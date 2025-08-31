Susanna Granroth otti Powerparkissa GP-finaalin isoimmat rahat

Tilanne oli pedattu Sanna Backlundille, kun sarjan johdossa 55 pisteellä olleen Valtteri Gundersbyn Clavina Y kielsi lauantain karsintaluokassa vesiesteellä ulos ja kakkosena 52 pisteellä Iprimerolla ollut Pipsa Koski lopetti koko lajin ja antoi yhden hevosensakin, Jumperin, Backlundin käyttöön. Jasmin Engblom ei tullut finaaliin ollenkaan. Lisäksi Backlund starttasi finaaliluokkaan peräti kolmella hevosella, jotka ovat toinen toistaan pystyvämpiä: Isabella, Marlene ja Jumper. Sarjan voittaisi kaudella eniten pisteitä kerännyt ratsukko ja finaaliluokka, joka on samalla neljäs osakilpailu, kerryttää pisteitä puolitoistakertaisesti. Voittaja saa 30 pisteen sijaan 45 pistettä.Backlund lähti kahden kierroksen finaalikoitokseen 50 pisteellä pistetilanteen ykkösenä Isabellalla. Välissä oli vain ikuinen pahin vastustaja, oma työntekijä Susanna Granroth uskollisella KG Corazonillaan. Granroth oli toki 48 pisteellään vaarallisen lähellä, heti seuraavana jonossa. Niin kävi, että Backlund sai eniten virhepisteitä juuri sillä hevosella, Isabellalla, jolla olisi pitänyt ottaa niitä pistetilanteen takia vähiten. Granroth vetäisi ohi. Hän ratsasti luokassa kakkoseksi Marika Rätön ja Stolzenburgin taakse, ja piti näin sarjavoiton. Ja isot sarjavoittajan palkintorahat, 3000 euroa. Kolmas luokassa oli Madis Morna Kearney W:llä. Rättö kiri pistetilanteen kakkoseksi peräti sijalta 17 ja pistetilanteesta 28. Backlund oli Marlenella kolmas. ”Stolzenburg E on tosi hyvä hevonen, ja tänään meillä onnistui kaikki. Sain askeleet sopimaan ja hevonen toimi todella hyvin. Sarjan toinen sija tuntuu todella hyvältä, aloitin kauden Pohjola Silver GP-sarjasta, joten en uskaltanut odottaa, että pisteemme riittävät kärkitiloille saakka”, finaalin ainoana kaksi kierrosta ilman virhepisteitä hypännyt Rättö kertoo."No, näin siinä kävi", Granroth totesi rauhalliseen tapaansa sarjavoitosta."Mä olen aivan erityisen onnellinen siitä, että toi vanha hevonen, kaikki epäonnet urallaan kokenut Corazon on vielä näin hyvässä vedossa. Mehän tunnetaan toisemme aivan läpikotaisin", Granroth tuumaili. "Olisin ollut onnellinen ihan pelkästään siitä, että pääsin sen kanssa tänne, vaikken olisi voittanutkaan."Seuraava isompi kisareissu on suunniteltu Osloon maailmancupin viikonloppuna, mutta ei maailmancupiin vaan kahden tähden luokkiin.Granrothista tuntuu oudolta, kun Helsinki Horse Show ei ole sitten kohta Oslon jälkeen, sillä niin on ollut koko hänen elämänsä ajan, kauemminkin. . Pohjola Silver GP’n parhaat Sani Illi ja Isabel Lady MEstekorkeudella 135-tasolla kilpailtavassa Pohjola Silver Grand Prix’ssä tiensä kilpailukauden 2025 voittajaksi selvitti Karijoelta kotoisin oleva Sani Illi, 15, ratsunaan Isabel Lady M. Luokan voitti 0-0 -tuloksella Alina Salo Leroy Jacksonilla. Sarjakilpailun pistekärjessä ollut Illi sai finaalin perusradalta yhden pudotuksen, ja oli finaaliluokan viides, joka riitti sarjavoittoon.Ratsukon kilpailukausi jatkuu kohti syksyllä alkavaa Road To Helsinki hallisarjaa, joka huipentuu Helsinki International Horse Show’hun. Gold GP:n luokkatulokset täälläSilver GP:n luokkatulokset täällä