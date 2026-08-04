Ratsastusuutiset
Talliyrittäjä haastoi vuokranantajana toimivan kunnan käräjille – korvauksia ei tullut, joutui itse maksajaksi
Hevosalan yrittäjä vaati käräjäoikeudessa Perhon kunnalta kymmenien tuhansien eurojen edestä vuokran alennusta, vahingonkorvauksia tallitilojen puutteista, käyttöhaitoista, ylimääräisestä työstä, kiinteistä kuluista ja mainehaitasta. Käräjäoikeudessa nousi esiin myös tallialueella ilmennyt droonihäirintä, joka yrittäjän mukaan vaikeutti yrityksen toimintaa ja vaaransi eläinten hyvinvoinnin.