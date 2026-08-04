Käräjäoikeudessa käsiteltiin muun muassa droonihäirintää.
Käräjäoikeudessa käsiteltiin muun muassa droonihäirintää. Kuva: Pixabay
Ratsastusuutiset

Talliyrittäjä haastoi vuokranantajana toimivan kunnan käräjille – korvauksia ei tullut, joutui itse maksajaksi

Hevosalan yrittäjä vaati käräjäoikeudessa Perhon kunnalta kymmenien tuhansien eurojen edestä vuokran alennusta, vahingonkorvauksia tallitilojen puutteista, käyttöhaitoista, ylimääräisestä työstä, kiinteistä kuluista ja mainehaitasta. Käräjäoikeudessa nousi esiin myös tallialueella ilmennyt droonihäirintä, joka yrittäjän mukaan vaikeutti yrityksen toimintaa ja vaaransi eläinten hyvinvoinnin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi