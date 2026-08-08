Johansson ja Hilma suoriutuivat perusradasta ja uusinnasta ilman virhepisteitä. Kuvassa ratsukko ylittämässä derbyradan kukkulan päällä olevaa estettä. Kuva: Ella Jauhiainen

Ratsastusuutiset Suomenhevosten derbyn voiton vei ensimmäistä kertaa erikoisesteitä hypännyt Telman Hilma – "Uusi kokemus" Ida Johansson on kilpaillut Hilmalla esteitä jo kolme vuotta.