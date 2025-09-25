Friskalan Ratsastajien mielestä taitoarvostelu karkoittaa kilpailijat: "Aikaluokkia täytyy päästä ratsastamaan ajoissa"

Ratsastuskouluyrittäjä Päivi Savilahti-Bäckman on toimittanut SRL:n 23.11. pidettävälle syyskokoukselle vielä uusia käsiteltäviä asioita esityslistalle, viime viikolla toimittamansa asialistan lisäksi.24.9. keskiviikkona päivätyssä kirjeessä esitetään keskustelun avausta taitoarvostelusta matalilla estekorkeuksilla.Savilahti-Bäckman tuo esiin huolenaiheen siitä, että nykyinen järjestelmä karkoittaa potentiaaleja tulevaisuuden kilparatsastajia, sillä kaikkia ei kiinnosta ratsastaa taitoarvosteluluokissa. "Niiden ongelmana on myös se, että taitavat ja kokeneet ratsastajat vievät yleensä aina tikkarit lapsilta. Ja sitä tavisratsastajaa ei motivoi kovin montaa kertaa käydä hakemassa sieltä niitä huonoja pisteitä."Savilahti-Bäckmanin mielestä clear round -luokat olisivat sopivia näille kokeneille tekijöille, jotka voivat niissä esimerkiksi "näyttää paikkoja nuorille hevosilleen".Ongelma on, että taitoarvostelu ei kiinnosta tarpeeksi. "Meidän täytyy saada palautettua kilparatsastushenkiset aloittelijat radoille. Ja täytyyhän poniratsastajienkin olla ratsastanut paljon aikaratoja, ennen kuin menevät edustamaan Suomea minnekään", hän sanoo.Erityisesti Savilahti-Bäckman näkee nykymallissa riskin: "Jos ratsastaja ei opi ratsastamaan laukkaa riittävässä rytmissä, se on minun käsitykseni mukaan suuri turvallisuusriski.""Kun hevonen ei ole edessä, eikä ratsastaja osaa laukata, tulee juuri niitä vaarallisia "hissihyppyjä" ja esteen sekaan menoja", hän perustelee.Ehdotuksessa tuodaan esiin yksi mahdollinen vaihtoehto: järjestelmä, jossa taitoarvostelu- ja clear round -luokat toimisivat kvaalikisoina aikaratsastusluokille. Tietyn pistemäärän taitoarvosteluluokassa (esim 7,0) saavuttanut ratsukko voisi esimerkiki siirtyä jo aikaratsastusluokkiin. "Ja jos et saa sitä seiskaa, sitten sä treenaat vaan lisää, mutta on toivoa päästä ratsastamaan ruseteistakin. Tässä täytyy miettiä myös tuntiratsastajia, joiden jo vähän ehkä kankeat hevoset eivät välttämättä koskaan pärjää kalliita yksityishevosia vastaan tyyliluokissa, mutta aikaluokassa tilanne voi olla toinen."Samana päivänä voitaisiin yhdessä ja samassa luokassa ratsastaa A-, B- ja C-osiot.A olisi taitoarvostelu (avoin kaikille), B taas clear round -arvostelu (avoin kaikille) ja C olisi aikaluokka, johon tarvittaisiin kvaalit joko A- tai B -ryhmistä. "Ratamestareille tulisi vastuu käyttää ammattitaitoaan radan rakentamisesta kaikille sopivaksi ja tuomareille vastuu viheltää holtittomat laukkaajat ulos radalta. Käytännössä suosittaisiin käännöksiä ja pieniin aikaluokkiin ei rakennettaisi pitkiä suoria, joissa askelia on mahdollisuus jättää pois."Savilahti-Bäckman toivoo vilkasta keskustelua aiheesta. ValtakirjakeskusteluHän ehdottaa myös sääntömuutosta SRL:n toimintasääntöihin. Esillä on usein puheenaiheena ollut ääni- ja puheoikeus liittokokouksissa, eli valtakirjat. Niiden määrää edelleenkin nykyisestä vähennettäisiin. Savilahti-Bäckman viittaa useisiin menneiden vuosien ulostuloihin tästä tyytymättömyyttä herättävästä aiheesta, viimeksi asiasta puhui nyt jo edes mennyt Pekka Larsen. Ehdotus on seuraava: ”Varsinaisen jäsenen puolesta yksi kokousedustaja käyttää sekä ääni että puheoikeutta kokouksessa. Sama henkilö saa edustaa enintään (kolmea (3)) yhtä (1) jäsentä. Liiton kokoukseen saavat osallistua ilman puheoikeutta myös ne varsinaisten jäsenten jäsenet, jotkaeivät ole kokouksessa valtuutettuina edustajina. Kullakin varsinaisella jäsenellä onkokouksessa yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) ko. yhdistyksen henkilöjäsentä kohti, jolta jäsenmaksu on liitolle maksettu. Varsinaisten jäsenten edustaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin enintään yhdellä kymmenesosalla (1/10) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä.Yhteisöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Yhteisöjäsenet eivät saa äänestää suuremmalla kuin enintään yhdellä neljäsosalla (1/4) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä.”Savilahti-Bäckman perustelee ehdotusta sillä ennenkin kuullulla perustelulla, että nykyaikana liiton kokousten ollessa hybridinä on mahdollisuus osallistua kokouksiin etänä ja siten pitkät etäisyydetkään eivät ole ongelmana osallistumiselle."Aloitetaan nyt tällä", Savilahti-Bäckman toteaa ja myöntää miettineensä myös mallia, jossa jokainen jäsenseuran henkilöjäsen äänestää suoraan itse.Muitakin hiertäviä asioita on, mutta Savilahti-Bäckman sanoo jättävänsä aiheita muillekin. Hän kuitenkin toteaa, että esimerkiksi vaalivaliokunta on outo jäänne menneiltä ajoilta: "Joillekin henkilöille annetaan mainosmahdollisuus ja joillekin ei. Totta kai kaikilla vaaleihin osallistuvilla pitää olla samanlaiset mahdollisuudet. Mutta toisaalta on onneksi nähty myös, että ihmiset osaavat käyttää omia aivojaankin, ja ohittaa vaalivaliokunnan ehdokkaat."Hän näkee kuitenkin, että SRL voisi ryhtyä vaalivaliokunnan poistamiseen itse, sillä perusteella, että se ei ole nykyajan vaatimusten mukainen. "Annetaan lajiliitolle se mahdollisuus."Syyskokous 23.11.Suomen Ratsastajainliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään sunnuntaina 23.11.2025 Pitäjänmäen Taitotalossa Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan viikolla 45. Kaksi paikkaa hallituksessa avautuu. Ratsastajainliiton varsinaiset jäsenet voivat jättää ehdotuksia Ratsastajainliiton kahdesta hallituksen jäsenestä 29.9.-17.10.2025. Ohjeet ehdokkaiden esittämisestä julkaistaan SRL:n verkkosivuille 29.9.2025. Ehdokkaille suunnattu paneelikeskustelu järjestetään Teams-etäyhteydellä keskiviikkona 29.10.2025 klo 18 00, jonka jälkeen vaalivaliokunta jättää esityksensä jäsenille syyskokouksen kokouskutsuun liitettäväksi. Lopullisen päätöksen hallituksen jäsenistä tekee liiton syyskokous 23.11.2025. Ratsastajainliiton toimintasääntöjen mukaan kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan ehdotukseen.