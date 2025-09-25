Aikaratsastaminen on taito, joka on turkulaisen ratsastuskouluyrittäjän mielestä hankittava ajoissa.
Friskalan Ratsastajien mielestä taitoarvostelu karkoittaa kilpailijat: "Aikaluokkia täytyy päästä ratsastamaan ajoissa"

Lisää pohdittavaa 23.11. Helsingissä pidettävälle SRL:n syyskokoukselle Turun suunnasta.
