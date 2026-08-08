Suomenhevosten derbyn voiton vei ensimmäistä kertaa erikoisesteitä hypännyt Telman Hilma – "Uusi kokemus"

Ida Johansson ja Telman Hilma (Corleone - Muistelma - Sipori) voittivat suomenhevosten derbyn lauantaina Ypäjällä. Ratsukko suoriutui perusradasta ja uusinnasta nollilla, uusinnan ajassa 40,31. "Tämä oli hieno päivä. Oltiin isolla porukalla: ratsastaja Ida Turusta, minä ja mieheni sekä hevosen kasvattajan, Seppo Gustafssonin, tytär. Meillä on hyvä tiimi. On oltu hyvissä tunnelmissa", hevosen omistaja Evalotta Johansson toteaa. Ratsukko ei ole aiemmin startannut suomenhevosten derbyä tai edes erikoisesteitä. "Se oli Idan idea. Ja heillä oli kivaa, uusi kokemus. Uusinnassa olisi vielä saanut olla erikoisesteitä", omistaja pohtii. Johansson ratsastaa hevosella itse viikottain ja kilpailee koulupuolella. 9-vuotias Hilma tuli omistajan elämään neljä vuotta sitten. "Ratsastin itse kymmenen vuotta Hilman isällä, Corleonella (Erovisku - Karine - Vireeni), kilpailtiin aluetasoa ja muutamissa kansallisissa luokissa. Ihastuin oriin heti ja päätin, että kun otan oman hevosen, haluan sen ehdottomasti Corleonesta. Se on niin hienoluontoinen kaveri", Johansson taustoittaa. Ennen kuin Hilma päätyi nykyiselle omistajalleen, siitä povattiin ravihevosta. Lopulta todettiin, ettei tammalla riitä vauhtia raviradoille. "Mieheni oli Hilman kimpassa mukana. Kävin katsomassa sitä pari kertaa, kun se oli Pirja Sulkumäen tyttärellä ratsastettavana. Totesin silloin, että tää on tosi kiva. Harmittaisi, jos menisi jollekulle muulle", omistaja naurahtaa. Hilmaa Johansson kuvailee aivan täydelliseksi. "Se on yritteliäs ja kivaluonteinen, menee aina ilolla töihin. Se on mun silmäterä", hän paljastaa. Tällä hetkellä esteet ovat Hilman päälaji, mutta omistaja toivoo pääsevänsä kilpailemaan suokila vielä koulua kansallisella tasolla. Ensi viikolla ratsukko starttaa aluetason koulukisoissa. "Hankin sen aikoinani kouluratsuksi itselleni, ja toivon, että pääsemme menemään sitä enemmän. Aluksi olisi kiva päästä starttaamaan jotain pikkuluokkaa kuninkaallisiin. Mutta ei meillä ole mikään kiire. Se saa tehdä estehommaa niin paljon kuin haluaa, se selkeästi tykkää siitä", Johansson päättää. .Luokassa toisiksi sijoittuivat Linnea Haukilehto ja Jippikayhei (Kiripassi - Ruusumuisto - Jeppo) tuplanollalla. Haukilehto jäi noin kahden sekunnin päähän Johanssonin voittotuloksesta. .Iina Purontakanen ja Kipunan Keskinen (Ryhlyn Revontuli - Kipunan Huiminki - Silvolan Hemminki) sijoittuivat luokassa kolmansiksi, hekin puhtailla tuloksilla..Katso luokan tulokset täältä. .Korjaus klo 22.08. Johansson on kilpaillut Hilmalla kolme vuotta, ei neljä..50. Finnderbyn voittaja on Marina Ehrnrooth, ensimmäinen voittaja Tom Gordin toivoo lisää väkeä yleisöön .EsteSM3: Lasten SM-voitto Isabella Thermanille – "Tulin hakemaan täältä kultaa"