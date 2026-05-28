Urheiluun on hiipinut uusi sana "talentti"

Vastaus: Ammattimaista urheilijaa, joka kilpailee säännöllisesti urheilulajin kansainvälisellä kärkitasolla ja saavuttaa menestystä ylimmissä kansainvälisissä kilpailuissa tai kilpa- tai ammattilaissarjoissa. Huippu-urheilun instituutti KIHU ja Sanastokeskus ovat julkaisseet kilpa- ja huippu-urheilun sanaston.Huippu-urheilijat kilpailevat esimerkiksi olympialaisissa, paralympialaisissa, eri urheilulajien kansainvälisten lajiliittojen järjestämissä maailman- ja maanosan mestaruuskilpailuissa, tenniksen ATP- ja WTA-ammattilaiskiertueilla, Formula 1:n ja rallin MM-sarjoissa, Valioliigassa, Serie A:ssa, NHL:ssä ja NBA:ssa. Sanastosta käy ilmi, että huippu-urheilija on yleensä ammattimainen tai jopa ammatti -urheilija, joka menestyy kansainvälisellä mestaruustasolla. Ammattimainen urheilija puolestaan harjoittelee laadukkaasti ja tähtää usein huippu-urheilijaksi. Hän ei kuitenkaan välttämättä ole ammattiurheilija tai edes puoliammattilainen, jonka viimeksimainitun määritelmään kuuluu, että hän tienaa osan tuloistaan urheilemalla. Lisää määritelmiä on tulossa seuraavaksi, kertoo Liisa Ahlqvist-Lehkosuo Suomen Olympiakomiteasta. Entä ratsastuksessa?Ratsastuksen asiantuntijoita ei ollut työryhmässä, mutta rinnastetaan ratsastukseen ja jatketaan kilpailujen listaa soveltuvin osin: Global Champions Tourilla ja Rolex -kisoissa kilpailevat urheilijat niissä tapauksissa, joissa ratsastajat ovat valikoituneet sinne maailmanranking-listalta eivät ostaneet osallistumisoikeutta rahalla, sekä CSIO-joukkuekisojen huippuliigassa kilpailevat ratsastajat. Yksinkertainen ratkaisu olisi hyödyntää lajien maailmanranking-listoja. TOP50 -ratsastajat esteratsastuksessa ja TOP25 kouluratsastuksessa täyttänevät automaattisesti huippuratsastajan määritelmän, sillä he ovat lajeissaan myös menestyneitä. Suomalainen, tällä hetkellä aktiivinen huippu-urheilija olisi tiukimmankin määritelmän mukaan ainakin kouluratsastaja Henri Ruoste.Mutta mahtuvatko kansainvälisiin arvokisoihin osallistuneet kenttäratsastaja Sanna Siltakorpi, pararatsastaja Jonna Aaltonen, ja esteratsastaja Annina Nordström, esimerkiksi, käsitteeseen? Kolme ensimmäistä ovat lajinsa korkeimmalla tasolla kilpailleita ja Nordström ollut EM:issä, mutta mikä sija kilpailussa voidaan luokitella menestymiseksi? Sijat 20 kentän EM-kisoissa vuonna 2009 ja 2013 ovat huippusijoja, ja puoltavat Siltakorven nousemista huippu-urheilijoiden kastiin, kun taas sija 36 viime EM:issä jättää miettimään, riittääkö se. Pienempien lajien ongelmaksi muodostuu pienet lähtijämäärät. Se, onko sija 3 menestyssija, jos luokassa on 4 lähtijää, täytyy päätellä jostakin muusta, kuin sijoituksesta. Vai riittääkö, että on kvaalautunut mukaan, tai vain osallistunut ja selviytynyt maaliin? Olympialaisissa varmasti. Entä MM:issä tai EM:issä? Tätä on kiinnostavaa pohtia, ja asiaan on tulossa seuraavaksi valaistusta, kun tarkempaan määrittelyyn seuraavan opuksen muodossa ryhdytään. .SanastoHuippu-urheilun instituutti KIHU ja Sanastokeskus, 2026. Kilpa- ja huippu-urheilun sanasto. KIHUn julkaisusarja, nro 93. ISBN 978-952-7290-38-5 (verkkojulkaisu, KIHU), ISSN 2489-8317 (verkkojulkaisu, KIHU)..Sanasto kokoaa yhteen alan keskeisiä käsitteitä, suositeltavia suomenkielisiä termejä sekä niiden ruotsin- ja englanninkielisiä vastineita.Kilpa- ja huippu-urheilun sanaston tavoitteena on vahvistaa yhteistä ymmärrystä käsitteistä, joita käytetään urheilusta puhuttaessa. Sanasto on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat täsmällistä tietoa kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvistä termeistä ja niiden sisällöistä.Sanastossa määritellään 23 käsitettä. Mukana on urheiluun liittyvän toiminnan käsitteitä, kuten kilpaurheilu ja valmentautuminen, sekä henkilökäsitteitä, kuten ammattiurheilija ja urheiluvalmentaja. Sanasto ei ulotu yksittäisiin lajeihin tai organisaatioihin, vaan keskittyy käsitteisiin, joita voidaan käyttää laajasti kilpa- ja huippu-urheilun eri yhteyksissä.Urheilun ja talentin määrittely herätti eniten keskusteluaSanastotyön aikana käsitteistä, määritelmistä ja termeistä käytiin vilkasta keskustelua työryhmässä. Haasteellisia käsitteitä olivat muun maussa urheilu, talentti, aikuisurheilu ja huippu-urheilu. Esimerkiksi, mitä on urheilu? Työryhmä päätyi sanastossa pelkistettyyn määritelmään: urheiluun kuuluu aina jollakin tasolla fyysinen suorite ja kilpailu. Talentti puolestaan valittiin sanastoon, vaikka se on vierasperäinen termi. Työryhmä piti sitä perusteltuna, koska vastaavaa vakiintunutta suomenkielistä termiä ei ole käytössä. Sanastossa talentilla ei viitata synnynnäiseen lahjakkuuteen, vaan kilpaurheilussa mukana olevaan henkilöön, jolla on sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella hänen voidaan arvioida olevan kykenevä kehittymään huippu-urheilijaksi.Esteratsastaja Jone Illi lienee erinomainen esimerkki talentista, joka on kovaa vauhtia kehittymässä huippu-urheilijaksi. EM-kultamitali junioreissa on vahva viite tulevasta huippu-urheilijan urasta, mutta siihen kastiin hän astuu lopullisesti sinä päivänä, jona osallistuu vastaavaan kilpailuun senioreiden ryhmässä. Talentteja on ratsastuksessa paljon muitakin.Ratsastuksessa on viime kuukausina puhuttu paljon siitä, miten erilaiset termit avautuvat oikeastaan kenellekään. Tämä näyttää nousseen tapetille KIHU:ssakin, eikä ihme, sillä asioiden täytyy olla määriteltävissä ja rajattavissa, jotta niitä voi käyttää täsmällisesti. Jos kaikki ovat huippu-urheilijoita, kukaan ei enää ole huippu-urheilija. Huipulle ei mahdu määräänsä enempää porukkaa. Lisäksi on herätty sanojen problematiikkaan: asioiden tulisi olla kommunikoitavissa jollakin yhteisesti sovitulla, mahdollisimman monelle avautuvalla tavalla. "Jotkin urheilun osa-alueet kaipaisivat varmasti ihan oman sanastotyönsä, esimerkiksi valmennuksen ympärillä riittäisi termejä yhteisesti määriteltäväksi runsaasti. Lisäksi jotkin käsitteet tulevat varmasti kohtaamaan piankin päivitystarpeita, kun maailma muuttuu ja urheilu sen mukana", kommentoi projektia KIHU:lla koordinoinut asiantuntija Sanna Pusa.Sanastotyö käynnistyi elokuussa 2025 Huippu-urheilun instituutti KIHUn ja Sanastokeskuksen yhteistyönä. Sanaston laadintaa varten koottiin työryhmä, ja työtä koordinoi Sanastokeskuksen terminologi. Sanaston luonnos oli avoimella palautekierroksella maaliskuussa 2026, ja se viimeisteltiin saadun palautteen perusteella. Lähde: KIHU:n tiedote