"Tällä tahdilla suomenhevosta ei 100 vuoden päästä enää ole"

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää puhui erityisesti suomenhevosten kasvattajien puolesta.

Mäenpää pohtii nyt tehtävien päätösten vaikutusta suomenhevosen tulevaisuuteen ja viittaa hevosalan kokonaisrahoitukseen.

Huippuvuosi 1794 syntynyttä varsaa on kaukana takana. Se oli vuosi 1990. Varsaraha oli korkeimmillaan 6000 markkaa, mutta loppui taloudelliseen taantumaan vuonna 1992.

Kasvatus on aina reagoinut yhteiskunnan talouden muutoksiin, viiveellä. Nyt huolestuttavaa on se, että tilanne on huono, ja lukemat niin alhaiset, ettei viiveellä tulevaan reaktioon ole varaa.

Mäenpää muistutti, että rodun kantakirja on suljettu, jolloin uutta geeniainesta ei tule mistään lisää.

Tammoja astutetaan entistä vähemmän. Myös kilpailevien hevosten määrä on tasaisessa laskussa. Tällä hetkellä niitä on noin 1600 yksilöä.

Suomenhevonen on monipuolinen. Juoksijaoriita on 79 ja astutuksia tälle suunnalle 1039, ratsuja 39 ja 255 astutusta. Ei jalostusarvostellut 59 oritta astuvat 129 tammaa.

Koska suomenhevosta ei voi tuoda, rodun tulevaisuus on omissa käsissä.

MMM:n rahoituksesta maksetaan kasvattajapalkkioita ja alkuperäisrotutukia, mutta erityisesti ravikilpailupalkintoja.

"Kasvattajan aikajänne on 25 vuotta. Suomenhevosen sukupolvien välinen aika on noin 13 vuotta. Sen ikäisiä vanhemmat keskimäärin ovat, kun varsa syntyy. Näin myös hevoselinkeinolle on välttämätöntä pitkän aikajänteen näkymä, ei vuosi tai kaksi", Mäenpää kiteytti.

Todettiin, että aivan näinä päivinä ilmestyvä eduskunnan budjettikirja sisältää merkittävän leikkauksen hevosalalle

Tilaisuuden päätteeksi kuultiin yksi kommentti. Se tuli MMM:n eläköityneeltä kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliolta, joka kertoi henkilökohtaisesti omistavansa 5 suomenhevosta. "Näihin talkoisiin kannattaa lähteä. Vaikka luvut ovat huonoja, tulevaisuuteen pitää uskoa. Ja kun parlamentarismin ytimessä ollaan, vetoan myös kansanedustajiin vaikuttajina", hän lausui ja muistutti, että "maaseudulla kun ajelee, siellä näkee nykyään enemmän hevosia kuin lehmiä.".

Loppusanat antoi kokoomuksen kansanedustaja Teemu Kinnari, joka kasvattaa kotonaan Hollolassa ravisukuisia suomenhevosia.

"Turbulenttia aikaa eletään, mutta vakautta pitää luoda", hän sanoi ja viittasi meneillään olevaan rahoituskeskusteluun, rahapelijärjestelmäkeskusteluun, ja hevosten hyvinvointiasetuksen työstämiseen.

Eduskuntatalon edustalla ihaillut suomenhevoset kirvoittivat tilaisuuden osallistujat keskusteluun rahasta.

Kokenut parlamentaarikko, keskustan kansanedustaja Mika Lintilä kertoo omaksi arviokseen, että viime päivien puheenaiheena olleet valtionavustusleikkaukset, jotka ovat nyt 8,5 miljoonassa eurossa, pysähtyvät loppujen lopuksi 5-6 miljoonaan euroon. "Se on sellainen summa, jonka kanssa voi elää", hän tuumasi.

"Se on tiedetty jo jonkin aikaa, että joitakin miljoonia lähtee. Jokainen menetetty miljoona on vaikea, mutta faktaon , että meidän on elettävä sillä summalla, mikä meille neuvottelujen jälkeen jää", totesi Hippoksen hallituksen puheejohtaja Antti Lehtisalo. "Sen mukaan on kone säädettävä. Keskiössä on raviurheilun rakenneuudistus, ratojen profilointi ja ravipäivien määrä. Tekoäly on ollut apuna laskemassa eri vaihtoehtoja ja mukana on tietenkin myös kaupunkilais- ja maalaisjärki."

Lehtisalo toteaa, että peliyhtiöratkaisu saadaan viimeistään ensi vuoden alussa. Rahoituksen osaltapäätökset tehdään lähiviikkoina, ja viimeistään kahden kuukauden aikana.

Sen jälkeen ratkaisevaa on, päädytäänkö hevosalan kantaan, eli lisenssijärjestelmään, vai yksinoikeusjärjestelmään.

"Me nähdään, että kasvua voi tapahtua vain kilpaillussa markkinassa", kuittaa Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää.