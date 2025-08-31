Suomenhevosten estemestaruus jälleen Linnea Haukilehdolle, tällä kertaa ratsuna Vaahterikon Ryminä – "Täytyy jotkut bileet pitää"

”Tuntuu tosi hyvältä. Hevonen on tehnyt todella hyvää kautta, oli kivaa onnistua tänäänkin”, iloitsee tuore suomenhevosten estemestari Linnea Haukilehto.Viime vuonna Haukilehto voitti mestaruuskultaa Kai-Keikarin (Ponuveikko - Ellun Voi) kanssa, tällä kertaa voittoon päästiin Vaahterikon Ryminällä (Corleone - Repen Poika). Ratsukko selviytyi päivän ensimmäisestä kierroksesta puhtaalla radalla, mutta toisen kierroksen alussa kakkosesteellä putosi puomi. Siihen oli kuitenkin varaa.”Kadotin rytmin, enkä saanut hevoselle kaarteeseen ajoissa myötälaukkaa. Siinä tuli pientä sekoilua. Mutta tämä hevonen ei ole kauhean kokenut, kisaa vasta toista kauttaan. Sarjan jälkeen loppurata sujui hyvin”, ratsastaja kertoo.Tällä kertaa Kai-Keikari otti ensimmäisessä osakilpailussa kaksi puomia, toisessa yhden. Tulos riitti viidenteen sijaan. ”Se tavallaan hyppää hyvin, mutta se on alkanut ottamaan aina sitä yhtä puomia. Siltä puuttuu vielä varovaisuutta, mutta tämä viimeinen kierros meni jo ihan hyvin.”.Viime vuonna Haukilehto järjesti mestaruusvoiton kunniaksi kakkukahvit. Samanlaiset pirskeet on suunnitelmissa myös Vaahterikon Ryminälle.”Täytyy jotkut bileet pitää. Mutta katsotaan, miten onnistuu. Me ollaan niin ympäriämpäri etelää”, ratsastaja hymyilee.Ratsastajaa itseään valmentaa Tuisku Kivikoski-Vainio ja Mikko Mäentausta. Ratsuttamisen ja kilpailemisen lisäksi Haukilehdolla riittää myös valmennettavia ratsastajia. Ensimmäisen osakilpailun voittaja Emma Kivimäki on yksi Haukilehdon asiakkaista.”Oli hienoa voittaa oma valmentaja!” ratsastaja totesi lauantaina luokan jälkeen.”Onhan se mahtavaa, olen todella ylpeä Emmasta. Hän ratsasti hienosti”, Haukilehto kertoo.Tällä hetkellä ratsastaja odottaa hallikauden muodostumista. Sitä ennen hevoset lomailevat ja palautuvat kesän treeneistä. Haukilehdolla on riittänyt ratsastettavia hevosia. ”Jos hevoset pysyy kunnossa ja omistajat haluaa tätä hommaa jatkaa, niin kyllä jatkan”, hän sanoo ja lisää:”Tänne aina pyritään. Kyllähän nämä kuninkaalliset on kesän päätapahtuma.”.Mestaruuskilpailujen paras tamma: Rinna LåglandVuoden 2025 mestaruuskilpailujen paras tamma oli Paula Pajusen Rinna Lågland (Ramses Lågland - Vokkerilla). Ratsukko sijoittui toisen osakilpailun ensimmäisen kierroksen tuloksen perusteella luokassa yhdeksännelle sijalle. "Kyllä itku tuli tuossa trailerilla. Tämä on meidän ensimmäinen kertamme mestaruuksissa ja eka 115-luokka. Tämä on harrastelijan itse itselleen tekemä hevonen, joten on tämä aivan mieletöntä", Pajunen iloitsee ja melkein herkistyy. Parhaan tamman palkitseminen motivoi ratsastajaa. "Onhan se mieletöntä, että tammalla voi menestyä täällä ruunien ja orien keskellä!".Tänä vuonna mestaruushopea meni Venla Vastamaalle ja Mattilan Toivolle (Liising - Viesker) yhteisvirhepistemäärällä kahdeksan. .Mestaruuspronssia voittivat Jussi Tapani ja Koomikko (Hevitähti - Kesä-Toto). Ensimmäisen kierroksen jälkeen ratsukon tulos oli puhdas nolla, mutta toisella kierroksella he ottivat kaksi puomia. .Katso mestaruuskilpailujen lopulliset tulokset täältä.