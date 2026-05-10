Taikatumma näytti pikkuveljelle kaapin paikan Vesilahdella

Henna-Riikka Hietamäki ei arvellut pärjänneensa erityisemmin, kun oli tehnyt ratansa Taikayön Tangolla sunnuntain Prix de Suomenratsut -luokassa Vesilahdella. Eikä hän pitänyt todennäköisenä, että luokan viimeisenä startannut Taikatummakaan voittaisi."Vähän liian vetelä, vaikkakin muuten ihan hyvä", hän kuvaili Taikayön Tangoa. Joka siirtyi tosin luokan johtoon 68,26 prosentilla samantien. Ja kun viimeinen suoritus oli ohi, kärkisija vaihtuiTaikatummalle 68,37 prosentilla. Väliin kiilasi Anna Johansson Unetun Elmolla, jolla on liikkumisessaan paljon schwungia. Ratsukko sai samat prosentit kuin Hietamäki ja Tangokin, mutta näissä tilanteissa ero kolmen ensimmäisen kohdalla katsotaan C-tuomarin pisteistä, muut luokan ratsukot voivat tuloslistalla olla tasasijoituksin. Molemmat veljekset, samasta emästä, jatkavat mahdollisesti ensi viikonloppuna Kangasalle Pohjola-kisojen ensimmäiseen osakilpailuun. Ne ovat omistajansa mukaan molemmat kilttejä, mutta muuten erilaisia."Ratsastettavuus on tällä nuoremmalla ihan eri luokkaa, osin rakenteesta ja varsinkin siitä, että se on alunperin minun ratsastama ja sopii näin ollen juuri minulle", hän tuumaa. "Tai sitten vain Tango", Hietamäki suunnitteli. Kahta ei kannata ottaa, kun sarjapisteitä saa joka tapauksessa vain toisella. Vanhempi ori Taikatumma on aloittanut kenttäuran ja viihtyy kuulemma uudessa lajissaan mainiosti. Hietamäkeä ei tosin kenttäsatulaan saa, eikä estesatulaankaan."Pelkään aivan liikaa", hän myöntää.. C-tuomari Katja Törrönen kommentoi Taikatumman tasaiseksi ja hyvin ratsastetuksi: "Ja pisteethän otetaan siitä, että mennään huolellisesti ja tehdään kaikki tehtävät."Hän totesi, että "paljon on kivoja suokkeja", joilla on hyvä tahti ja hyvä liike, mutta käynnin ratsastaminen on ajoittain vaikeaa ja se kostautuu takaosakäännöksessä, jossa paljastuu se, kuinka energinen ja kuulolla hevonen on."Jos ne eivät ole pohkeiden välissä, ota valmistelua vastaan tai taivu, ei se takaosakäännös luonnistu."Vastalaukka on toinen testin paikka. "Siinä laukan on pyörittävä."Törrönen on äiti ja hänen mielestään aamukuudelta herääminen ja siitä hetikohta kisapaikalle suoriminen on erinomainen tapa viettää juhlapäivää. "Aivan ihana tapa. Kahvit toki sain."Hän muistelee erästäkin äitienpäivää, jolloin kilparatsasti itse. Silloin satoi lunta ja lähiympäristö oli ihmetellyt, että miten äiti nyt äitienpäivänä voi kisoihin lähteä itse ratsastamaan."Sitä vuottakaan en enää muista, mutta äitejä on paljon täälläkin tänään!" . Hietamäki puolestaan on kolmen lapsen äiti. Hän kävi kisoissa viidenkymmenen kilometrin päästä Jämijärveltä. Äitienpäiväjuhlallisuuksia ei Jämijärvellä vietetty, mutta kisapäivä on aina hyvä päivä. Lauantaina oltiin Ypäjällä, koska Taikatumma oli treenaamassa maastosesteitä Annika Kaskisen kanssa. Mestaruustaso ei vielä ole tämän vuoden asia, sillä estekorkeus on vasta 60 senttiä, mutta lajinvaihdos on täysin mahdollinen. Molempien oriiden kasvattaja on Anita Viitanen ja Hietamäki oli todennut hänelle viimeisimmästä hankinnastaan Tangosta, että jos musta ori syntyy, niin hän ostaa.Suomenhevosten helppo A Prix de Suomenratsut -luokan tulokset täällä