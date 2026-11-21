Esa Helaakoski, 73, on intohimoinen työhevosten harrastaja. Hän ei omista traktoria, vaan kotitilan työt tehdään vanhan ajan malliin hevosilla. Helaakoski on tehnyt työhevosperinteen näkyväksi monissa koulutuksissa ja tapahtumissa. Hänen nimeään vinkattiin, kun Lapin sota -elokuvaan etsittiin sopivia hevosia.Aku Louhimiehen ohjaamassa elokuvanssa Helaakosken hevoset tekivät useampia roolisuorituksia. Kokenut 17-vuotias työhevonen Jasukka ja 7-vuotias Kouta olivat mukana kohtauksissa, jotka kuvattiin Tornion, Ylitornion ja Muonion kotiseutumuseon maisemissa."Jasukalla olin ajanut kolukärryillä paljon aikaisemminkin, joten se oli kuin tehty valkokankaalle. Kouta pääsi oppipoikana kauhean kovaan korkeakouluun. Kuvauksissa oli paljon odottelua, väkeä kuin meren mutaa ja monta toistoa. Kouta selvisi hienosti, ja oli kuvauspäivien jälkeen monta kokemusta rikkaampi", Helaakoski kiittelee.Kouta oli vielä kaksi ja puoli vuotta sitten ori. Se on erisukuinen ja saanut viisi varsaa. Ennen ruunausta siltä kerättiin spermaa 26 annosta geenipankkiin pahan päivän varalle. Helaakoski omistaa niistä viisi. Isänisä on vaaleanpunarautias Apeli, ja emän sukutaulusta löytyy Pekka Vehviläiselle hyvin tuttu ravihevonen Viikar ja sen poika P.V. Hemppa."Kouta on monitaituri. Siltä löytyy viisi eri askellajia, sillä se osaa myös töltätä", Helaakoski kertoo..Lapin sota -elokuvaLapin sota on Aku Louhimiehen ohjaama suomalainen sotadraama, joka sai ensi-iltansa 23. lokakuuta. Ensimmäisenä viikonloppuna elokuvan kävi katsomassa yli 80 000 suomalaista. Elokuvassa esiintyy useita suomenhevosia eri paikkakunnilta..Mauri Niva oli ystävänsä Esa Helaakosken pyynnöstä kaverina ajomiehenä elokuvassa. Nivalta löytyy myös monipuolinen kokemus hevosista, ja hänellä on tilastoissa 11 ajettua ravilähtöä takavuosilta."Maurin piti alun perin ajaa Koutaa kohtauksissa, mutta heti tuli selväksi, että sitä ei ole ihan helppo saada näyttämään rintamalta palaavalta väsyneeltä sotahevoselta", Helaakoski nauraa. "Vaihdettiin kuskeja heti kättelyssä. Sanoin myös kuvauspäivien edetessä elokuvan eläinvastaavalle, että Koutan pitää päästä menemään ensimmäisenä, ettei se vaikuta liian kiireiseltä. Hevosten kanssa toimiminen ei ollut kovin monelle tuttua."Vanhanajan varusteet löytyivät Helaakoskelta omasta takaa. Helaakoski joutui riisumaan kuulolaitteensa ja Niva silmälasinsa, jotta kohtaukset saatiin näyttämään aidoilta."Toinen ei kuullut mitään ja toinen ei nähnyt. Sitä naurettiin tekijöiden kanssa yhdessä. Hevoset suoriutuivat hyvin kuvauksista", Helaakoski veistelee.Suomenhevoset tekivät suuren vaikutuksen näyttelijöihin ja koko tuotantoporukkaan."Kaikki niihin ihastuivat. Varsinkin naiset, jotka esittivät sodassa saksalaisten morsiamia. Moni olisi halunnut ruokkia niitä ja antaa leipää. Olen pitänyt sellaisen linjan, ettei hevosille tarjota herkkupaloja. Ne muuttuvat aggressiiviseksi esimerkiksi markkinoilla, kun kyttäävät herkkuja, eivätkä muutenkaan silloin kuuntele minua.""Keskustelen paljon hevosten kanssa. Pystyn äänellä ja kannustamalla ohjaamaan niitä, kuten tein koko ajan kuvauksissakin", Helaakoski taustoittaa. .Toinen ei kuullut mitään ja toinen ei nähnyt.Helaakoski joutui riisumaan kuulolaitteensa ja Niva silmälasinsa, jotta kohtaukset saatiin näyttämään aidoilta.Helaakoski on ollut hevostensa kanssa mukana muutamissa pienemmissä tuotannoissa, mutta Mauri Nivalle elokuvaproduktio oli täysin uutta."Ei sitä ole koskaan aikaisemmin oltukaan mukana tuollaisessa projektissa. No jaa, olihan se melkoinen homma, mutta mielenkiintoinen kokemus kuitenkin", Niva nauraa.Elokuvan tekemisestä jotain kertoo sekin, että kohtauksia kuvattiin yhteensä kuutena päivänä, mutta valkokankaalle Helaakosken hevoset pääsivät mukaan vain neljään eri otteeseen. Niva kiittelee hevosten sopeutumiskykyä vaativissa olosuhteissa."Esan työhevoset ovat mahdottoman hyvin toimivia, hän on sen alan erikoismies. Ei sinne olisi voinut ravihevosella lähteäkään. Rauhallisten hevosten kanssa kuvaukset olivat mukavia. Pääsi näkemään hevosen kyydistä erilaisen maailman. Meillä piti alun alkaen olla hevosten kanssa yhteensä kahdeksan filmauspäivää. Kuusi oli ihan riittävästi, sillä tuolloin itsellä oli vielä omia hevosia kotona", Niva muistelee.Kuvauspäivien jälkeen roolisuorituksia sai odottaa valkokankaalle pitkän tovin. Hevosten kanssa roolisuorituksen tekeminen ja valmis elokuva erosivat tunnekokemuksena täysin toisistaan."Kahdesti olen elokuvan nähnyt. Taidettiin olla ensimmäisellä kerralla Esan kanssa ihan kutsuvieraita, kun kävimme Äkäslompolossa katsomassa filmin. Oulussa sitten toisen kerran. Piti olla oikein tarkkana, että ehti nähdä itsensä, kun siinä hevosen kanssa vilahdettiin kuvissa", Niva nauraa.Helaakoski jatkaa perinnettään työhevosten kanssa, ja myös Nivan arki on jatkunut hevosten kanssa toimiessa. Ne hevoset ovat raviyleisölle paljon tutumpia."Ari ja Terhi Aatsingin kanssa olen ystävystynyt jo kauan aikaa sitten. Tänäänkin kävin Karungissa heidän luonaan vähän auttelemassa, ja edellisviikolla käytin yhtä Arin hevosta Oulussa klinikalla. Aina kun pystyy auttamaan, niin sen teen. Omat hevoseni myin vuoden alussa. En ole varsinainen raviharrastaja, mutta olen kyllä mukana ja seuraan lajia jatkuvasti."