varmaan alkoi. Myöhemmin sitten kun halusi kilpailla, mutta taidot ei kovin pitkälle riittänyt niin suomenhevosella pääsee kansallisiin luokkiin ja mestaruustasolle. Ja varmaan loppujen lopuksi perimmäinen syy on kuitenkin raha. Suomenhevosen hankinta on ollut paljon halvempaa. Samalla rahalla ei olisi saanut yhtä monipuolista ja hyväluonteista ja tervettä pv:tä."

"Ratsastuskoulussa ne on kilttejä ja nöyriä, vähän pienempiä eli asiakkaille helpommin lähestyttäviä ja usein vähän liikkeiltään tasaisempia."

Kasvattaja Katja Kannisto: "Minulle ja muillekin suomalaisille riittävän elinvoimaisia , sielukkaita, ahkeria ja älykkäitä. Vastaavat koulutukseen ja oppivat koko eliniän."

Valmentaja Anu Korppoo: "Kansallisaarteemme ja uskollinen, rohkea ja ainutlaatuinen kumppani, ystävä ja työtoveri."

Kilparatsastaja Katja Kuokka: "Luonteen ja monipuolisuuden takia."

Yliopistotutkija Laura Kvist: "Niillä on ollut niin valtava merkitys suomalaisille ja Suomen historialle, koska ne ovat niin monipuolisia ja ne pystyvät taipumaan monenlaiseen käyttöön, ja koska ne ovat Suomen ainoa meillä täysin kehitetty rotu, jota on syytä vaalia ja kehittää."

Kilparatsastaja Vilma Leppäkangas: "Suomenhevonen on monipuolinen ja rehellinen kansallisaarre! Ja tämän takia haluan tuoda pienhevosia esille myös kansainvälisellä tasolla valjakossa."

Tuomari Anne-Mari Miss: "Suomenhevonen sopii kaikenlaiseen toimintaan mitä hevosen kanssa vaan yleensä voi tehdä, metsätöistä raveihin ja kaikenlaiseen ratsastuksen muotoihin. Ne ovat rehtejä, kauniita, yritteliäitä, nöyriä ja parhaita ystäviä ihmiselle!"

Kasvattaja Heli Rainio: "Ne on niin monipuolisia, ja ihanaluonteisia, ja käyvät kaikkeen! Ei pelkästään rodun sisällä, vaan yksi yksilö voi olla samaan aikaan pärjäävä este- ja kouluratsu, kenttäkisaaja ja opetushevonen."