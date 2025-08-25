Mari Kaipainen ja Kankalon Iisakki kilpailivat viikonloppuna ensimmäisen yhteisen metrin luokkansa.
Mari Kaipainen ja Kankalon Iisakki kilpailivat viikonloppuna ensimmäisen yhteisen metrin luokkansa. Kuva: Tuulia N Valokuvaus
Ratsastusuutiset

Suomenhevosratsukko Seinäjoen derbyluokan voittoon, Aki Hannula kehuu kilpailutunnelmaa: "Oli ihan kv-kisojen meininkiä!"

"Kyllä joka maalla pitäisi olla oma derby", Hannula toteaa.
Julkaistu
esteratsastus
Aki Hannula
suomenhevonen
derby

