Talliyrittäjät saavat oman yhdistyksensä – ensimmäinen tehtävä on laatia lausuntoa hevosasetuksesta

Torstaina 29.1. päätettiin perustaa oma yhdistys talliyrittäjille. 50-60 ihmistä oli Teams-linjoilla kuuntelemassa ja keskustelemassa uudesta yhdistyksestä, jolle kaavaillaan yrittäjien edunvalvojan roolia.Nimiä palloteltiin, mutta lopullisesta nimestä tehdään Facebookissa vielä äänestys. Vahva ehdokas nimeksi löytyi, mutta sitä ei haluta julkistaa ennen kuin se on rekisteröity. Toiminnan painopiste kiteytyy sanaan talliyrittäjät.”SRL ja Hippos ovat jo olemassa ratsastuksen ja raviurheilun harrastajille”, idean puuhanainen Pirkko Saalinki totesi.Todettiin, että asetuksenlaatija ei välttämättä ole käytännön hevostilallinen, joten yhteistyö hevosalan asiantuntijoista koostuvan yhdistyksen kanssa voisi olla kaikkien osapuolten kannalta erittäin hedelmällistä. Ilman jäsenmaksua ei voi olla yhdistystä eikä palveluja tarjolla. Ensimmäisen vuoden jäsenmaksuksi harkitaan 150 euroa. Yhdistystä kaavaillaan kaikenlaiseen eduvalvontaan, myös ennakoivaan edunvalvontaan, alan seuraamiseen ja siihen vaikuttamiseen. Edunvalvontaan kuuluvat vero- ja tukiasiat että erilaiset määräykset. Ennakoiva edunvalvonta tarkoittaa käytännössä maa- ja metsätalousministeriön toiminnan jatkuvaa seurantaa ja lobbaaminen ministerien erityisavustajien kontaktoimista.Edunvalvonnasta ja neuvonnasta ollaan valmiita jäsenmaksun muodossa myös maksamaan, kunhan asiaa hoitaa asiantunteva ja luotettava henkilö.Missä asioissa neuvontaa kaivataan?Lista on pitkä: Arvonlisävero ja muut veroasiat, vakuuttaminen ja vahingonkorvausasiat, tuet, laintulkinnat, yrittäjien eläkeasiat, sopimukset.Kansalaisen on tunnettava laki. Sen taakse, että ”ei tiennyt” ei voi mennä. Joskus kuitenkin sen selvittäminen, mitä kulloinkin vaaditaan, voi olla vaikeaa ja siinä voi olla tarvetta juristille. Voi myös tulla näkemyseroja valvovan viranomaisen kanssa. Oikeuteen joutuminen liian heppoisin eväin ei ole toivottava tilanne. Voisiko esimerkiksi valvontatilanteeseen saada toimintaohjeet?Myös verkostoituminen ja yhteistyö koetaan tärkeäksi. Talliyrittäjät painiskelevat ongelmiensa kanssa hyvin yksin, joskus tosin jopa hyödyllisiä tietoja kollegoilta pantaten.”Ettei aina se ainut ratkaisu ole, että vedetään hinta satasen halvemmaksi, jolloin toiminta ei ole enää kenellekään kannattavaa”, eräs yrittäjä totesi. Hinnoista keskustelu on kuitenkin vaarallista, sillä se voidaan tulkita jopa kartellitoiminnaksi.Kaivataan yhteistä rintamaa yrittäjien kesken, solidaarisuutta, joka koituisi kaikkien hyväksi.Erilaiset hankinnat voisi kilpailuttaa yhdistyksen toimesta, jolloin hinta olisi mahdollista saada mahdollisimman alhaiseksi. Tällöin vaikkapa kuivikkeet olisi mahdollista hankkia yhdistyksen kautta jäsenhintaan.Yhdistyksen ensimmäinen suuri tehtävä voi olla lausunnon laatiminen hevosasetuksesta. Tätä asiaa mietittiin kokouksen toisella puolikkaalla. Mikään ei estä lausumasta muistakin asioista kuin niistä, joista lausuntoa hiljattain melko yllättäen pyydettiin. Tilaisuudessa käytiin rivi riviltä läpi asetusta ja pohdittiin mihin pitäisi tarttua. Paljon korjattavaa löytyi. Pitäisikö talliyrittäjille jollain lailla korvata uuden lain ja asetuksen velvoittamia kustannuksia? Onko viisi vuotta tässä tilanteessa liian lyhyt siirtymäaika tilanteessa, jossa rakennus on ehkä uusi ja siitä on vielä lainaa?"Hevosten pitäminen on kuitenkin sallittu elinkeino ja siinä pitäisi pystyä ottamaan huomioon myös taloudelliset realiteetit."Laidunkatosten suhteen esimerkiksi siirtymäaikaa ei ole lainkaan. Hyvin tarkat ja suorastaan pistemäiset määräykset pahimmillaan estävät hevostenpitäjää määrittelemästä hevosilleen parhaat mahdolliset, tilanteeseen perustuvat olosuhteet tallillaan.Läsnäolijoita ihmetyttää se, miten vähän hevosenpitäjän ammattitaitoon luotetaan, kun asia kuin asia tarvitsee "kumileimasimen eläinlääkäriltä".Jotkut vaatimukset suorastaan ihmetyttävät. Esimerkiksi vaatimus puhtaista varusteista. "Pitääkö tallinpitäjälläkin olla puhtaat kumpparit kun hän menee aamulla talliin?" totesi eräs kokouksessa paikalla ollut.Myös sellainen puheenvuoro käytettiin, missä kritisoitiin vastustusta "hevosten hyvinvointia parantaviin uudistuksiin" oli kyse karsina- tai tarhaneliöistä tai hevosten tarhausmahdollisuuksista. Vastapuolella se, että lisäneliöiden vaatiminen ilman riittävää siirtymäaikaa tai tukea ei ole kohtuullista, eikä aina mahdollista. Oma kysymyksensä on myös, ovatko uudistukset niin suuresti hyvinvointia lisääviä muutoksia, että ne puolustaisivat paikkaansa. .Uusi hevosasetus menee yllättäen helmikuussa vielä lausunnolle: "Muutostoiveita on kuunneltu, nyt kannattaa antaa perusteltuja ehdotuksia"