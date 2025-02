Mestaruuspäivämäärät ovat tiedossa yhtä lukuunottamatta. Kuva: Leena Alérini

Suomenhevosten mestaruudet kalenterissa, mutta onko estemestaruudesta muodostumassa "kynnyskysymys"?

Suomenhevosten mestaruudet on päätetty. Estemestaruus on ainoa mahdollisuus hypätä edes vähän isompaa, mutta kynnys on melkoinen, sillä muut luokat ovat metriä ja alle. Mutta voisiko Pohjola-sarjan sääntöjä selkeämmin rukata palvelemaan mestaruuksia?