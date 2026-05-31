"Kivaa, että kaksi pappaa otti kärkisijat" – Talvikki Järvinen kehui hevosia ja moitti itseään

Talvikki Järvinen piti Danser T:n kanssa Pärnussa kärkisijaa kilpailun alusta lähtien. Kahden osakokeen jälkeen Järvinen oli kaksoisjohdossa, ollessaan Kassanderin kanssa toisena. Viimeisen päivän tarkkuuskokeessa yksi pallonpudotus kuitenkin tiputti valjakon toiselta sijalta 0,03 pisteen minimaalisella erolla kolmannelle sijalle ja kakkoseksi nousi maannainen Eveliina Koivula Judymilla. "Se oli kyllä harmi, mutta hevonen näki jotain mörköjä edessä olevassa esteessä ja oli kuin ei olisi sellaista koskaan aiemmin elämässään nähnytkään", Järvinen kertoi nauraen. "Mutta toisaalta kiva, että nämä kaksi pappaa ottivat johtosijat. Judym on 18-vuotias myös."Järvinen moitti itseään huonoksi kuskiksi, jolla ei ollut asiat hallinnassa, ja joka ei muista mitään."On se näköjään mahdollista unohtaa missä maratonreitti kulkee. Ja laittaa hokit hevoselle ja jotain muutakin."Groomina Järvisellä oli kaikissa osakokeissa molempien hevosten kanssa 16-vuotias Veeti Hiltunen.Järvisellä on jo viidet maailmanmestaruuskilpailut takana. Neljät niistä hän on kilpaillut kokeneen Danser T:n kanssa. Kassanderin kanssa Järvinen on kilpaillut kansainvälisellä tasolla vuodesta 2022 lähtien. Hän oli saanut molemmilla hevosilla kvaalitulokset kasaan jo ennen Pärnun kilpailua syyskuussa ajattavia hevosyksiköiden maailmanmestaruuskilpailuita varten. Nyt kvaalit on myös Eveliina Koivulalla ja pitkältä sairauslomalta paluuta tekevällä Leena Kalalahdella. Tällä hetkellä Järvinen ei osaa vielä sanoa, että kumpi hevonen hänellä olisi lähdössä Münchenin MM-kilparadoille, niinpä mahdollista on, että hän ottaa paikan päälle molemmat."Joukkueessahan tarvitsee olla joka tapauksessa yksi varahevonenkin."MM-kisoihin on mahdollisesti lähdössä nyt joukkue, joka valjakkoajossa tarkoittaa minimissään kahta valjakkoa, Järvinen kertoo. Kahden viikon päästä on kisat Vaasassa, sinne mennään, jos hevoset ovat tarpeeksi palautuneet. Sen jälkeen ohjelmassa on vielä kisat Hollannissa. Valjakkoajon hevosyksiköiden maailmanmestaruuskilpailut ajetaan 1.-6.9.2026 München-Riemissä, Saksassa.Eveliina Koivula, 25, hevosella Judym, groominaan kaikissa osakokeissa Vilma Ylitalo saavutti hevosyksiköiden maailmanmestaruuskilpailuihin vaadittavan toisen kvaalituloksen jo viime viikolla Puolan Boguslawicessa. Ensimmäinen kvaalitulos tuli jo viime vuonna. Koivula on kilpaillut Judymin kanssa U25 Euroopan mestaruuskilpailuissa vuonna 2024 ollen kilpailussa kahdeksas. Judym on Koivulalle tuttu hevonen jo pidemmän ajan takaa, sillä hän on ollut Leena Kalalahden groomina Kalalahden kilpaillessa Judymilla kolmen ja kahden tähden tasolla, jonka jälkeen Koivula on kilpaillut hevosen kanssa ajurina kansainvälisellä tasolla loppukaudesta 2023 lähtien.Poniparien kahden tähden luokassa lähteneestä kahdesta suomalaisvaljakosta voiton vei Aino Leino Keinumäen Mufasalla ja Norrgårdens Jupiterilla. Kahden tähden poniyksikköissä Vilma Leppäkangas ja Kultsin Kunkku tekivät voittotuloksen kahden lähteneen valjakon joukosta.Lasten kahden tähden poniyksiköissä voittotuloksen ajoi Maisa Malmi He’Las Bellalla.Tulokset valjakkoajo Pärnu, Viro 29.-31.5.CAI3*-H1Lähti 121) Talvikki Järvinen – Danser T, FIN 123,15 vp2) Eveliina Koivula – Judym, FIN 127,63) Talvikki Järvinen – Kassander, FIN 127,63…9) Leena Kalalahti – Intercity, FIN 147,7810) Sanna Järvelä – Korporaal, FIN 165,56Täydet tulokset: LINKKI