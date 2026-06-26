"Vähän liian kaukana kaikesta" – ratsastuskoulutoiminta loppuu Tahkolla

Pitkän linjan hevosammattilainen, ratsastuksenopettaja ja koulutuomari Tiina Savolainen ilmoitti muutama päivä sitten, että hänen ratsastuskoulunsa Stall Tahkon toiminta loppuu kesäkuun lopussa. Alun perin Oulusta kotoisin oleva, Hingunniemessäkin ratsastuksenohjaajien ja -opettajien opettajana toiminut Savolainen on jo siirtynyt entiseen ammattiinsa hätäkeskuspäivystäjaksi.”Näin on. Jo vuoden vaihteessa aloin miettiä yritystoiminnan lopettamista. Tahkolla on ollut monella yrittäjällä huono vuosi, kun lunta ja sen myötä turisteja ei tullut kuten ennen. Asiakkaita eimeidän koulussa kertakaikkiaan ole ollut tarpeeksi. Yritys on velaton ja silloin on viisasta lopettaa jos aikoo. Ja kun viimeiset kuusi kuukautta olen aivan yksin tehnyt kaiken, niin kyllä se vie mehut.”Savolainen on tarjonnut vain pienryhmätunteja kokeneemmille ratsastajille, alkeistunteja ei ole ollut lainkaan.”Ei ole ollut alkeistuntihevosiakaan. Ja olen halunnut, että kaikki hevoset tekevät töitä vain kaksi tuntia päivässä. Olen halunnut keskittyä ennen kaikkea perusratsastukseen ja hevosmiestaitojen opettamiseen. Joku on väittänyt tiukaksikin opeksi, ehkä siinä on vähän perää. Meillä on ollut pieni, lämminhenkinen yhteisö, moni asiakas on ratsastanut 2-3 kertaa viikossa vaikka ovat tulleet Kuopiosta asti, 65 kilometriä. Meillä on ollut aivan ihania asiakkaita.”Hevosten kohtalot on suureksi osaksi jo ratkaistu. ”Kaksi pidän itse ja vien täysihoitotallille, katsotaan nyt miten se lähtee sujumaan, kun olen tottunut tekemään kaiken itse ja oman pään mukaan. Suurimman osan hevosia olen jo myynyt, muutama jäljellä. Mutta haluan ehdottomasti varmistua, että ne pääsevät hyviin koteihin.”Suurin ongelma on tiedossa.”Tämä sijainti! Vähän liian kaukana kaikesta, siksi asiakkaita ei ollut tarpeeksi. Myöskin täysihoitohevosten saaminen tänne on ollut vaikeaa. Puitteethan on ihan loistavat, vaikka pakkasta talvella oli ulkona yli 30 astetta, meidän lämpöeristetyssä maneesissa hyvä jos miinus kaksi. Ja maneesin ja kenttien pohjat ja koko infra ihan loistava. Muutenhan Tahko on mahtava paikka, aina tapahtuu jotain ja täällä on Kuopion seudun paras ruokaravintola, jossa varmaan tullaan käymään vastakin. Ja hirveän mukavia muita yrittäjiä joihin olen tutustunut.”Nyt alkaa uusi elämänvaihe.”On aika maistella hetki ihan tavallista elämää. Teen kolmivuorotyötä hätäkeskuksessa ja hevoset on siis täysihoidossa. Muutetaan Kuopioon, kun laitan tallin ovet kiinni heinäkuun aikana”, päättää Savolainen..Onko yhtälö varat-versus-velat kunnossa? "Älä pala loppuun jatkamalla tappiollista tallitoimintaa".Tallinpitäjän stressitesti – "Kannattaa varautua siihen, ettei jaksakaan pitää tallia 100-vuotiaaksi".Ypäjän Hevosopisto vähentää hevosmääräänsä – ratsastuskoulu lopettaa toimintansa .Suomenmestari päätti lopettaa kilparatsastuksen: "Aikansa kutakin".Late Lehmuston tallinpito loppui, mutta hevostelu on ikuista