Kuvassa keskellä Tiina Savolainen, vasemmalla opetusponi russruuna Nummen Idefix ja ratsastuskoulun oppilas Moona Soininen ja oikealla omakasvatti, opetushevonen FWB- ruuna Kehvola Zeta ja oppilas Henna Karhinen. Kuva: Tiina Savolaisen albumi

Ratsastusuutiset "Vähän liian kaukana kaikesta" – ratsastuskoulutoiminta loppuu Tahkolla Ratsastuskoulun ovet menevät lopullisesti kiinni heinäkuun aikana.