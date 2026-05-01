Susanna Frey on menehtynyt

Järkyttävä uutinen on tavoittanut ratsastus- ja hevosurheiluyhteisön: ypäjäläisen hevosurheilun kantava voima, kokenut ratsastaja ja hevosten kouluttaja Susanna Frey menehtyi ratsastusonnettomuudessa vappupäivänä Hevosopistolla.

Ypäjän Hevosystäväinseura, jonka puheenjohtajana Frey toimi, on julkaissut suru-uutisen omilla sosiaalisen median kanavillaan.

Suomen Ratsastajainliitto on tiedottanut onnettomuudesta, joka tapahtui Hevosopistolla. Välittömät ensitoimet käynnistettiin, ja paikalle saapuivat ambulanssi sekä lääkärihelikopteri, mutta ratsastajaa ei saatu elvytettyä. Onnettomuuden tarkempia syitä ei ole vielä selvitetty, mutta viranomaiset tutkivat tapahtuman olosuhteet.

Frey toimi Ypäjän Hevosopiston ratsastuspuolen arvostettuna vetäjänä aina vuoteen 2019 saakka. Hän oli omistautunut opettamaan oppilaille nuorten hevosten koulutusta ja edisti vahvasti suomalaista hevosurheilua. Kilpaurheilussa hän saavutti korkeita tasoja, kilpaillen muun muassa 150-luokissa useilla hevosilla.

Hevosurheilu Ratsastus esittää lämpimät surunvalittelunsa Susanna Freyn puolisolle, omaisille ja ystäville.