Steffen Peters ei enää ratsasta Suppenkasperia Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset

Suppenkasper lopetti kilpailemisen

Amerikkalainen olympiaratsastaja Steffen Peters on vetänyt Suppenkasperinsa (Spielberg - Krack C) pois kilparadoilta eläkkeelle omistajansa Four Winds stableen Kaliforniaan.