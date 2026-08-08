Johansson ja Hilma suoriutuivat perusradasta ja uusinnasta ilman virhepisteitä. Kuvassa ratsukko ylittämässä derbyradan kukkulan päällä olevaa estettä.
Johansson ja Hilma suoriutuivat perusradasta ja uusinnasta ilman virhepisteitä. Kuvassa ratsukko ylittämässä derbyradan kukkulan päällä olevaa estettä. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Suomenhevosten derbyn voiton vei ensimmäistä kertaa erikoisesteitä hypännyt Telman Hilma – "Uusi kokemus"

Ida Johansson on kilpaillut Hilmalla esteitä jo kolme vuotta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
esteratsastus
derby
suomenhevosten Derby
suomenhevosderby
Telman Hilma
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi