Finaalissa oli 70 suomenhevosta. Kuvassa Kaskisavu kasvattajan ja omistajansa kanssa.
Finaalissa oli 70 suomenhevosta. Kuvassa Kaskisavu kasvattajan ja omistajansa kanssa. Kuva: Eeva Torttila
Ratsastusuutiset

Suomenhevosten laatuarvostelu orien juhlaa

Kaskisavu loisti 5-vuotiaissa, Piitsin Hurpales jatkoi voittokulkuaan nelivuotiaiden ikäluokassa vakuuttavilla pisteillä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
suomenhevonen
Laatuarvostelu
suomenhevosten laatuarvostelu
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi