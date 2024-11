Suunnitelmat uusiksi Anna von Wendtillä: "Jonkun täytyy väkeä tänne Suomeen tehdä!"

Anna on Wendt on ratsastanut aivan näihin päiviin, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että sen aika on pian ohi.

Von Wendt ja Joonas Oranta odottavat Björkbodassa toista lastaan maaliskuussa.

Satulaan paluuta on mietitty, muttei sen enempää. Sen aika näyttää.

9-vuotiaaksi kääntyvä hannoverinruuna Lord Byron (Londontime - Royal Classic) lähtee hänen valmentajalleen Jonny Hilberathille Saksaan aivan lähiaikoina ja von Wendt palaa sen satulaan, kun siltä tuntuu.

"Oma kroppa ei varmaan ole ihan sama, kun sen kyytiin tässä seuraavan kerran hyppää. Ei varmaan kannata ihan suoraan rynnätä niihin kisoihin."

Hevonen on nyt hänen ykköstykkinsä. Se on kisannut vaativaa A:ta tänä vuonna, mutta tekee jo GP:n asiat. Se ei tietenkään vielä tarkota sitä, että GP:tä vielä tulevana vuonna startattaisiin.

"Pikkutourista aloitetaan. Jos intemediaire II:een pääsisi, sekin olisi tosi hyvin, inter A:ta nyt varmaan ainakin", von Wendt toteaa. "Hevonen on lahjakas, mutta voimaa se tarvitsee. Lisäksi se on kova jännittämään."

Hän kertoo, että "Ludde" on hevonen, johon Hilberath on erittäin mieltynyt ja joko hän itse, tai vaimo Annika, ratsastavat sitä Abbendorfin tallilla.

Hevosia tulee ja menee, sillä nelivuotias Maradona (Maracana - De Niro) sen sijaan juuri palasi Saksasta, se oli Nataliya Schumanilla työn alla. Von Wendtin kolmevuotias Heaven's Dream (Dynamic Dream- Sandro Hit) on Hilberathilla, mutta sillä ratsastaa Hilberathin työntekijä Alvaro Osborne. Sen takana on sama kasvattaja kuin von Wendtin takavuosien suurlupauksen Sir Skyfallin (Sandro Hit - K2).

"Se on Skyn puolisiskon poika. Maradona taas on samasta emästä kuin Schubert."

Motivaatio ratsastamiseen on korkealla, sillä tallin nuoriso-osasto vaikuttaa lupaavalta, vaikka von Wendt ensimmäisen raskauden tiimoilta ja sektiosynnytyksen jälkeen välivuoden kisaamisesta pitikin.

18-vuotiaan Sir Fashionin (Sir Donnerhall - Rosenkavaljer) jalkavamman paraneminen sen sijaan ei ole tapahtunut toivotusti. Kaikki, mitä voi tehdä, on tehty. Von Wendt alkaa kallistua sille mahdollisuudelle, että kisaamiset on kisattu. Jalostusoriina se on hyväksytty moneen saksalaisiin kantakirjoihin, se ei ole poissuljettu mahdollisuus Suomessakaan. Joonas sen siinä tapauksessa sitten joutuu oripäivillä esittelemään."

"Jos me saataisiin se kuntoutettua niin, että voisi edes harjoitella."

Ikäruuna Denzel (Don Frederico - Wonderland) sen sijaan on ja porskuttaa.

Von Wendt osallistui sillä hiljattain Sarah Willisin valmennukseen Salossa ja ei voi kuin ihmetellä teräsruunan virkeyttä. Mutta ikää on jo 22 vuotta, ja niistä kisahevosen elämää 17 vuotta,

Yksi von Wendtin oppilaista alkaa ratsastaa hänen hevosiaan.

Onneksi olkoon perheenlisäyksestä!

"Kiitos! Jonkun täytyy väkeä tänne Suomeen tehdä!"