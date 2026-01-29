Tarhat ja niihin kohdistuvat määräykset ja vaatimukset ja niiden valvonta tulevat työllistämään uutta hevosyrittäjien yhdistystä. Kuva: Leena Alerini

Ratsastusuutiset Talliyrittäjät saavat oman yhdistyksensä – ensimmäinen tehtävä on laatia lausuntoa hevosasetuksesta Torstaina 29.1. päätettiin etäkokoussovelluksessa perustaa Suomen hevostalliyrittäjille oma yhdistys.