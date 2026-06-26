Kuvassa keskellä Tiina Savolainen, vasemmalla opetusponi russruuna Nummen Idefix ja ratsastuskoulun oppilas Moona Soininen ja oikealla omakasvatti, opetushevonen FWB- ruuna Kehvola Zeta ja oppilas Henna Karhinen.
Kuvassa keskellä Tiina Savolainen, vasemmalla opetusponi russruuna Nummen Idefix ja ratsastuskoulun oppilas Moona Soininen ja oikealla omakasvatti, opetushevonen FWB- ruuna Kehvola Zeta ja oppilas Henna Karhinen. Kuva: Tiina Savolaisen albumi
Ratsastusuutiset

"Vähän liian kaukana kaikesta" – ratsastuskoulutoiminta loppuu Tahkolla

Ratsastuskoulun ovet menevät lopullisesti kiinni heinäkuun aikana.
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