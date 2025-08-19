Suomenmestari päätti lopettaa kilparatsastuksen: "Aikansa kutakin"

Pipsa Koski, 24, SM- ja PM -kultamitalisti esteratsastuksessa teki päätöksen lopettaa kilparatsastus. Lopetuksen on tarkoitus olla lopullinen, tauosta ei ole kyse ainakaan tässä vaiheessa. "Tuli fiilis, että aika tehdä ehkä jotain muuta", Koski kertoo. Ykköshevoset, muun muassa Jumper ja Iprimero menevät myyntiin. Ne ovat vielä Suomessa, mutta lähtevät todennäköisesti Emile Hendrixille keskemmälle Eurooppaa. Niillä ei enää kilpailla. Viimeiseksi kansalliseksi kisaksi jäi näin Myrkyn Ratsukarnevaalit heinäkuun lopulla ja kansainväliseksi Ypäjän NBCH-kisat, joissa tuli voitto ja kultamitali Iprimerolla. . "Sanna (Backlund) menee Jumperilla vähän aikaa", hän kertoo. Nuoren Picolino PK:n Koski pitää itsellään. Mistä tällainen päätös syntyi?"No.. Tätä on tässä kyllä aika kauan jo kypsytelty. Ajattelin, että tätä on nyt tarpeeksi tehty. Aikansa kutakin. Nyt on hyvä hetki siirtyä muihin asioihin. Mulla on vielä vuosi opintoja jäljellä, esimerkiksi niihin."Kymmenen vuotta aktiivisti kilpaillut Koski toteaa, että kilparatsastus on SM- ja PM- tasolla niin kokonaisvaltaista, että vaatii enemmän aikaa, kuin mitä hänellä on antaa. Uransa kovimpina saavutuksina hän pitää SM- ja PM -kultamitaleita.Hevosiaan hän myöntää jäävänsä kaipaamaan, mutta asiaa helpottaa se, että yksi niistä jää."Teen sillä sitten hissukseen jotain."Elämänmuutokseen liittyy myös muutto. Koski on muuttanut Hattelista Janakkalassa Espooseen "jo jokin aika sitten". .PM-kultaa voittanut Pipsa Koski ehti kotiin ennen palkintojenjakoa