Suomenhevosten laatuarvostelu orien juhlaa

Suomenhevosten laatuarvostelu käytiin kuluneena viikonloppuneena Hevosopistolla Ypäjällä. 5-vuotiaiden voiton vei Kaskisavu (Lakeus Kingi – Neppastiina, Knuutilan Veikko). Kasvattaja Marjukka Puustinen huomasi varsassaan potentiaalia aikaisin ja toivoi aina, että se säilyisi orina ja sitä voitaisiin käyttää siitokseen.”Se syntyi hieman salaa, mutta kaikki meni hyvin. Siitä huomasi hyvin nuorena, että se liikkui hienosti ja siitä oli monia kiinnostuneita. Nyt ollaan tässä, löysin parhaan mahdollisen kodin sille”, hän kertoo. Orilla on jo jälkeläisiä, ja se on saanut tänä kesänä tammoja astuttavakseen lisää.”Tuntuu ihan mahtavalta, sen emä poistui keskuudestamme vuosi sitten, joten siksi tämä tuntuu sydämessä”, Puustinen liikuttuu. Juha Kiviniemi oli Kaskisavun omistajana K-Top Stablen nimissä paikalla palkintojenjaossa.“Ihan mielettömältä tuntuu, kun tietää kuinka paljon ovat tehneet hevosen eteen. Sillä on tänä vuonna ollut hyvin tammoja ja jatkamme hommaa” hän tuumaa. ”Kyllä me vuosi kerrallaan mennään eteenpäin, ensi vuonna on tarkoitus mennä kasvattajakilpailuun. Nyt näyttää siltä, että tästä voisi olla koulu- ja estepuolella ihan mestaruushevoseksi”, toteaa hevosta esittänyt Venla Kiviniemi. Hän lupaa hoitaa kouluratsastuspuolen ja toivoo kanttinsa kestävän myös esteratsastuspuolella. Kaskisavun kokonaistulos oli 8,61.5-vuotiaissa toiseksi sijoittui Piitsin Pioni (Rannan Ruhtinas – Vernan Kielo, Turkka K). Kasvattaja Kaisu Västinsalo valmistautumista ja esittämistä laatuarvostelussa normaaliksi peruselämäksi. Erityisesti hän kiitteli ratsastaja Linda Kulmalan työtä hevostensa esittämisestä..Kulmala ratsasti viisivuotiaissa Kaisun pojan Tommi Västinsalon Piitsin Pionia, Kaisun Metkuttaja TS-oria ja nelivuotiaissa Piitsin Hurpalesta. Suomenhevosten laatuarvostelussa pärjäämisen Västinsalo näkee suomenhevosille arvollisesti hyväksi.”Kyllä niistä varmasti hyvin maksetaan jos ne myynnissä on, kyllä parhaista varmasti rahaa saa", hän pohtii. Omien kasvattien menestymiseen hän suhtautuu maltillisesti.”Me tultiin tänne tekemään treeniä, tämä on yksi päivä muiden joukossa” hän tiivistää. Roosa Lappalaisen ja Anita Viitasen Taikaloitsu (Lastun Leka – Taikaliila, Kuningas Ässä) sijoittui 5-vuotiaissa viidenneksi. Se kävi estekokeessa hieman kuumana ja sen esittäjällä Linnea Haukilehdolla oli tekemistä, jotta se rauhoittuisi itse koesuoritukseen. Viitanen on orin kasvattaja. Hän on tehnyt yhteistyötä Lappalaisen kanssa kolme vuotta. Lappalainen talutteli Taikaloitsua Ypäjällä hyvillä mielin. Hänellä on Jokelassa Tuusula yksityinen valmennustalli, Roosa Lappalainen Equestrian. Taikaloitsun kanssa Ypäjälle tultiin rennosti.”Odotuksia ei laatuarvosteluun ollut. Tiedämme että hevonen on hieno ja laadukas, sillä on potentiaalia. Oria on tehty tosi hitaasti ja maltilla tarkoituksella. Lähdimme tänne sillä ajatuksella, että jos se pystyy suorittamaan omalla tasollaan niin se pystyy pärjäämään. Laukkahan tällä on mielettömän hieno ja se on tiedetty, että ravissa se on vielä hiukan voimaton. Ravi kukoistaa vasta pari vuotta myöhemmin” Lappalainen kertoo. .Tuomari Varenti: "Pidimme näkemästämme"Tuomarina tapahtumassa toiminut Salla Varenti oli tyytyväinen tapahtuman laatuun.”Taso oli korkea. Oli hienoja hevosia. Lakeus Kingin jälkeläisistä taidettiin tykätä erityisesti, niitä oli monta, niillä oli hyvä laukka ja hieno hyppy. Voittaja oli elastinen ja atleettinen. Totta kai viisivuotias on vielä keskeneräinen. Sehän näissä näkyy, kenellä on vielä mikäkin pala tekemättä. Voittajaan olisi ehkä toivonut vielä voimaa lisää, mutta sitähän tulee treenien kautta. Pidimme näkemästämme”, Varenti sanoo.”Mikä tekisi arvostelua helpommaksi, olisi se että hevoset tekisivät tasaisesti samanlaisia hyppyjä. Sekä harrastajien, että ammattilaisten täytyisi keskittyä siihen, että tuotetaan hevosista sitä sen parasta osaamista. Jos sinulla on hevonen joka ryntää, opetetaan se rauhoittumaan hyppäämisessä. Vain rento hevonen voi suorittaa niin hyvin, kuin hänellä on edellytyksiä. Rutiini on se, mikä näkyy. Sitä pitäisi olla hevosella ja ratsastajalla", hän pohtii..Paikalla arvioimassa ollut askellajituomari Kerstin ”Kiki” Nyberg on tyytyväinen tapahtuman konseptiin. Hänen mielestään suomenhevosten taso nousee vuosi vuodelta. Jos nyt jokin mietityttää, niin se, että pohjoisempanakin on suomenhevoskasvatusta ja olisi hienoa saada sieltä paljon hevosia Ypäjälle laatuarvostelun finaaliin – pitkästä ajomatkasta huolimatta. Omaa suosikkia kolmivuotiaista Nybergin oli vaikea nimetä, mutta hän tuo esiin joukon laadun."Kyllä tässä perushyviä hevosia oli, sellaisia joista voi ajatella, että tuolla olisi kiva ratsastaa. Rakenne ja askellajit ovat sillä tavalla sopusoinnussa", hän pohti lauantai-iltana.."Sottapytty" voitti ikäluokkansa pystyynViime vuonna kolmivuotiaissa voittanut Piitsin Hurpales (Herkko Hurmaus – Leva, Knuutilan Veikko) esitti voittavasti myös tänä vuonna 4-vuotiaiden ikäluokassa. Kaisu Västinsalon kasvattama ja omistama ori sai estekokeessa tekniikasta 8, kapasiteetista 8,5 ja asenteestaan 9. Lopputuloksen pisteet olivat 8,46.Hevosen esittänyt Linda Kulmala miettii hetken, kun kysyn miltä ori tuntuu ratsastaa.”Hevonen tuntuu. Se on äärettömän lahjakas, siinä on kaikki palaset kohdallaan. Joku voi ajatella, että se on iso, mutta se on äärettömän kevyt ratsastaa”..Jos jotain miinusta pitää hakemalla hakea hevosesta, niin siviilissä Piitsin Hurpales on melkoinen sottapytty.”Askellajeissa hevonen oli parempi. Kotitreeniin verrattuna estekokeessa eilen se oli vähän villi. Oli kovasti meininkiä. Se on kauhean tasapainoinen ikäisekseen, siksi sileän puoli on niin erityisen siistiä mennä sillä. Harva nelivuotias kantaa itsensä noin. Se teki kaiken ihan niin hyvin kuin se vain voi", Kulmala tiivistää.Västinsalo oli tulosten ratkettua hyväntuulinen.”Hyvältä tuntuu. Ypäjälle on aina kiva tulla. Ori teki jo toisen siitoskautensa tälle vuodelle, kun se on mielestäni todella lahjakas. Se oli käytetyin ratsuori Suomessa. Hevosessa on paljon hyviä ominaisuuksia, mitä suomenhevonen kaipaa. Se on perinteinen suomenhevonen, joka toimii kaikessa ja kaikilla” hän kiittelee. Piitsin Hurpales voitti ikäluokkansa pystyyn, sillä se oli sekä paras askellaji- että estekokeessa..3-vuotiaiden paras oli Meillon Ritariässä (Ratsu Reima – Meillon Sametti, Salmiakki Poika), joka oli myös ikäluokkansa paras estehevonen. Orin kasvattaja on Mari Hölsö ja omistaja Melina Sandelin. Finaalin toiseksi sijoittunut Kateus (Hiljalan Fantom – Takamaan Karisma, R.T. Kajaus) nokitti askellajien parhaan tuloksen saaden käynnistä 8, ravista 8,3 ja laukasta 9. Ikäluokan paras tamma oli kokonaistuloksissa viidentenä palkittu Jatkolan Vivian (Vili Veikeä – Hester, Herkko Hurmaus)..Tulokset löytyvät täältä. .Huvi ja hyöty – Kaisu Västinsalolla on omat systeeminsä.Kyvyt esiin -finaalissa tuomareiden mielestä kansainvälinen taso – kolmen kärjen keskiarvo 9,03.Estehevosten Kyvyt esiin -finaali huipentui tasapisteisiin – tuomarit kommentoivat tasoa kaksijakoiseksi