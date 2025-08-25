Suomenhevosratsukko Seinäjoen derbyluokan voittoon, Aki Hannula kehuu kilpailutunnelmaa: "Oli ihan kv-kisojen meininkiä!"

Viime viikonloppuna Seinäjoen Finland Horse Show’ssa kilpailtiin derbyluokassa 22 lähtijän voimin. Luokka alkoi kentältä, siirtyi verryttelykentän kautta raviradalle ja lopulta palasi takaisin kentälle. Aki Hannula kehuu kilpailujen henkeä ja tunnelmaa ensiluokkaiseksi:”Se oli kyllä suksee, vaikka aluksi sitä epäiltiin! Katsomot olivat täynnä ja reitin varrella oli paljon katsojia. Siinä oli ihan kv-kisojen meininkiä. Olimme ihmeissämme, miten luokka oli niin suosittu”, Hannula hehkuttaa.Voiton veivät lopulta kenttäratsastustaustaiset Mari Kaipainen ja suomenhevonen Kankalon Iisakki (Assar - Pellervo) neljällä virhepisteellä. ”Derby on aina derby. Ei tullut yhtään nollaratoja – moni tuli ulkoradalta takaisin virhepisteittä, mutta loppuradasta tuli enemmän virheitä. En sitten tiedä, väsyikö hevoset vai ratsastajat”, Hannula pohtii.Kaipainen ei alun perin ollut suunnitellut osallistuvansa luokkaan:”Olemme tämän kauden hypänneet vain 90-luokkia. Valmentaja kuitenkin sanoi, että tämä derby olisi juuri sopiva meille, kun olemme kilpailleet kenttää. Hyppäsin sitten lauantaina ensimmäisen metrin nollilla. Sen jälkeen ei ollut mitään syytä olla osallistumatta”, ratsastaja naurahtaa.8-vuotias suomenhevosruuna on ollut Kaipaisella maitovarsasta asti.”Tämä hujahti todella isoksi, kotona mitattu säkä on 188 senttiä. Mutta tämä on rakenteeltaan kyllä kevyt, ei niin työhevostyyppinen. Rupesin kilpailemaan tällä kenttää, ja nyt meillä on toinen kausi meneillään.”Ratsukko sijoittui tämän vuoden kenttäSM-kisoissa neljänsiksi. Tällä hetkellä Kaipainen haaveilee kansallisista kisoista, mutta keskittyy etenemään rauhassa hevosen tahtisesti.”Juuri hevosen koon takia emme ole edenneet supernopeasti. Olen muutenkin niin varmistelijatyyppiä”, hän päättää. .Hannula kutsuu itseään derbyluokkien kannattajaksi ja puolestapuhujaksi.”Kyllä joka maalla pitäisi olla oma derby. Nyt Suomi on onneksi alkanut elvyttämään Finnderbyä. Se on kansalle ja erityisesti ratsastusihmisille kauden kohokohta, jossa pystyy myös tapaamaan muita.”Kilpailujen järjestäminen ei nykyisillä lähtijämäärillä ole Hannulan mukaan tuottavaa. Kilpailujärjestäjät pysyvät viivan alla oheistoiminnan avulla. Hän toivoo, että kilpailujen aikatauluttamisessa palattaisiin vanhaan systeemiin:”Pitää maksaa tuomarit, stewardit, eläinlääkärit, vuokrat ja ambulanssi… Ja kilpailijamäärät ovat yleisesti pudonneet paljon. On useita paikkakuntia, kuten Lupis, jotka eivät vain vedä kisoja. Mielestäni olisi hyvä palata vanhaan järjestelmään, jossa komitea jakaisi titteli- ja GP-kisoja myös itään ja pohjoiseen. Sillä vältettiin myös päällekkäisyyksiä. Ennen vanhaan myös Oulu ja Kuopio olivat mukana GP-kisoineen.”Hannula on tyytyväinen viikonloppuun ja odottaa jo innolla ensi kevättä.”Kiitän kaikkia, jotka tulivat Seinäjoelle. Seuraava derby järjestetään jo ensi vuoden toukokuussa.”.Katso luokan tulokset täältä. .Aki Hannula sai syöpädiagnoosin: "Nyt vedetään hoidot loppuun. Otetaan vastaan, mitä tulee"